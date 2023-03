TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Rad obľúbených sanitárnych armatúr Schell Modus sa rozširuje o nové výrobky pre umývadlo a sprchu s ochranou proti opareniu

Odolnosť, funkčnosť a dobrý pomer ceny a kvality, to sú hlavné požiadavky kladené na sanitárne armatúry do verejných priestorov. Výrobky radu Modus toto napĺňajú do bodky. Nové pákové termostatické batérie Modus EH-T sú horúcou novinkou tradičného nemeckého výrobcu Schell.