Technické řešení revitalizace Vítkova s odvodněním MEA
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Technické řešení revitalizace Vítkova s odvodněním MEA
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Okolí Národního památníku na pražském Vítkově prošlo rozsáhlou revitalizací, která proměnila původní asfaltové plochy a parkoviště v moderní veřejný prostor s důrazem na hospodaření s vodou a příjemné prostředí pro návštěvníky. Součástí projektu je více než 6 000 m² revitalizovaných ploch, 29 nových stromů, vodní gejzír, sestava 201 trysek a mlžítek, bistro s veřejným zázemím i nová technická infrastruktura včetně systému vsakování a hospodaření s dešťovou vodou.
V rámci úprav byly nasazeny různé systémy odvodnění MEA, konkrétně štěrbinové žlaby TOPSLOT u systému vodních prvků na hlavní trase kolem fontány, fasádní odvodnění MEATEC u prosklených stěn a vstupu do kavárny a polymerbetonové žlaby MEADRAIN pro chodníkové plochy i terasu. Vsakovací galerie podporuje celkové hospodaření s dešťovou vodou, pomáhá zpomalit odtok vody z území, vracet ji zpět do půdy a využít pro závlahu zeleně a stromů.
Voda jako součást architektury i mikroklimatu
Architektonický návrh využívá vodu nejen z technického hlediska, ale také jako prvek ovlivňující kvalitu a atmosféru veřejného prostoru. Gejzír, mlžítka a vodní trysky zlepšují mikroklima a zároveň pomáhají ochlazovat rozsáhlé zpevněné plochy během letních měsíců.
Promenáda z podélně česaného betonu byla navržena se sklonem jednotlivých ploch tak, aby voda přirozeně stékala do štěrbinových odvodňovacích žlabů MEA TOPSLOT a mohla být dále využita v systému zpětného zachytávání a vsakování. Štěrbinové žlaby byly použity na hlavní spojovací trase kolem fontány, kde bylo potřeba zajistit spolehlivý odvod vody. Vizuálně nenarušuje betonové plochy, přitom ale poskytuje vysokou hydraulickou kapacitu a bezpečný odvod vody i při intenzivních srážkách.
Jan Ochec, jednatel MEA Water Management říká: „V historicky exponovaném prostoru, jako je Vítkov, je zásadní, aby technická řešení byla maximálně nenápadná, ale zároveň vysoce funkční. Kombinace štěrbinových žlabů a vsakovacích galerií umožňuje efektivně hospodařit s dešťovou vodou bez narušení architektonického konceptu.“
Kombinace liniového odvodnění s minimalistickými detaily
Žlaby MEADRAIN SV1000 byly osazeny pozinkovanými mřížkovými rošty v třídě zatížení D400. Systém je vhodný pro vysoce zatěžované plochy veřejného prostoru, ale i pro komunikace a obslužné zóny. Polymerbetonové tělo žlabu nabízí vysokou pevnost, odolnost proti mrazu, chemikáliím i posypovým solím a zároveň dlouhou životnost při minimálních nárocích na údržbu.
Právě kombinace robustního technického odvodnění s minimalistickým architektonickým detailem je dnes stále častějším požadavkem u reprezentativních veřejných staveb.
Funkční přechod mezi fasádou a terénem
U prosklených stěn a vstupu do kavárny byl použit systém MEATEC, který je určen pro liniové odvodnění fasád a bezbariérových vstupů. Tento systém nejen odvádí vodu, ale zároveň pomáhá odvětrání konstrukce a chrání objekt před vlhkostí. Díky možnosti přesného výškového nastavení jej lze přizpůsobit konkrétní skladbě konstrukce, což je důležité zejména u architektonicky náročných detailů.
Kuchyňský provoz nového bistra byl napojen na odlučovač tuků. Ten chrání kanalizační systém před zanášením tuky a splňuje požadavky na bezpečný provoz gastronomických zařízení.
Technická infrastruktura jako součást kvalitního veřejného prostoru
Revitalizace prostoru u památníku probíhala postupně v posledních letech v návaznosti na dřívější rekonstrukci samotné budovy. Ta byla po rozsáhlé obnově znovu otevřena veřejnosti v roce 2009.
Úpravy venkovních ploch reagovaly na potřebu zlepšit technický stav povrchů, zajistit kvalitní hospodaření s dešťovou vodou a přizpůsobit prostor současným nárokům na bezpečnost a komfort návštěvníků.
Důležitým aspektem bylo také zachování reprezentativního charakteru místa, které patří mezi významné dominanty hlavního města Prahy.
Použití systémů MEA v tomto projektu ukazuje, že moderní odvodnění může plnit nejen technickou, ale i estetickou funkci. Stavitelé tato řešení volí především proto, že umožňují spojit vysokou odolnost, dlouhou životnost a efektivní odvod vody s požadavky na nenápadný design a respekt k architektuře daného prostoru.
Realizátorem stavebních prací byla společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.
Architekt: Jan Červený
Kancelář: Ateliér IAV, Ateliér Sendler, Ateliér Steiner a Malíková krajinářští architekti
Investor: hlavní město Praha
Projektant: Masák & Partner, s.r.o.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...