Novinky v sortimentu sanitární keramiky a armatur značek Laufen, Roca a Jika

Wellness záchodová mísa ovládaná tabletem, záchod bez oplachového kruhu, safírová keramika o vysoké pevnosti nebo vysoce odolné úpravy kovových povrchů pro sanitární armatury. Tato a další témata přestavil divákům při rozhovoru v redakčním studiu Libor Žák.

Novinky v sortimentu sanitární keramiky a armatur značek Laufen, Roca a Jika představil Libor Žák ze společnosti Laufen CZ s. r. o. v rozhovoru pro redakci TZB-info na veletrhu Aquatherm Praha 2020.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Společnost přichází na trh s novým řešením kombi WC mísy s tzv. rimless oplachem. Toto WC nemá oplachový kruh, tedy se lépe čistí a má efektivnější využití vody. Nový „kombík“ značky Jika navíc obsahuje i odnímatelné sedátko, což dále usnadňuje čištění.

„Jelikož se jedná o kombi WC, lze si toto hygienické řešení pořídit do každé stavby, bez nutnosti stavebních úprav,“ říká Libor Žák v rozhovoru a dodává ještě informaci ke starším zabudovaným modulům: „Pokud byste si pořizovali mísu bez oplachového kruhu pro závěsný modul, je nutné ohlídat si tlak vody. U starších nádržek, používaných ještě před 6 až 7 lety může být tlak vody větší a voda tak může vystříknout z mísy. I to lze řešit, na výtok z nádržky se instalují redukční kroužky.“

To všechno instalatéři vědí, nebo se mohou dozvědět díky školením, které firma Laufen CZ pravidelně pořádá ve školícím středisku ve Znojmě, které momentálně modernizuje.

Libor Žák zmínil, že zákazníci si mohou novinky značek Roca, Laufen a Jika vyzkoušet a prohlédnout v pražské Galerii koupelen Laufen CZ (na rohu ulic I. P. Pavlova a Legerova u zastávky metra). Mohou si i doslova na vlastní kůži vyzkoušet nové wellness WC Riva, které má ovládání pomocí tabletu.

K dalším specialitám výrobce patří i tzv. safírová keramika, tedy materiál s příměsí korundu o větší pevnosti. Díky tomu mají umyvadla menší tloušťku střepu.

Libor Žák dále hovořil s Dagmar Kopačkovou o speciální úpravě povrchu kovových povrchů PVD nebo o ucelené řadě sanitární keramiky pro handicapované. Pusťte si celý rozhovor z veletržního studia.