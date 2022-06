TZB-info / Voda, kanalizace / Armatury pro vodovod / S nezámrzným ventilem Schell Polar II vás zima nezaskočí

S nezámrzným ventilem Schell Polar II vás zima nezaskočí

Připadá vám nepatřičné v letních měsících upozorňovat na zimu? Naše doporučení směřuje k prozíravým majitelům domů a chalup, kteří právě v tomto období vylepšují technické zabezpečení své nemovitosti, aby si v mrazivých měsících ušetřili starosti.

Jeden z nejúspěšnějších výrobků v nabídce firmy SCHELL, nezámrzný ventil Polar II vám v zimních měsících zajistí téměř nepřerušený venkovní odběr vody. Zásobníky vody a hadice můžeme nyní bez obav nechat venku, ale jak si zajistit tekoucí vodu na zahradě v zimních měsících? I v tomto období je v okolí domu často zapotřebí, ať už kvůli úklidu, omytí pracovního náčiní, nebo třeba vašeho chlupatého miláčka po návratu z blátivé podzimní procházky. Standardní vývod vody je v nejchladnějších měsících roku nepoužitelný, protože hrozí zmrznutí vody v potrubí či ventilu a s tím spojené materiální škody. Nezámrzný ventil SCHELL Polar II nechá zapomenout na starosti s včasným odpojováním venkovních vývodů vody, protože vám zaručí prakticky nepřetržitou krátkodobou možnost tekoucí vody na zahradě, dvorcích, kolnách či garážích.

Princip fungování ventilu je promyšlen do posledního detailu. Po každém použití dochází k jeho automatickému vyprázdnění. To je umožněno systémem nuceného přisávání vzduchu do armatury, čímž je zajištěn gravitační odtok vody z trubky. Před obdobím mrazů je potřeba vždy odšroubovat z výtoku připojení hadice nebo příp. nástavce, aby po puštění a uzavření vody na ventilu mohla voda z trubice volně odtéct. Využití ventilu Polar II je vskutku univerzální, ocení jej nejen majitelé domů a bytů k instalaci na venkovních zdech domů, chalup a balkonů, ale stejně tak provozovatelé nákupních center, prodejen, sportovišť, hotelů a penzionů.

Výrobce doporučuje montáž ventilu Polar II odborně znalým pracovníkem, ale z praxe je zřejmé, že si s jeho instalací poradí i zruční kutilové. Vodítkem jim může být naše nové redakční video, kde obchodní manažer Schell, ing. Aleš Řezáč srozumitelně popisuje montáž krok za krokem:

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Nezámrzný ventil SCHELL Polar II se stal prodejním hitem krátce po svém uvedení na trh a během více než dekády se zájem o něj stále zvyšuje. Atraktivní je nejen jeho technické řešení, ale také pověstná kvalita made in Germany: „Stejně jako u všech ostatních výrobků Schell je i u tohoto nezámrzného ventilu samozřejmostí vysoce kvalitní dílenské zpracování ventilu a vysoká kvalita užitých materiálů,“ vysvětluje obchodní zástupce Schell pro Českou republiku Aleš Řezáč. „Ventily Polar II jsou vyrobeny z certifikované hygienicky nezávadné mosazi s chromovaným povrchem. Spojení užitých materiálů a prověřené výrobní technologie proto zaručuje dlouholetou bezproblémovou funkčnost této užitečné armatury.“

Každé balení ventilu Polar II obsahuje dva typy ovládání. Na ventil můžete dle svých potřeb instalovat buď pohledovou rukojeť Comfort, nebo nástrčný klíček, díky kterému je zamezeno neoprávněnému odběru vody z armatury. Schell Polar II bezezbytku splňuje nejen přísné normy nejen Evropské unie, ale stejně tak požadavky Německého svazu plynařů a instalatérů, který je vyhlášený svou nekompromisností a důrazem na bezpečnost.

Technické informace

Venkovní nezámrzný ventil Schell Polar II Set

Nezámrzný ventil délky 500 mm od přední hrany zdiva (fasády), podle tloušťky stěny lze zkracovat na rozměry 200–500 mm;

Nucené přivzdušnění pro automatické vyprázdnění armatury při každém uzavření;

Ovládací vršek na nástrčný klíč nebo rukojeť Comfort, zpětná klapka, rozeta na stěnu s připevňovacím materiálem, připoj: ½" vnější závit, povrch: matný chrom, stěnová průchodka s izolační chráničkou, k zabudování do stěny, montážní pomůcky pro případné zkrácení, průměr vrtaného otvoru: Ø 38 mm, materiál: mosaz DIN EN;

V případě používání hadice s pistolovou rukojetí (příp. systému tlakového čištění, automatického zavlažování apod.) doporučuje výrobce na výtok instalovat ¾" mezikus se zpětnou klapkou, která zabraňuje zpětnému tlakovému rázu vody do ventilu a prodlužuje tak životnost těsnění.

Obj. číslo: 03 997 03 99, doporučená prodejní cena 3.100,00 Kč bez DPH;

Více informací o firmě Schell získáte na www.schell.eu nebo na níže uvedených kontaktech.

KONTAKT:

Ing. Aleš Řezáč, obchodní manažer ČR, tel.: +420 602 754 712; e-mail: ales.rezac@schell.eu, www.schell.eu