Luxusní wellness koupelna. Kompletně prosklená. A uprostřed města
Přehrát audio verzi
Luxusní wellness koupelna. Kompletně prosklená. A uprostřed města
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Prosklený designový kontejner, který v sobě ukrývá to nejlepší ze světa moderních koupelen a domácího wellness GROHE. Čisté linie, prémiové materiály a inspirace pro vaši koupelnu snů – tentokrát přímo na ulici.
Prosklený designový kontejner, který v sobě ukrývá to nejlepší ze světa moderních koupelen a domácího wellness GROHE, Foto Petr Brandejský, redakce
Zastavte se na chvíli, nahlédněte dovnitř a načerpejte inspiraci pro svůj vlastní domov. Který detail vás zaujme nejvíce? Luxusní sprcha, nebo volně stojící vana?
„Tenhle unikátní designový kontejner boří mýty o tom, jak má vypadat prezentace moderního bydlení. Spojili jsme surovost skla a kovu s hřejivým pocitem domácího spa. Výsledek? Dokonalá souhra designu, kterou prostě nepřehlédnete,“ uvádí k projektu GROHE.
Přijďte se inspirovat, jak posunout vaši koupelnu na novou úroveň.
Redakce zastihla kontejnery v Brně, kde si je užili návštěvníci do konce května.
Nyní se můžete inspirovat do konce června v Praze na místech níže a soutěžit můžete zde.
- Hard Graphite - Holešovice, Veletržní palác naproti u hotelu MAMA shelter
- Warm Sunset - OC Chodov, vstup A
- Cool Sunrise - OC Arkády, vstup Raiffka
- Supersteel - Riegerovy sady, u Energy PUB s výhledem na Prahu
„Srdečně vás zveme k prohlídce naší nejnovější venkovní instalace. V rámci výstavy unikátních designových kontejnerů představujeme koncept moderní wellness koupelny, která kombinuje maximální estetiku s funkčností. Naše expozice v proskleném kontejneru vám umožní prohlédnout si detaily prémiového koupelnového vybavení z úplně nové perspektivy. Zaměřili jsme se na čisté linie, moderní materiály a prvky, které promění každodenní rutinu v relaxační zážitek,“ zve Šimon Vocásek za GROHE a doplňuje výzvou:
„Líbí se vám koncept? Stavte se za našimi designéry v showroomu, kde můžete probrat všechny detaily pro využití u vás doma.“