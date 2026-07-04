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Průmyslové plochy výrobního závodu Medline chrání zátěžové žlaby MEA EN

4.7.2026
MEA Water Management s.r.o.
Sponzorováno

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Průmyslové plochy výrobního závodu Medline chrání zátěžové žlaby MEA EN

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Na stavbě druhé etapy areálu Medline u Partizánského byly pro odvodnění ploch použity žlaby MEADRAIN EN 3000. Žlaby zajišťují rychlý a bezpečný odvod dešťové vody z komunikací a manipulačních ploch nové montážně skladové haly.

Jan Ochec, jednatel MEA Water Management říká: „U průmyslového areálu je důležité navrhnout odvodnění, které zvládne intenzivní provoz, pohyb nákladní dopravy i velké zpevněné plochy. MEADRAIN EN 3000 je pro takové použití vhodný díky vysoké únosnosti, polymerbetonovému tělu a integrované litinové hraně.“




Fixační systém a rychlá montáž

Jde o liniové odvodnění z polymerického betonu určené pro zpevněné a zatěžované průmyslové plochy. Stavitelé tento systém volí proto, že kombinuje dlouhou životnost a rychlou montáž. Odvodňovací žlaby EN jsou navržené pro vysoké zatížení až F900. Tělo žlabu tvoří kvalitní polymerický beton s integrovanou litinovou hranou. Fixační systém pro osazení roštů umožňuje rychlé otevření a čištění žlabů.

Odvodňovací systém je mrazuvzdorný a téměř bezúdržbový. Materiál téměř nenasakuje vodu, omezuje usazování kalů a usnadňuje čištění. U žlabu EN 3000 je vnitřní šířka 300 mm a celková výška 400 mm.

Medline Assembly Slovakia v Malých Bielicích je závod na výrobu a kompletaci chirurgických setů. Druhá etapa navazuje na stávající areál. Nová montážně skladová hala je dostavbou k existujícího závodu a má zastavěnou plochu 21 060 m². Hlavní náplní bude skladování vstupního materiálu, kompletace chirurgických souprav v superčistém prostoru a expedice hotového zboží do Evropy.




Projekční servis MEA navrhuje

Projektanti i stavitelé se mohou obrátit na Projekční servis MEA pro zajištění individuálních návrhů odvodnění.

Více o žlabech MEA EN


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

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