Zadlažďovací poklopy v infrastruktuře. Potíže s obsluhou?
Zadlažďovací poklopy v infrastruktuře. Potíže s obsluhou?
Poklopy tvoří nenápadnou, ale zásadní součást městské i dopravní infrastruktury. Zakrývají šachty, kolektory nebo rozvody sítí a zajišťují bezpečný pohyb chodců i vozidel. Zároveň umožňují přístup k technickému zázemí pod povrchem. Poklopy se uplatňují nejen na nástupištích, ale i na náměstích, v pěších zónách či historicky citlivých lokalitách. Často se vyrábějí na míru, aby odpovídaly konkrétním požadavkům na tvar, rozměry i design.
Rozměr i materiál podle prostředí a potřeb
Ve venkovních plochách se používají zejména ocelové, litinové, kompozitní nebo nerezové varianty, které odolají vysokému zatížení i nepříznivým podmínkám. Pro větší šachty existují vícedílné systémy. V interiéru se častěji používají lehké hliníkové poklopy, které jsou estetické a snadno se instalují.
Tisíce stavebních detailů na železničních stavbách
Na železničních stavbách slouží poklopy k zakrytí rozvodů a technologických šachet na nástupištích. Při modernizaci Masarykova nádraží v Praze byly využity poklopy MEA pro zakrytí technické infrastruktury nové platformy. V Plzni při rekonstrukci nástupišť byly použity ocelové žárově pozinkované poklopy MEA XP 400 a SF. Modernizace koridoru Praha–Vršovice přinesla nasazení vícedílných poklopů MEA MULTISPAN, které umožňují snadnou manipulaci bez těžké techniky. V Brně byly instalovány poklopy MEA XP 400 na elektroinstalační a vodovodní přístupové šachty v okolí výtahů. A to je pouze několik příkladů z tisícovek realizací poklopů MEA v Česku a na Slovensku.
Poklopy i s vodní tryskou
Poklopy nacházejí uplatnění také na náměstích a v městském prostoru. U projektu Masaryčka v Praze byly navrženy atypické poklopy XP s integrovanými vodními prvky a osvětlením, které se staly součástí fontán. Na Václavském náměstí byly naopak použity tak, aby co nejvíce splývaly s dlažbou a nerušily celkový vzhled prostoru.
S podporou projekčního týmu
Pro projekční a stavební firmy představují poklopy řešení s možností přizpůsobení a snadnou integrací do projektů. Projekční servis MEA pomáhá projektantům i stavitelům s návrhem systémových řešení, které jim usnadní práci v oblasti TZB i komplexního hospodaření s dešťovou vodou.
Rychlá montáž. Snadná obsluha?
Důležitá je odolnost materiálu a přesnost výroby, která minimalizuje nutnost úprav na stavbě. Montáž je tedy rychlá. Nevýhodou je však hmotnost poklopů, která komplikuje manipulaci.
Pro správu SŽDC pomohla MEA zprostředkovat speciální zvedací zařízení, které umožňuje bezpečné a jednoduché otevírání poklopu jen jednou osobou. Tato technická pomůcka výrazně usnadňuje práci správcům a zvyšuje efektivitu údržby.
