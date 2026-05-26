Mlžítka a osvěžítka. Pomoc pro letní horko ve městě. Jak se liší?

26.5.2026
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Mlžítka a osvěžítka. Pomoc pro letní horko ve městě. Jak se liší?

Mlžítka se aktivují automaticky v předem stanoveném časovém intervalu za předpokladu, že okolní teplota přesáhne 23 °C. Osvěžítka jsou samoobslužná. Spotřeba vody činí přibližně 18 l/hod na 1 mlžítko.

Kapky emitované z „jemné trysky mlžicího zařízení“ absorbují část tepla blízkého okolí právě díky přeměně vody na páru, čímž dochází k pocitovému ochlazování vzduchu (odebírání tepla).
Ačkoliv obě zařízení pomáhají bojovat s městskými tepelnými ostrovy a oběma proudí čistá pitná voda, liší se tím, jak fungují a jak se ovládají.

Mlžítka a osvěžítka od PVK v pražských ulicích

Do pražského veřejného prostoru opět míří na letní sezónu populární mlžítka a osvěžítka od Pražských vodovodů a kanalizací. Ta ve svém nejbližším okolí dokáží pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. Celkově je tak na území hlavního města nainstalováno 47 mlžítek a osvěžítek.


  • Pražané a návštěvníci metropole se mohou osvěžit například na Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pohořelci, Mariánském náměstí, Karlínském náměstí, v Řepích či Čakovicích. Přesné rozmístění mlžítek a osvěžítek lze najít na internetu v mapách od Googlu (google.com/maps) pomocí klíčového slova „mlžítko“, na mapy.cz od Seznamu je možné kromě „mlžítko“ pro vyhledávání použít i heslo „voda“.
  • Letní osvěžení se vrací také na Pražský hrad. První mlžítko se loni objevilo ve Zlaté uličce a rychle si získalo oblibu. „Letos proto přibyla další dvě stanoviště — u Prašného mostu a na 2. nádvoří. Právě tam dostalo mlžítko speciální podobu, aby citlivě navázalo na původní prvorepublikový poklop od Jože Plečnika,“ sdělil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.



Mlžítka Praha, foto Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Osazení, provoz a monitoring mlžítka či osvěžítka

Než dojde k osazení mlžítka či osvěžítka je konkrétní místo prověřováno z hlediska technického a urbanistického. Při technickém šetření je posuzován stav podzemní části hydrantu, tlakové poměry v konkrétním místě sítě a celková provozní vhodnost; z dalšího prověřování jsou vyřazeny hydranty s primární funkcí zdroje vody pro hašení požárů.

Provoz a monitoring zařízení zajišťuje digitální řídicí jednotka ovládaná prostřednictvím pevné radiové sítě PVK. Spotřeba vody činí přibližně 18 litrů za hodinu, do mlžicího zařízení proudí pitná voda přímo z vodovodního řadu.
