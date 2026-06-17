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Luxusní wellness koupelna. Kompletně prosklená. A uprostřed města

17.6.2026
redakce

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Luxusní wellness koupelna. Kompletně prosklená. A uprostřed města

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Prosklený designový kontejner, který v sobě ukrývá to nejlepší ze světa moderních koupelen a domácího wellness GROHE. Čisté linie, prémiové materiály a inspirace pro vaši koupelnu snů – tentokrát přímo na ulici.


Prosklený designový kontejner, který v sobě ukrývá to nejlepší ze světa moderních koupelen a domácího wellness GROHE, Foto Petr Brandejský, redakce

Zastavte se na chvíli, nahlédněte dovnitř a načerpejte inspiraci pro svůj vlastní domov. Který detail vás zaujme nejvíce? Luxusní sprcha, nebo volně stojící vana?

Tenhle unikátní designový kontejner boří mýty o tom, jak má vypadat prezentace moderního bydlení. Spojili jsme surovost skla a kovu s hřejivým pocitem domácího spa. Výsledek? Dokonalá souhra designu, kterou prostě nepřehlédnete,“ uvádí k projektu GROHE.

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Přijďte se inspirovat, jak posunout vaši koupelnu na novou úroveň.

Redakce zastihla kontejnery v Brně, kde si je užili návštěvníci do konce května.

Nyní se můžete inspirovat do konce června v Praze na místech níže a soutěžit můžete zde.

  • Hard Graphite - Holešovice, Veletržní palác naproti u hotelu MAMA shelter
  • Warm Sunset - OC Chodov, vstup A
  • Cool Sunrise - OC Arkády, vstup Raiffka
  • Supersteel - Riegerovy sady, u Energy PUB s výhledem na Prahu

Srdečně vás zveme k prohlídce naší nejnovější venkovní instalace. V rámci výstavy unikátních designových kontejnerů představujeme koncept moderní wellness koupelny, která kombinuje maximální estetiku s funkčností. Naše expozice v proskleném kontejneru vám umožní prohlédnout si detaily prémiového koupelnového vybavení z úplně nové perspektivy. Zaměřili jsme se na čisté linie, moderní materiály a prvky, které promění každodenní rutinu v relaxační zážitek,“ zve Šimon Vocásek za GROHE a doplňuje výzvou:
Líbí se vám koncept? Stavte se za našimi designéry v showroomu, kde můžete probrat všechny detaily pro využití u vás doma.

 
 
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