Úspory vody v budovách v rozhovoru s Michalem Mrkývkou
Ing. Michal Mrkývka, obchodně-technický zástupce ASIO, hovořil v rozhovoru na veletrhu For Arch o úsporách pitné vody využitím vody srážkové a vody šedé ze sprch. Jaká řešení využití šedé a dešťové vody v rodinných domech, bytových domech a v průmyslových areálech přicházejí v úvahu, se můžete dozvědět v záznamu rozhovoru.
Pitnou vodu v rodinných domech lze uspořit především využitím dešťové vody pro splachování toalet ale např. také na praní. Její výhodou je absence minerálů, což je příznivé pro životnost spotřebiče. Za účelem využití praní prádla je třeba dešťovou vodu ale filtrovat. Michal Mrkývka upozornil, že dešťovou vody nelze využít pro sprchování. Současné předpisy dovolují použití výhradně vody pitné.
Dalším místem, kde lze vodu ušetřit, je fáze, kdy voda z domu odtéká. Zejména se to týká vody ze sprchování, tzv. šedé vody, kterou lze po vyčištění využít znovu na splachování. Za určitých okolností a s příslušným povolením lze po vyčištění šedou vodu využívat na zálivku, stejně jako vodu dešťovou.
Zmíněné systémy se snadno realizují u novostaveb zejména rodinných domů, kde se snadno realizují oddělené vodovody a kanalizace.
V neposlední řadě lze dosáhnout úspory na teple využitím tepla z odpadní vody ze sprch na předehřev vody přitékající do sprchy. Pro bytové domy ASIO nabízí armaturu Shower Pipe. Pro rodinné domy lze využít Drain Channel, kde výměna tepla probíhá v odtokovém žlabu sprchového koutu.
Stejně tak lze úspory realizovat i u větších staveb. Návrh systémů bývá ale obvykle individuální. U bytových domů lze obecně doporučit čistírnu šedých vod, protože pouhý sběr dešťové vody pro splachování kapacitně obvykle nebude dostačující, vzhledem k velkému množství toalet.
U průmyslových objektů je zajímavou položkou dešťová voda ze střech o velkých plochách. Tu lze akumulovat, ale nelze ji spotřebovat na splachování, kde např. u skladových hal je malá obsazenost lidí, a tedy malá spotřeba. Využití dešťové vody se pak řeší individuálně, např. vsakováním, použitím pro zelenou střechu, pokud ji je možné ze statických důvodů realizovat, nebo zelené fasády, pro rozstřik, zálivku a odpar, využití do otevřených nádrží jako požární vodu apod.