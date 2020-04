TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Malá koupelna prakticky i stylově

Malá koupelna prakticky i stylově

Patříte k těm, kteří se rozhodli, že se v letošním roce pustí do dlouho odkládané rekonstrukce koupelny? Pokud není prostorově velkorysá, stojí před vámi nemalá výzva, abyste z každého centimetru vytěžili maximum. Jak se s nedostatkem místa hravě vypořádat, vám poradí česká značka koupelnového vybavení Jika.

Praktičnost i design

Zásadní při zařizování malé koupelny je vybavení. Pokud zvolíte chytrá řešení, můžete v koupelně nejen ušetřit cenné centimetry, ale také vytvořit příjemný harmonický prostor. Zapomínat byste proto neměli na to, že by vybavení mělo být praktické, ale mělo by také dobře vypadat a ladit se zbytkem koupelny. „Aby se v koupelně dobře odpočívalo a cítili jste se tam příjemně, je dobré, aby poskytovala dostatek úložných prostor, kam ukryjete veškeré nezbytnosti od úklidových prostředků po hygienické potřeby,“ radí Ingrid Hubáček. Chybu proto neuděláte, pokud sáhnete po produktech, které byly přímo navrženy pro malé koupelny, jako je například vybavení ze série Tigo značky Jika, v níž najdete třeba praktické vysoké skříňky, asymetrický sprchový kout a vanu nebo klozet šetřící místo. Díky tomu koupelnu vybavíte vším, co opravdu potřebujete.

Pohodlné sprchování

Sprchový kout Tigo značky Jika poskytuje dostatek prostoru pro pohodlné sprchování i v malých prostorách. Díky svým rozměrům 80x100 cm představuje chytré řešení i do úzkých a dlouhých koupelen. Jeho výhodou je i povrchová úprava skel Jika Perla GLASS, která značně usnadňuje údržbu.

Pro dlouhé koupele

Pokud patříte mezi ty, kteří si rádi dopřejí dlouhou koupel a svého zvyku a pohodlí se nechtějí vzdát ani v malé koupelně, ideální volbu představuje ergonomicky tvarovaná vana Tigo. Ta je svým tvarem a rozměry navržena i pro menší prostory. Pokud ji zkombinujete s praktickou vanovou zástěnou, pohodlně se v ní osprchujete bez stříkání vody všude okolo. Představuje tak chytrý kompromis, pokud jsou v domácnosti příznivci rychlé sprchy i fanoušci koupání.

Praktické umyvadlo

Výhodou umyvadla Tigo je na jedné straně jeho příjemný nadčasový design, ale také dostatečně velká praktická odkládací plocha, kterou i přes své rozměry nabízí. K dispozici je v šířkách 65, 80 a 100 cm a jeho hloubka je jen 38,5 cm, takže v koupelně nezabírá příliš místa.

Dostatek úložných prostor

Za nábytkem Tigo N, který vyniká příjemným designem, stojí český designér Michal Janků. Nábytek je vyráběn ve dvou variantách, v nestárnoucí bílé barvě, nebo v dřevodekoru jasan. Jeho výhodou jsou skvělé rozměry a velká variabilita, které z něj činí ideální volbu i do malých koupelen. Vysoká závěsná skříňka vám ušetří místo a zároveň nabídne dostatek prostoru pro ukrytí všech věcí, které v koupelně nemají být na očích. Dalším benefitem je také jeho odolnost. Všechny dveřní panty a pojezdy zásuvek jsou testovány na 20 000 cyklů, takže se nemusíte bát jejich brzkého opotřebování. Vedle toho má taky ABS hrany lepené PUR lepidlem s nejvyšší vlhkuodolností.

Komfort i na toaletě

Součástí série Tigo je také klozet, který vás nadchne svými rozměry. Hloubka závěsné toalety je totiž jen 49 cm, zároveň ale neztrácí nic ze svého pohodlí a u sedací části se podařilo zachovat standardních 43 cm. Ušetříte tak místo, a přitom nepřijdete o své pohodlí. Volit můžete i kombiklozet Tigo disponující menší hloubkou – pouhých 62 cm a nádržkou proti rosení, který je ideální volbou i do panelákových koupelen, kde není možná větší rekonstrukce a instalace závěsné varianty. Samozřejmostí je také úsporné splachování 3/4,5 l u obou variant.

Inspiraci, jak na vybavení koupelny, najdete také na www.jika.cz/inspiration. V případě, že potřebujete poradit například s reskontrukcí koupelny nebo výběrem sortimentu, neváhejte nám napsat na prague.gallery@cz.laufen.com, nebo přijďte načerpat inspiraci do Laufen Prague Gallery (www.praguegallery.cz).