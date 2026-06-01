Kašny a vodní prvky. Letní pomoc ve městě
Kašny a vodní prvky. Letní pomoc ve městě
Provoz vodního prvku se má provádět podle provozního řádu, který by si měl zpracovat nebo si nechat zpracovat majitel objektu nebo vodního prvku. Fontány a další městské vodní prvky obvykle nejsou určeny přímo ke koupání.
Seriál TZB-info Fontány a vodní hospodářství
1. část. Kvalita vody, její vliv na vodní prvky
Provozování vodních prvků je relativně nákladné a proto řada investorů šetří jak na vlastním rozsahu stavební části, tak zejména na množství protékající vody. Z hlediska využití vody pro vodní prvky se vodní soustavy dají rozdělit na průtočné a soustavy s uzavřenou cirkulací vody. Průtočné vodní prvky navrhují jen v lokalitách s přebytkem vody.
Kvalita vody (zejména její chemické složení) může ovlivnit zabarvení vody, znehodnotit povrch vodního prvku v soustavě a současně má velký vliv na vodní život a jeho projevy. Estetické vnímání vodních prvků souvisí s obecně platnou představou, že voda je čistá, když je modrá a průhledná.
2. část. Průtočné vodní soustavy
Zdrojem vody pro průtočné vodní soustavy bývají výše položené studny nebo vodní toky různé velikosti a kvality vody. Průtočné vodní soustavy napájené z vodních toků se používaly v minulosti. Soustava vodoteče a parku se v nové zástavbě využívá velmi zřídka. V dnešní době je vzhledem k legislativě prakticky nelze navrhnout.
Průtočné vodní prvky, které jsou součástí parkových úprav, jsou velmi citlivé na znečistění kusy splavenin, které je přinášeno z horní části povodí. Doprovodná zeleň je zdrojem znečistění vody pylem, okvětními lístky, opadajícími plody, listím a jehličím. Výhodou rozlehlých vodních prvků je oživení vody rybami, ptáky a ostatními živočichy vázanými na vodní prostředí. Voda v průtočné soustavě zůstává celoročně, v zimě hladina zamrzá.
3. část. Řešení technologického zařízení vodních prvků
Zdrojem vody pro vodní prvky s uzavřenou cirkulací vody bývají většinou veřejné nebo soukromé vodovody pro napouštění vodních prvků a pro doplňování ztrát vody odparem a ztrát při praní filtrů.
Soustava většinou obsahuje pouze ponorné čerpadlo s připojenou tryskou. Umístění čerpadla většinou vyžaduje vytvoření ochrany před vniknutím vodních živočichů nebo splavenin do soustavy. Údržba takové soustavy je jednoduchá, spočívá v kontrole zanesení ochranných sít a odstranění zachycených nečistot. Použití tohoto systému v menších vodních nádržích je omezeno spíše estetickým dojmem. Pokud je čerpadlo s tryskou na očích návštěvníků, nebývá výsledný pohled na vodní prvek příliš elegantní.
Vodní prvky s uzavřenou cirkulací vody s kompletní úpravou vody se používají pro nádrže s relativně malým objemem vody, kde je hlavní funkcí vodního prvku estetický dojem z čisté vody a čistých povrchů polévaných vodou.
4. část. Stavební úpravy a požadavky na energie
Výhodou strojoven umístěných v objektech nebo opěrných zdech je snadná přístupnost k technologickému zařízení včetně přívodu vody, energie a většinou i připojení kanalizace. Další výhodou bývají nižší náklady na stavební řešení. Zemní práce zahrnují přípravu pro vlastní vodní prvek a výkopy pro jeho připojení.
Při návrhu podzemní strojovny se musí vzít v úvahu řešení vstupního poklopu. Nejmenší volný rozměr vstupu je 600 × 600 mm. Technologická zařízení vodních prvků bývají umisťována do podzemí tak, aby byla co nejblíže vlastního prvku.
Návrh vnitřního půdorysného rozměru strojovny musí zohlednit bezpečnostní předpisy pro ovládání elektrických zařízení a přístup k jednotlivým armaturám a zařízením.
5. část. Technické řešení zařízení vodních prvků
Stručně vyjmenováno, z technického řešení jde zejména o mříže přímo ve vodním prvku, lapače střešních splavenin, filtrace a chemie jsou prvky pro odstranění znečištění vody, která se vrací z vodních prvků. Akumulační nádrž se pro vodní prvky navrhuje v případě, kdy je odběr vody z hladiny přepadem.
Nádrž bývá provedena nejčastěji z polypropylenu, výrobce by měl s nádrží dodávat i statický výpočet. Pokud je nádrž umístěna ve strojovně, musí se do podzemí vložit před jejím zastropením. Pro akumulaci vody mimo strojovnu se dají použít kruhové nádrže z polypropylenu.
Velké kusy tohoto znečistění se dají zachytit mřížemi přímo ve vodním prvku. Menší splaveniny zachytí lapač splavenin. Umístění a návrh lapače splavenin musí umožnit snadnou kontrolu a odstraňování zachycených látek. Obsluha musí zintenzivnit dohled na zařízení v případě, kdy se konají v okolí vodních prvků slavnosti s prodejem alkoholu. Filtrační zařízení zachytí z vody jemné splaveniny. Pro filtraci vody v technologii úpravy vody se navrhují filtry, které se používají pro úpravu vody v plaveckých bazénech. Odpadní voda z praní filtru se odvádí do splaškové kanalizace. Ideální filtrační systém pro menší objemy jezírek je kompaktní mechanicko-biologické čistění vody. Mechanická část odstraní hrubší nečistoty a biologický filtr, který rozloží organické zbytky. S činností filtračního okruhu je spřažen provoz zařízení pro dávkování chemikálií.
6. část. Čerpadla, dmychadla, vodní mlha a závlaha
Zajímavostí vodního prvku může být oživení hladiny bublinami vzduchu, alternativou je i vodní mlha, příp. závlaha. Čerpadla pro efektní estetické výstřiky je vhodné řešit samostatně tak, aby se efekt neměnil se změnou zanesením filtru. Čerpadla výstřiku mohou být navržena s měničem otáček, který může plynule měnit průtok a dopravní výšku.
V některých vodních prvcích je požadováno oživení hladiny bublinami vzduchu. Zdrojem nízkotlakového vzduchu jsou dmychadla. Vzduch se nasává ze strojovny.
Vodní mlha se může použít i pro zlepšení pohody návštěvníků, kteří čekají na rozpáleném prostranství. Řešením je vysokotlaký systém vodní mlhy – mlžící systém, který nahradí klimatizační jednotku v otevřeném prostoru a pocitově ochladí vzduch až o 10 °C.
7. část. Příslušenství vodních prvků
Odběr vody z vodních prvků s uzavřeným okruhem vody může být buď z hladiny, kombinací z hladiny a ze dna nebo pouze ze dna. Přepad či přeliv umožňuje udržet hladinu vody v konstantní úrovni, kolísání pouze několik milimetrů. Skimmery se dají snadno použít v moderních vodních prvcích umístěných v interiéru. Protože jsou relativně malé, není vhodné je použít v exteriéru, snadno by mohlo dojít k jejich poškození. Některé vodní prvky mohou mít filtrační okruh napojen přímo z jeho dna. V tom případě je nutno zajistit přepad srážkové vody.
Zdroj vody musí být zajištěn při podání návrhu na umístění vodního prvku. Samostatné napojení na veřejný vodovod musí být ukončeno ve vodoměrné šachtě tak, jak to požaduje správce vodovodu.
Vodní prvek má být v prvé řadě odvodněn vsakováním, pokud to geologické poměry dovolí. Pokud nelze zařízení odvodnit vsakováním, napojí se na veřejnou kanalizaci.
Vodní prvek se napojí na elektřinu buď do samostatně osazeného pilíře, nebo je hlavní vypínač umístěn do niky v přilehlém objektu.
Provoz a údržba vodních prvků
Provoz vodního prvku se má provádět podle provozního řádu, který by si měl zpracovat nebo si nechat zpracovat majitel objektu nebo vodního prvku. Provozní řád musí obsahovat kromě technického popisu zařízení a způsobu manipulace s ním bezpečnostní předpisy a popis činností při úrazu.
Součástí provozního řádu mají být následující přílohy:
- označení majitele a provozovatele vodního prvku
- seznam odpovědných osob vč. podepsaných protokolů o seznámení obsluhy s funkcí zařízení (vždy min. 2 osoby – pro případ záskoku)
- telefonní čísla příslušných havarijních a zdravotních služeb, policie a příp. dalších nezbytných institucí
- technická dokumentace vodního zdroje (situace, půdorysy řešení, schéma zapojení a příslušné revize zařízení a předávací protokoly)
- popis funkce jednotlivých částí vodního prvku a popis činnosti obsluhy (četnost pochůzek a kontrola zařízení)
- technické podklady jednotlivých zařízení s návody na obsluhu
- provozní deník
Voda v kašnách není pitná
Voda ve vodních prvcích cirkuluje v uzavřeném okruhu a musí se chemicky upravovat dodáváním chloru, aby se v nich netvořily řasy, které by mohly poškodit složitou technologii.
Hlavní hygienická rizika při kontaktu osob s vodou ve fontánách a dalších vodních prvcích souvisejí především s mikrobiálním znečištěním. Z neinfekčních rizik je třeba upozornit na kluzké biofilmy u fontán s vodotrysky (nebezpečí uklouznutí a následného zranění) a na možnost výskytu vedlejších produktů dezinfekce.
Fontány a další městské vodní prvky sice nejsou obvykle určeny přímo ke koupání, ale řada z nich svým charakterem k přímému kontaktu s vodou vybízí. Jednotlivé objekty jsou však navrhovány s různou mírou erudovanosti v problematice hygieny vody a tedy i s odlišnou technologií úpravy, recirkulací nebo návody k obsluze.
Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků je nezávazné a vzniklo jako pomůcka pro provozování a kontrolu těchto objektů pro omezení možných zdravotních rizik souvisejících s jejich užíváním.