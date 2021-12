TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Koupelna ve zlaté barvě: luxusní sprchové kouty SanSwiss nejenom do koupelny ve stylu z poloviny století!

Koupelna ve zlaté barvě: luxusní sprchové kouty SanSwiss nejenom do koupelny ve stylu z poloviny století!

Zlatá je barvou luxusu, elegance a exkluzivity. I proto se s jejími odlesky neustále setkáváme v interiérech domů. Zlato vnáší do interiéru příjemné teplo, osobitý styl a exkluzivitu. Zlatá barva má pozitivní účinek na naši psychiku, evokuje totiž odstíny slunečního spektra. A kdo by nechtěl relaxovat tak trochu „slunečně“ ve své koupelně! Chcete-li rozzářit prostor koupelny, určitě vsaďte na zlatý sprchový kout!

SanSwiss, tradiční český výrobce se sídlem společnosti v Jičíně, vyrábí jedinečné sprchové kouty kolekce GOLD LINE. Sprchové zástěny řady CADURA GOLD LINE nabízí sofistikovaný design, do detailu propracovanou ergonomii, praktičnost a vysokou kvalitu. Cadura nabízí veškerou funkčnost, kterou si lze jen přát! Šestimilimetrové bezpečnostní sklo je vybaveno antiplakovou úpravou skla Aquaperle, která zamezuje vzniku vodního kamene a nečistot na skle. Na vnitřní straně skla zapuštěné panty u křídlových dveří a praktický odklopný systém u posuvných dveří zajišťují snadnou údržbu. A o to v dnešní době jde nejvíce. Nikdo nechce trávit cenný čas úklidem koupelny!



Optimální stabilitu sprchové zástěny zajišťuje stabilizační vzpěra v exkluzivní zlaté barvě.

Výrazný tvar pantu je zcela v souladu s aktuálním trendem moderní koupelny (elegantní L-kování, zeď-sklo).

Zdvihový mechanismus u pantů pro bezproblémové otvírání a zavírání dveří, na vnitřní straně skla zapuštěné panty pro snadné čištění.



SanSwiss vyrábí sprchové dveře CADURA křídlové i posuvné – záleží jen na Vás, jakému řešení dáte přednost. Křídlové sprchové dveře s otvíráním ven i dovnitř doporučuje SanSwiss do větší koupelny, kde je dostatek prostoru pro otevírání dveří. Posuvné sprchové dveře šetří cenné místo, jsou tedy vhodné i do malé koupelny. Do větších koupelen, wellness center a hotelů doporučujeme elegantní a jednoduché Walk-in zástěny nebo velkorysé U-montáže – tedy sprchové dveře a dvě boční stěny, které udělají dojem na každého. Dokonale vypadá zlatá barva s čirým sklem – působí velmi moderně a čistě. Preferujete-li intimitu ve sprše, zvolte sklo Shade (bílý sítotisk na vnější straně skla).



Sprchový kout CADURA GOLD LINE – rohový vstup s křídlovými dveřmi, čiré sklo. Sprchová vanička ILA.

Walk-in zástěna CADURA GOLD LINE s posuvným dílem a Soft open/close systémem, čiré sklo. Sprchová vanička ILA.



Standardní výška sprchové zástěny je komfortních 2 000 milimetrů, SanSwiss Vám nabízí sprchový kout ve zlaté barvě s libovolnou šířkou, nevyberete-li si z široké nabídky standardních zástěn, SanSwiss Vám vyrobí vysněný sprchový kout na míru. Posuvné sprchové lze snadno a tiše otvírat – díky Soft open/close systému, jejich velká šířka vstupu Vám umožní maximální komfort. Výhodou je i perfektní stabilita a také snadná montáž. SanSwiss tento rok nabízí zaměření zdarma.

Dokonale vypadá sprchový kout CADURA v kombinaci s vaničkami z litého mramoru ILA nebo LIVADA ze sortimentu SanSwiss. Obě sprchové vaničky lze instalovat na podlahu nebo na nožičky s předním panelem, sprchové vaničky tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci, což je výhoda oproti studené podlaze (pokud se rozhodujete pro instalaci sprchové zástěny přímo na dlažbu). ILA disponuje dvoukomorovým sifonem s vysokou průtočností a lineárním krytem sifonu, LIVADA má univerzální průměr odtoku 90 mm a moderní čtvercový kryt sifonu – vypadá tedy velmi moderně, jedná se o ideální řešení, pokud preferujete jedinečný a čistý design.

Sprchové zástěny CADURA od SanSwiss v lesklé zlaté barvě lze integrovat do nejrůznějších stylů koupelny – do moderního stylu, do romantického Retro nebo Vintage stylu, do koupelny v luxusním mramoru nebo také do koupelny ve stylu z poloviny stolení. Sprchové zástěny SanSwiss vypadají dokonale i v industriálně nebo rustikálně laděných koupelnách. Sprchový kout GOLD LINE od SanSwiss lze jednoduše sladit s bateriemi a sprchami, které jsou dnes běžně dostupné na trhu.

Pokud se stále ještě rozhodujte, zda si pořídit sprchový kout SanSwiss ve zlaté barvě, určitě Vás přesvědčí osvědčená kvalita produktů SanSwiss za atraktivní cenu. Všechny sprchové kouty i vaničky SanSwiss splňují nejvyšší požadavky na technická řešení, funkčnost, komfort i design. Dodržování kvality je pravidelně sledováno a testováno. O úspěchu společnosti však nehovoří „prodané kusy“, ale především spokojení zákazníci, kterým je SanSwiss k dispozici v 18 zemích Evropy. Všechny sprchové zástěny SanSwiss jsou vyráběny v Evropě – největší výrobní závod se nachází právě v České republice – v Jičíně, druhý v Rumunsku. Všechny produkty SanSwiss jsou vyvíjeny ve Francii. Sídlo společnosti SanSwiss se nachází ve švýcarském Härkingenu. Vyplatí se důvěřovat silné značce, která se úspěšně etablovala nejenom na českém trhu. Profesionální kolektiv zaměstnanců, technická podpora a poradenství na vysoké úrovni, včetně služeb montážních techniků a také široká prodejní síť Vás jistě přesvědčí, proč se rozhodnout pro SanSwiss. Inspiraci hledejte na instagramovém účtu @sanswiss_czechrepublic nebo na webových stránkách společnosti.

SanSwiss vyrábí sprchové zástěny CADURA i v tradičním aluchromu, v nadčasovém bílé matné barvě a v elegantní matné černé barvě. V nabídce v čirém skle nebo skle Shade. Od 1. 4. 2022 SanSwiss rozšíří nabídku o další atraktivní sklo!

