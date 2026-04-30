Minimalistické odvodnění pro terasy, které neruší, ale funguje
Při plánování nové terasy nebo rekonstrukce okolí domu se často klade důraz na vzhled, materiály a pohodlí. Neméně důležité je ale i kvalitní odvodnění, které chrání konstrukci před vodou a prodlužuje její životnost.
Při rekonstrukci zahrady a terasy u rodinného domu v plzeňském kraji bylo cílem investora spojit funkčnost s estetickým vzhledem. Výrobce odvodňovacích žlabů MEA zde nabídl elegantní a efektivní řešení odvodnění, a to štěrbinovým systémem.
Štěrbinové systémy žlabů MEA Topslot pro minimalistickou architekturu
Pro realizaci byly zvoleny odvodňovací žlaby MEAFLUID, doplněné o ocelové štěrbinové nástavce TSL s nerezovým designovým krytem E-Blade. Výsledkem je čisté, minimalistické řešení, které se perfektně začlení do moderní architektury rodinného domu.
Žlaby s velkou odolností
Odvodňovací žlaby MEAFLUID jsou vyrobeny z vysokopevnostního SMC kompozitu, který kombinuje pevnost, odolnost a nízkou hmotnost. Vydrží i přímý kontakt s asfaltovým povrchem.
Použití je vhodné pro všechny středně zatížené aplikace (A15–C250 kN). To je předurčuje k osazení na terasy, před garáže, na příjezdové cesty nebo do zahrad. Investor ocení vysokou užitnou hodnotu za rozumné náklady, dlouhou životnost a odolnost vůči solím a chemikáliím.
Systém štěrbinového odvodnění MEA umožňuje velkou hydraulickou kapacitu. Úzká štěrbina na povrchu působí elegantně a nenápadně, zatímco pod povrchem se skrývá robustní žlab, který efektivně odvádí dešťovou vodu i při silných srážkách.
Designové detaily s krytem E-Blade
Součástí systému je i ocelový štěrbinový nástavec MEA TSL, který je určen pro vnitřní šířky 100, 150 nebo 200 mm a splňuje zatížení až do třídy B125 kN.
K estetickému doladění slouží nerezový kryt E-Blade, který dává odvodnění moderní a elegantní vzhled. Tento prvek podtrhuje architektonický styl objektu a zároveň nenarušuje čisté linie terasy.
MEA nabízí širokou škálu odvodňovacích systémů pro zpevněné plochy v rezidenčních oblastech, ale i v komerční, průmyslové, logistické i dopravní sféře. Projekční tým specialistů dokáže pomoct s hydraulickým výpočtem i individuálním návrhem systémového řešení.
Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...