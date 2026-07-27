Praha 6 řeší veřejné toalety netradičně
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Praha 6 řeší veřejné toalety netradičně
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Když člověka ve městě překvapí náhlá potřeba navštívit toaletu, nemusí být vždy snadné najít dostupné řešení. Místo budování nových veřejných toalet nabídla Praha 6 provozovatelům restaurací a kaváren zvýhodněné podmínky pro předzahrádky výměnou za bezplatný přístup na jejich toalety.
Městská část Praha 6 zvolila při řešení dostupnosti veřejných toalet cestu, která se liší od přístupu některých evropských měst investujících do výstavby nových veřejných WC. Základem projektu je spolupráce s podniky, které využívají předzahrádky na veřejném prostranství.
„Nám se zdá, že tohle řešení je mnohem jednodušší a má mnohem větší kouzlo. Každý podnik, který má předzahrádku, si může výrazně zlevnit tu předzahrádku. My to umožníme a zároveň ho žádáme jako hlavní podmínku, aby pouštěli lidi na toaletu zdarma,“ vysvětluje radní Prahy 6 Jan Lacina.
Sleva za předzahrádku výměnou za přístup na toaletu
Princip projektu je podle vedení městské části jednoduchý. Praha 6 poskytuje provozovatelům výraznou slevu na nájem za předzahrádku. Další zvýhodnění poskytuje také Technická správa komunikací. Podmínkou je označení provozovny samolepkou Free WC a umožnění bezplatného vstupu na toaletu i lidem, kteří nejsou zákazníky podniku.
Podle Jana Laciny se tento model setkal s pozitivní odezvou. „Sleva za tu předzahrádku je tak velká, že v podstatě všichni provozovatelé souhlasili s touto naší hlavní podmínkou, to znamená vylepit si samolepku Free WC a pouštět lidi na toaletu zdarma.“
Kontroly potvrdily fungování systému
Jednou z obav podobných projektů bývá, zda podniky deklarovanou službu skutečně poskytují. Praha 6 proto fungování systému kontrolovala přímo v terénu.
„My jsme to letos kontrolovali, jedna kolegyně obíhala ty podniky a na žádný odpor nenarazila, takže zdá se, že to skutečně je win-win situace,“ říká Lacina.
Podle něj jsou spokojeny obě strany. Provozovatelé získají levnější pronájem předzahrádek a městská část nemusí hledat vhodná místa pro budování nových veřejných toalet ani řešit jejich provoz a údržbu.
Kde toaletu najít?
Zapojené podniky jsou vyznačeny v mapových podkladech městské části. Radní však upozorňuje, že v praxi lidé často potřebují řešení okamžitě.
„Ve chvíli, když se vám náhle chce na záchod, tak většinou nehledáte geoportál. Mnohem jednodušší je podívat se, kde je předzahrádka v Praz 6 a zkontrolovat si to samolepkou.“ V lokalitách s vyšší koncentrací restaurací a kaváren navíc podle něj není problém najít jiný zapojený podnik v bezprostřední blízkosti.
Inspirace pro další městské části?
Praha 6 věří, že by se model mohl rozšířit i do dalších částí hlavního města. Podle Jana Laciny už v minulosti některé její projekty inspirovaly ostatní radnice. „Tohle to velmi bezpečně někdo velmi brzo odkouká a bude se tvářit, že to je jeho vlastní nápad. Ale není, je to skutečně náš nápad městské části Praha 6,“ říká s nadsázkou.
Téma, které sice nevyhrává volby, ale lidem pomáhá
Dostupnost veřejných toalet obvykle nepatří mezi nejviditelnější témata komunální politiky. Přesto se podle Laciny jedná o praktickou službu, kterou obyvatelé i návštěvníci města ocení. Ohlas veřejnosti podle něj již ukázal, že i zdánlivě okrajová témata mohou mít pro každodenní život obyvatel velký význam.