Když mladí instalatéři soutěží, potřebují znalosti a zvládnout stres. Učeň instalatér 2026
Společnost Veletrhy Brno, a.s. poskytla i v letošním roce své prostory na Stavebním veletrhu mladé generaci, která zde předvedla svou kreativitu, řemeslnou zručnost i inovativní přístup k oboru.
Jako každoročně se konalo v pavilonu V, na brněnském výstavišti, finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér, pořádané Cechem topenářů a instalatérů České republiky, pod záštitou MŠMT, AMSP ČR, JMK a ČKAIT.
Žáci třetích ročníků zde poměřovali své teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblastech instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů. Budoucnost této soutěže je pevně spjata s dlouhodobou podporou řemesla. Nejde jen o jednorázovou akci – soutěž inspiruje mladé k zájmu o technické řemeslo, podporuje žáky s praktickými dovednostmi a otevírá cestu k jejich profesnímu růstu.
- Generálním partnerem: GROHE ČR s.r.o.
- Hlavním partnerem: Stavební veletrh Brno; Ptáček – velkoobchod, a.s.; ALCA s.r.o.; Geberit spol. s r.o.; LAUFEN CZ s.r.o.
- Partneři: NOVASERVIS spol. s r.o.; Tepelná čerpadla MACH s.r.o.; ENBRA, a.s.; Bosch Termotechnika s.r.o.; Kermi s.r.o.; FV-PLAST, a.s.; Wavin Czechia s.r.o.; Teplárny Brno, a.s.; Strojírenský zkušební ústav, s.p.; KORADO, a.s.; BAXI – De Ditrich; Klimastěna s.r.o.
- Mediální partner: Odborný web pro stavebnictví a technická zařízení budov TZB-info.cz, televize estav.tv a Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO.
Soutěž Učeň instalatér je zařazena do přehlídky České ručičky a její slavnostní vyhlášení proběhlo 27. března 2026 v Rotundě pavilonu A, brněnského výstaviště za účasti čestných hostů, soutěžících, jejich pedagogů, zástupců firem a odborné veřejnosti.
Vítězové obdrželi od partnerů hodnotné ceny i možnost stáže u prestižních firem. Děkujeme našim partnerům za jejich neocenitelnou spolupráci, bez jejichž podpory by se akce nemohla konat. Výsledky každoročně potvrzují vysokou úroveň odborné přípravy i kvalitu řemesla v České republice.
Těšíme se na novou generaci instalatérských talentů!
Nejlepších 10 v soutěži Učeň instalatér 2026, zdroj CTI ČR
Finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér, pořádané Cechem topenářů a instalatérů České republiky, 2026, foto CTI ČR