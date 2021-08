TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Rámový podomítkový modul jako základ nové toalety

Při výběru podomítkového modulu je důležité brát ohled na jeho technické parametry a vlastnosti, nehledět jen na cenu a na zvyk. Stavebnictví je progresivní obor, používané stavební materiály a konstrukce se neustále vyvíjejí a mění. To samozřejmě platí i pro podomítkové moduly.

Zatímco v minulosti byly běžné moduly s nádrží na 9 litrů, v dnešní době jsou prakticky všechny 6 litrové s možností nastavení na spláchnutí 4,5 nebo dokonce 4 litry vody. V západní Evropě při stavbách i při rekonstrukcích jsou lehké bílé tvárnice z porobetonu a sádrokarton čím dál častěji nahrazovány konstrukčními deskami z tvrdého styroporu, které jsou samonosné a velkoformátové. Díky tomu se stavba urychluje a zlevňuje. Pro tento typ konstrukcí se nehodí moduly pro obezdění, vhodné jsou moduly rámové. Rámový modul navíc nedává tak velký prostor k chybám při montáži: nemusí se obezdívat, snadno se u něj nastavují veškeré roviny a výška, zároveň nepotřebuje nijak silnou předezdívku. Většinou postačí dvě vrstvy sádrokartonu, nebo tři centimetry silná konstrukční deska. Z těchto důvodu je vhodné zvážit rámové řešení i tam, kde se běžně používá obezdívací plechový modul. Nosnost modulu je testována na 400 kg, stejně jako nosnost všech klozetů značek Laufen, Jika a Roca. Pokud se tedy výrobky těchto značek kombinují, je zaručeno, že jsou pro používání zcela bezpečné.

U podomítkových modulů všech typů je přednastaveno splachovací množství 6 litrů pro velký splach a 3 litry pro splachování malé potřeby. Většina moderních klozetů je však schopna splachovat velkou potřebu pouze 4,5 litry vody. Proč tedy nejsou na toto množství nastaveny i podomítkové nádrže? Je to z toho důvodu, že dopředu není jasné, zda na modul bude skutečně montován úsporný klozet. Na trhu je stále velké množství výrobků, které jsou konstrukčně starší a menší splachovací množství pro omytí mísy nestačí. Přestože v sortimentu značky Jika mají zákazníci na výběr i klozety konstruované před řadou let, pokrok jde kupředu a například v sérii Lyra plus je nyní závěsný klozet vyrobený pro úsporné duální splachování. Kromě šetrného splachování disponuje i technologií bez oplachového kruhu, která je v současnosti velmi populární díky snadné údržbě a vysokému hygienickému standardu. Problém týkající se přednastaveného množství vody by mohl nastat i v případě, že se jedná o rekonstrukci v objektu se zhoršenou průchodností odpadních potrubí. Tam by právě menší množství vody při spláchnutí mohlo působit potíže. Pokud si ale zákazník koupí úsporný klozet, je vždy potřeba vyjmout z modulu ventil a přenastavit jej na nižší splachovací množství, v opačném případě se provoz klozetu zbytečně prodražuje o tisíce korun ročně. Podomítkové nádrže z produktového portfolia značek Jika, Roca a Laufen dokonce vyhovují normě Breeam pro klozety, které ve vhodně připravených objektech dovedou splachovat i 4 litry velkou a 2 litry malou potřebu.



Nicméně hlavně v případě developerských projektů, kde se instaluje velké množství toalet, je možné vybrat modul již z výroby přednastavenými 4,5 litry vody. Právě u rozsáhlých projektů jsoz pozdější ztráty na vodě velmi poznat na zvýšených provozních nákladech. V tomto případě je vhodným výrobkem například modul CW2 značky Laufen, který má navíc i přívodní chráničku pro pozdější připojení hadice bidetovací toalety, nebo sedátka. Pokud se do budoucna s bidetovacím řešením počítá, je dobré myslet i na přívod elektřiny. Později by se napájení bidetovacího klozetu, řešilo jen velmi obtížně.

Ovládací panely, pro moduly se prodávají zvlášť, protože se jedná o designový prvek. Nabídka značky Jika sice nezahrnuje desítky různých barevných provedení a vzorů, snahou je, aby tlačítka byla designově netradiční, zajímavá a univerzálně použitelná. Vhodná jsou na nádrže se standardní montážní hloubkou, tak i na kompaktní moduly.

Zajímavým řešením je dlouhé tlačítko pro velký splach. Aby bylo zajištěno, že nestandardně dlouhé tlačítko bude fungovat plynule a nedojde k jeho vzpříčení, podpírají jej hned dvě stavitelné tyčky. Ty jsou spřažené na jedné ose a společně zvedají jedno táhlo. Pro někoho, kdo systém nezná, se to může zpočátku zdát matoucí, montáž i chod jsou však velmi podobné konstrukcím jiných systémů.

A pro skutečně náročné zákazníky nabízí sortiment značky Laufen i designové skleněné panely s bezdotykovým ovládáním. Černá varianta má navíc funkci automatického splachování. Na rozdíl od konkurenčních systémů nefungují skleněné panely k bezdotykovému splachování infračervená čidla skrytá pod tmavým sklem. Instalovány jsou kapacitní senzory, které jsou pod povrchem a tlačítka tak mohou mít i jinou barvu, než právě jen černou. Opět jen nutné upozornit, že se jedná o elektronická zařízení a je třeba při stavební přípravě myslet na napájecí zdroj a přívodní kabel.







