Schell představuje nové kuchyňské armatury Grandis E Nová kuchyňská armatura Grandis E spojuje důraz na hygienu pitné vody a komfortní použití

Možnost propojit digitálně Grandis E se sofistikovaným systémem hospodaření s vodou Schell SWS

Německý výrobce Schell vůbec poprvé ve svém sortimentu uvádí na trh kuchyňskou armaturu a jak je u jejich výrobků „made in Germany“ zvykem, můžete se spolehnout na vysokou kvalitu provedení a zároveň i na sofistikované technické řešení. Grandis E nabízí funkci hygienického proplachu, který zamezuje stagnaci vody v rozvodu i armatuře a díky tomu zajišťuje vysokou kvalitu pitné vody (je možno jí ovládat jak pomocí páky, tak bezkontaktně díky infračervenému senzoru). Další důležitou funkcí využitelnou v moderně pojatých budovách je možnost propojit digitálně Grandis E se sofistikovaným systémem hospodaření s vodou Schell SWS.

Grandis E najde uplatnění v kancelářských budovách, restauracích a hotelech, ale stejně tak ve školních kuchyních, pečovatelských domech a dalších veřejných kuchyních, které musí dodržovat vysoké hygienické standardy – a vysoká kvalita pitné vody je jejich nedílnou součástí. Nová elektronická armatura Schell Grandis E dokáže automaticky zajistit potřebný proplach usazené vody při delším nepoužívání a díky tomu garantuje udržení požadované kvality pitné vody.

Přenos patogenů rukama eliminuje Grandis E eliminuje infračerveným bezdotykovým spouštěním

Světová zdravotnická organizace WHO uvádí, že přes 80 % patogenů se přenáší rukama. Právě tento možný přenos infekce znečištěnýma rukama Grandis E eliminuje infračerveným bezdotykovým spouštěním. K němu dochází při přiblížení ruky do vzdálenosti cca 3 cm od armatury, aby se zamezilo jejímu náhodnému spuštění při pouhém odkládání znečištěného nádobí do dřezu. Teplotu smíšené vody je samozřejmě možné přednastavit.

Vyrobeno bez obsahu olova a niklu

Jak je tomu u firmy Schell již zvykem, armatura je vyrobena ve výrobním závodě v Olpe z vysoce kvalitních materiálů bez obsahu olova a niklu, její zpracování je „německy“ pečlivé, chromovaný povrch je velmi snadno čistitelný, robustní provedení zaručuje dlouholetou životnost. Na první pohled Grandis E všechny zaujme atraktivním designem s elegantními liniemi.

K dispozici je v provedeních pro připojení na síť a na bateriový provoz, příp. bez vlastního napájecího zdroje s možností integrace do systému hospodaření s vodou Schell SWS. Ten umožňuje mimo jiné automatické nastavení proplachu všech instalovaných baterií přes smarthone, tablet nebo počítač.