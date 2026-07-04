Finance na modernizaci ČOV
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Finance na modernizaci ČOV
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Na modernizaci ČOV s kapacitou 10 tisíc EO a vyšší je více než 1,3 miliardy Kč. Úrok 1 % ročně, splatnost až na 10 let. Příjem žádostí otevřel Státní fond životního prostředí ČR 2. 7. 2026.
„Nový finanční nástroj cílí dostupné evropské prostředky na modernizaci větších čistíren odpadních vod s kapacitou 10 tisíc ekvivalentních obyvatel a vyšší, kde mohou přinést největší efekt. „Očekáváme, že díky této podpoře se do roku 2029 podaří modernizovat kapacity pro čištění odpadních vod v rozsahu přibližně 238 tisíc obyvatel. To znamená konkrétní přínos pro obce, jejich obyvatele i pro stav našich řek a nádrží,“ řekl ministr životního prostředí Igor Červený.
- Podpora se zaměří na účinnější odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod, tedy látek, které zhoršují kvalitu vody v řekách, nádržích a dalších vodních ekosystémech.
- Modernizace bude spočívat především v intenzifikaci stávajících čistíren odpadních vod a doplnění tzv. terciárního stupně čištění, který navazuje na běžné mechanicko-biologické čištění a zajišťuje účinnější odstraňování znečištění.
- Investice zároveň pomohou velkým čistírnám splnit nové požadavky evropské směrnice o čištění městských odpadních vod a zároveň zlepšit kvalitu vypouštěných odpadních vod.
- Součástí projektu může být také souběžná úprava čistírenského procesu, navýšení kapacity ČOV nebo opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu.
Podpora bude poskytována formou zvýhodněné půjčky
„Půjčka může pokrýt až 70 % způsobilých výdajů, a to až do výše 200 milionů korun na jeden projekt. Úroková sazba je nastavena na 1 % ročně, splatnost až na 10 let a příjemci mohou využít odklad splátek jistiny až o tři roky. Půjčka zároveň neobsahuje žádné dodatečné poplatky,“ upřesňuje parametry úvěru Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Důležitá je nejen technická připravenost projektu, ale také finanční udržitelnost investice a celého vodohospodářského systému.
„Součástí hodnocení bude standardní kontrola projektu a úvěrové způsobilosti žadatele, ale také nastavení dlouhodobé finanční udržitelnosti prostřednictvím Nástroje Udržitelnost OPŽP. Cílem je, aby podpořené projekty nebyly pouze jednorázovou investicí, ale dlouhodobě funkčním řešením,“ doplňuje Petr Valdman.
Kdo může žádat?
O podporu se mohou ucházet vlastníci vodohospodářské infrastruktury z řad veřejných subjektů jako obce, městské části hlavního města Prahy, svazky obcí, ale i obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob. U posledních dvou jmenovaných platí, že musí být vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
Rekapitulace základních parametrů podpory
- alokace výzvy: 1,355 miliardy korun
- forma podpory: zvýhodněná půjčka
- výše podpory: až 70 % celkových způsobilých výdajů
- maximální podpora na projekt: 200 milionů korun
- úroková sazba: 1 % ročně
- splatnost: až 10 let
- možnost odkladu splátek jistiny: až 3 roky
- bez dodatečných poplatků
- příjem žádostí: od 2. července 2026 do 31. března 2027
- Podpořené projekty musí být realizovány na území ČR a fyzicky dokončeny nejpozději do 31. prosince 2030, zároveň nejdéle do tří let od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory.
Žádosti budou přijímány elektronicky prostřednictvím portálu AIS SFŽP ČR a administrovány průběžně v pořadí, v jakém budou doručeny. Podrobné podmínky