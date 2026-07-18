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Retence dešťové vody jako součást proměny brownfieldu

18.7.2026
MEA Water Management s.r.o.
Sponzorováno

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Retence dešťové vody jako součást proměny brownfieldu

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Při proměně bývalého průmyslového areálu mysleli projektanti i na hospodaření s dešťovou vodou. Technické řešení v projektu Manufaktúra Bernolákovo mění brownfield na území s novým bydlením, pracovními prostory, komunitním zázemím a veřejně přístupným prostorem. Projekt navazuje na původní hospodářské zázemí a pozdější areál strojírenské výroby.

Retenční nádrž ze vsakovacích bloků MEA FRAENKISCHE RIGOFILL slouží k zachycení dešťové vody přímo v místě stavby a k jejímu postupnému vsakování nebo řízenému odvodu.

Jan Ochec, jednatel MEA Water Management říká: „U revitalizací brownfieldu dává vsakovací galerie velký smysl. Dešťová voda nemá být jen rychle odvedena pryč, ale má být zadržena v místě. Boxy MEA umožňují vytvořit podzemní retenční objem s vysokou kapacitou, nízkou hmotností a rychlou montáží.




Boxy s vysokou kapacitou, ale nízkou hmotností

Vsakovací a retenční boxy MEA lze přizpůsobit konkrétním prostorovým podmínkám stavby. Voda se v nich nejprve zachytí, následně se může vsakovat do okolního prostředí nebo být řízeně odváděna do určeného místa. Systém je vyroben ze 100% recyklovatelného HD PE, má vysokou kapacitu, nízkou hmotnost. Manipulace a sestavení galerie je tedy možné i bez jakékoliv mechanizace. Přesto boxy vydrží i zatížení těžkou nákladní dopravou.

Geotextilie propouští vodu, ale zachytává hrubé nečistoty, díky tomu pomáhá udržet funkčnost systému a snižuje riziko zanášení celé retenční galerie. Integrované kontrolní a čisticí šachty usnadňují údržbu. Celý systém lze napojit na přítokové, odtokové i revizní potrubí.




Prvky již od výšky 200 mm

Stavitelům usnadňuje efektivní využití prostoru pod terénem vysoká variabilita prvků s výškou již od 200 mm. Technické řešení se tedy může přizpůsobit stávajícím objektům, novým komunikacím, zeleným plochám i napojení na okolní infrastrukturu.

Projekční servis MEA pomohl s návrhem a výpočtem vsakovací galerie.

www.mea-odvodneni.cz


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

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