Začátek příprav na EuroSkills 2027. GROHE opět podporuje řemeslo
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Začátek příprav na EuroSkills 2027. GROHE opět podporuje řemeslo
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Jak podpořit řemeslo? Ukázat mladým, že mohou vyniknout. Nabídnout příležitost, připravit výzvu a ukázat jim zájem nás všech. Přípravy na evropský šampionát začínají.
O Euroskills
EuroSkills jsou evropským šampionátem mladých profesionálů v odborných dovednostech. Jsou výjimečnou oslavou a ukázkou dovedností, znalostí a umu mladých lidí napříč různými obory. Jedná se o prestižní akci, která se koná jednou za dva roky. Probíhá v 50 kategoriích dovedností, zahrnujících řemesla, služby, kreativní průmysl, dopravu a logistiku, strojírenství, elektrotechniku, informační a komunikační technologie a kategorie oborů průmyslu 4.0. Pořadatelem je WorldSkills Europe, sdružení 33 zemí vč. České republiky, kterou ve sdružení zastupuje Hospodářská komora České republiky.
EuroSkills jsou jedinečnou šancí pro mladé talenty ve věku od 17 do 25 let ukázat, že jsou nejlepší v Evropě!
GROHE dlouhodobě podporuje a sponzoruje instalatéry
"Nechceme být jen řadovým přispěvovatelem. Naším cílem je dlouhodobá, koncepční podpora řemesel v České Republice formou investice do vzdělávácích výukových center GROHE GIVE, propojování mladých lidí s nejnovějšími technologiemi a zvýšení celkové atraktivity a kultury oboru. Důležitou součástí je i motivace mladých lidí. Proto jsme hrdým, mnohaletým generálním partnerem finále soutěže Učeň-Instalatér v Česku. Tedy soutěže, která má už nyní sama o sobě mezinárodní přesah a je největší ve střední Evropě. Ty nejlepší soutěžící chceme podpořit i na mezinárodním kolbišti mistrovství Evropy řemesel - Euroskills, aktuále pro rok 2027 v Düsseldorfu. Chceme soutěžící podpořit a pomoci provést je celým přípravným cyklem. Zajistíme vše potřebné proto, aby byl náš reprezentant připraven bojovat o kov nejcenější a motivoval tak své kamarády, spolužáky a budoucí genereaci instalatérů", říká Petr Francl, ředitel GROHE Professional CZ/SK.
„Těší nás, že jsme jako partner byli u toho, když z EuroSkills 2023 uspěl Petr Valach a získal Medaili za excelenci (MEDALLION FOR, BEST OF NATION) z EuroSkills 2023. Stejně tak jsme byli u mezinárodního finále soutěže v Herningu 2025, kde se účastnil Petr Sláma,“ pokračuje Francl s tím, že právě začíná další kolo šampionátu, které se bude konat 22.–26. 9. 2027 v Düsseldorfu a GROHE je opět u toho.
Začíná cesta do Düsseldorfu
Než se zavřely školy v červnu 2026 bylo potřeba začít s přípravami. Na základě výsledků soutěže Učeň instalatér, zájmu a možností škol se bude do Düsseldorfu vybírat z mladých ze Střední školy stavební v Jihlavě a Střední školy řemesel Frýdek-Místek. Proběhla první setkání a diskuse. Je třeba zvážit časové, odborné a jazykové možnosti a také chuť věnovat se přípravě. Soutěž je obtížná a všechny státy chtějí uspět. Příprava účast je náročná i finančně. Vyhrát sice nemohou všichni, ale je třeba odjet a soutěžit s nejlepšími předpoklady.
Představujeme: Střední škola řemesel Frýdek-Místek
„S oběma školami spolupracujeme dlouhou dobu a obě školy jsou mezi těmi, kde jsme vybavovali učebnu GROHE GIVE. Máme tedy na co navazovat. V obou školách jsou dobré holky, kluci a v neposlední řadě samozřejmě perfektní mistři. Mají naše poděkování, podporu a důvěru. Do Düsseldorfu však podle pravidel může jet reprezentovat jen jeden soutěžící. A my společně uděláme vše, aby byl kvalitně a odborně připraven,“ říká Petr Francl.
Přípravné setkání ve Frýdku Místku:
Mimochodem Frýdek Místek v letošním roce profesně zabodoval. Vyhráli soutěž Učeň instalatér, Vědomostní olympiádu i Pohár Vladimíra Valenty.
Představujeme: Střední škola stavební v Jihlavě
Studenti zde mohou absolvovat odborný výcvik přímo ve firmách, kde získávají reálné zkušenosti z oboru. Délka praxe je flexibilní a přizpůsobuje se jak potřebám studentů, tak kvalitě získávaných zkušeností. Vedle regionální spolupráce se škola zapojuje také do mezinárodních projektů. Díky programu Erasmus+ vyjíždějí studenti na zahraniční stáže, například do Francie nebo Finska, kde si rozšiřují odborné i jazykové dovednosti. A i to by se mohlo v Düsseldorfu hodit.