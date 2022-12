TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Atraktivní Walk-in zástěny od SanSwiss jako moderní a elegantní prvek vaší koupelny

Atraktivní Walk-in zástěny od SanSwiss jako moderní a elegantní prvek vaší koupelny

Aktuálním trendem v designu pro moderní koupelny jsou praktické Walk-in zástěny, které vás ohromí jedinečným a originálním designem, širokým vstupem do sprchy a pohodlným sprchováním. Walk-in zástěny lze instalovat do rohu, volně do prostoru či jako vanové zástěny. Instalace je možná přímo na dlažbu či na sprchovou vaničku.