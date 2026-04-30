TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Minimalistické odvodnění pro terasy, které neruší, ale funguje

Minimalistické odvodnění pro terasy, které neruší, ale funguje

30.4.2026
MEA Water Management s.r.o.
Sponzorováno

Minimalistické odvodnění pro terasy, které neruší, ale funguje

Při plánování nové terasy nebo rekonstrukce okolí domu se často klade důraz na vzhled, materiály a pohodlí. Neméně důležité je ale i kvalitní odvodnění, které chrání konstrukci před vodou a prodlužuje její životnost.

Při rekonstrukci zahrady a terasy u rodinného domu v plzeňském kraji bylo cílem investora spojit funkčnost s estetickým vzhledem. Výrobce odvodňovacích žlabů MEA zde nabídl elegantní a efektivní řešení odvodnění, a to štěrbinovým systémem.

Štěrbinové systémy žlabů MEA Topslot pro minimalistickou architekturu

Pro realizaci byly zvoleny odvodňovací žlaby MEAFLUID, doplněné o ocelové štěrbinové nástavce TSL s nerezovým designovým krytem E-Blade. Výsledkem je čisté, minimalistické řešení, které se perfektně začlení do moderní architektury rodinného domu.

MEA štěrbinové sysytémy TOPSLOT
Žlaby s velkou odolností

Odvodňovací žlaby MEAFLUID jsou vyrobeny z vysokopevnostního SMC kompozitu, který kombinuje pevnost, odolnost a nízkou hmotnost. Vydrží i přímý kontakt s asfaltovým povrchem.

Použití je vhodné pro všechny středně zatížené aplikace (A15–C250 kN). To je předurčuje k osazení na terasy, před garáže, na příjezdové cesty nebo do zahrad. Investor ocení vysokou užitnou hodnotu za rozumné náklady, dlouhou životnost a odolnost vůči solím a chemikáliím.

Systém štěrbinového odvodnění MEA umožňuje velkou hydraulickou kapacitu. Úzká štěrbina na povrchu působí elegantně a nenápadně, zatímco pod povrchem se skrývá robustní žlab, který efektivně odvádí dešťovou vodu i při silných srážkách.

MEA skladba TSH žlabu
MEA nerezové nasazovací kryty e-Blade na štěrbinové žlaby TSC
Designové detaily s krytem E-Blade

Součástí systému je i ocelový štěrbinový nástavec MEA TSL, který je určen pro vnitřní šířky 100, 150 nebo 200 mm a splňuje zatížení až do třídy B125 kN.

K estetickému doladění slouží nerezový kryt E-Blade, který dává odvodnění moderní a elegantní vzhled. Tento prvek podtrhuje architektonický styl objektu a zároveň nenarušuje čisté linie terasy.

MEA nabízí širokou škálu odvodňovacích systémů pro zpevněné plochy v rezidenčních oblastech, ale i v komerční, průmyslové, logistické i dopravní sféře. Projekční tým specialistů dokáže pomoct s hydraulickým výpočtem i individuálním návrhem systémového řešení.

www.mea-odvodneni.cz


MEA Water Management s.r.o.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

