Ultrazvuková technologie pro velká potrubí DN 125 až DN 300
Ultrazvukové vodoměry se úspěšně prosazují v oblasti měření spotřeb pitné vody. Průkopníkem ve vývoji těchto vodoměrů je dlouhodobě dánská společnost Kamstrup A/S. Vodoměry tohoto výrobce vynikají přesností, spolehlivostí a jsou doslova nabité nejnovějšími technologiemi a unikátními funkcemi. Kamstrup postupně rozšiřuje své produktové portfolio.
V roce 2023 jsme přinesli první informace o novém vodoměru a jeho konstrukci pro velká potrubí. Nový vodoměr flowIQ ® 4200 je určený pro tyto instalace. Výrobek tak doplňuje typové řady vodoměrů nové generace, flowIQ ® 2200 a flowIQ ® 3200.
Vodoměr je navržen pro použití v instalacích s potrubím o průměrech od DN125 do DN300. Konstrukčně vychází z konceptu, který Kamstrup používá i u ostatních vodoměrů. V mnohém je ale tento vodoměr inovativní a nabízí zákazníkům zajímavá technická řešení.
Protože je vodoměr určen pro velké instalace, je jeho konstrukce mechanicky odolná a robustní. Dva páry ultrazvukových převodníků jsou umístěny v kovovém těle. Jejich rozmístění je navrženo tak, aby bylo měření co nejpřesnější a odolné proti vlivům vznikajícím při změnách proudění v celém profilu průtokové části. Všechny komponenty, které se dostávají do styku s vodou, jsou z materiálů, které ji nekontaminují. Výkonná elektronika je umístěna v odolném kompozitovém pouzdře, které je pevně spojeno s průtokovou části přístroje. Vodoměr je vybavený přehledným displejem, který zobrazuje hodnoty objemového množství a průtoku. Na displeji je rovněž indikace provozních stavů a alarmů. Pomocí jednoduchých piktogramů může uživatel snadno identifikovat možný problém jen pouhým pohledem na displej, bez potřeby použití dalších nástrojů či diagnostického SW. Displej je pod 6 mm silným a odolným sklem, které jej v maximální míře chrání před poškozením. Pouzdro je vakuováno, nehrozí tak nebezpečí vlivu kondenzace a poškození elektroniky. Kompaktnost celé sestavy je zajištěna použitím ochranných krytů kabelů, které propojují ultrazvukové převodníky s elektronikou. I přes svou velikost je tak přístroj velmi kompaktní. Nic z něj zbytečně nevyčnívá a nehrozí tak jeho poškození při montáži či provozu.
Mechanická konstrukce je odlišná od ostatních vodoměrů Kamstrup. Příruby se dají zcela oddělit. Díky tomu je možné vodoměr instalovat v libovolné poloze kolem osy potrubí. Zároveň u takto velkého zařízení toto řešení významně usnadňuje instalaci. Díky dělené konstrukci je možné celkovou váhu zařízení při instalaci rozložit a snížit tak dále náklady spojené s nutnou manipulací.
Zařízení je napájeno dvěma bateriemi, které zajistí zcela autonomní, dlouholetý provoz a rovněž komunikaci. Baterie je možné vyměnit, což dále zvyšuje provozní užitek vodoměru. Díky konstrukci kompozitového pouzdra elektroniky zůstává zachována jeho těsnost a nejvyšší stupeň krytí IP 68 a to i při dlouhodobém zaplavení.
Součástí vodoměru je integrovaná komunikace. K dispozici je zavedený standard wireless M-Bus, s možností výběru datového protokolu. Vybrat lze rovněž protokol linkIQ, který je určený pro plně automatizované odečty ve výkonných rádiových sítích nové generace. Pro rychlou kontrolu nebo pro použití bez dálkového odečtu je možné hodnoty samozřejmě odečítat přímo z displeje. Displej je možné doplnit o ochrannou krytku.
Vodoměr flowIQ ® 4200 je možné datově propojit s vyhodnocovací jednotkou flowIQ® Gateway, tak jako jej lze z této jednotky i napájet. Jednotka je vybavena přehledným displejem a dvěma sloty pro komunikační moduly. Vodoměr je tak velmi variabilní a lze jej snadno integrovat např. do průmyslových sběrnic, ethernetu nebo sítím IoT.
Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve více než 60 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.
Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.