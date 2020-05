TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Jika: První kombiklozet s technologií rimless v nestárnoucí sérii Lyra Plus

Jika: První kombiklozet s technologií rimless v nestárnoucí sérii Lyra Plus

Zatímco loňské novinky u stálice Lyra plus si již našly cestu do českých koupelen, rozšiřuje tato kolekce svoji nabídku o další produkt s moderní technologií. Vedle závěsného klozetu bez oplachového kruhu nabízí v této variantě nyní nově také kombinační klozet.

Nový kombiklozet Lyra Plus rimless dokonale ladí svými tvary se stávajícími produkty v koupelnové sérii, a to jak s klasickými oblými umyvadly, tak s hranatými umyvadly a nábytkem Lyra plus VIVA. Splňuje zároveň náročné požadavky současné doby na hygienu. Přestože je speciální konstrukce rimless v toaletách již pár let fungujícím prvkem, pro některé lidi může být stále neznámou. Proto se sluší připomenout, že klozety s tímto druhem oplachu rovnoměrně splachují vnitřní prostor mísy, a to bez klasického záhybu pro distribuci vody. Absence oplachového kruhu a tím pádem dobře dostupný horní okraj toalety neumožňuje usazování nečistot a bakterií. Toaleta se proto velmi snadno udržuje čistá.

Další výhodou nově vyvinutých klozetů je důraz kladený na ekologii a úsporu. Většina toalet uváděných na trh již disponuje nastavením na spláchnutí 3 respektive 4,5 litrů vody na malé a velké spláchnutí. Tento trend drží krok s moderní dobou, ve které je šetření vodou velmi důležitým faktorem. To jde ruku v ruce také s úsporou peněz za spotřebu vody v domácnosti.

Kombinační klozet Lyra Plus je skutečnou dlouholetou stálicí na trhu a je i v současné době velmi populární. Klasická varianta s otevřeným oplachovým kruhem nabízí svislý, šikmý i vodorovný odpad a sedací výška je 42 cm (výška klozetu včetně sedátka). Nový klozet umožňuje větší pohodlí díky sedací výšce 45 cm (opět včetně sedátka), což je vzhledem k vyššímu průměrnému vzrůstu populace vítaná změna. K dispozici je ve variantě s vodorovným odpadem.

Nejvyšší hygienické nároky splňuje celá řada toalet

Rodina rimless toalet od značky Jika je nyní zase o poznání větší. Nabízí řadu rimless závěsných klozetů v sériích Mio, Lyra Plus a Dino. Nyní je tak možné vybírat v širším spektru tvarů klozetů. Hygienickou a zároveň úspornou toaletu je tak možné pořídit do koupelen s různými požadavky.