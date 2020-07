TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Laufen: Vybavte malou koupelnu chytře a stylově

Laufen: Vybavte malou koupelnu chytře a stylově

Říká se sice, že co je malé, to je hezké, nicméně malý prostor pro koupelnu může při zařizování přidělat pár vrásek. Všechno může být jinak, pokud se pro výběr zařizovacích předmětů obrátíte na značku Laufen a najdete zalíbení v produktech série VAL.

Dalo by se říct, že koupelnová série VAL je pro značku Laufen vlajkovou lodí představující možnosti odolného a revolučního materiálu SaphirKeramik. Její autor, německý designér Konstantin Grcic, byl jedním z prvních dvou tvůrců, kteří nový materiál dostali do rukou pro tvorbu koupelnových designových produktů. Před několika lety se zrodila první umyvadla a umyvadlové mísy ze SaphirKeramik v sérii VAL a okamžitě deklarovala, co nový materiál dovede. Umyvadla mají tenkou hranu, která jim dodává čistou a ladnou linii, nabízejí velkou škálu rozměrů a také možnost keramiku vizuálně ale i funkčně obohatit reliéfy různorodých typů a tvarů. V současné době můžete v kolekci vybírat nejmenší dostupné umyvadlo široké pouhých 34 cm stejně jako velkolepé umyvadlo o šířce 120 cm.

Série VAL nabízí řešení nejen pro stylové koupelny, které nabízejí přívětivý prostor pro různá řešení s vanou, sprchovým koutem, ale i s propracovaným úložným prostorem v podobě koupelnového nábytku ze sérií Space nebo Base. Vybírat zároveň můžete chytrá řešení i pro koupelnu, která prostorem nedisponuje.

Za designový prvek v koupelně bez ohledu na prostor můžeme považovat umyvadlo případně umývátko. U moderně řešeného umývátka VAL ze SaphirKeramik hraje jeho provedení ve prospěch umístění v malé koupelně stejně jako na samostatné toaletě s vlastním umyvadlem. Hlavním prvkem je kruhový umyvadlový prostor, dalším výrazným kontrastním prvkem pak jsou hranaté odkládací prostory na obou stranách. Keramiku je v tomto případě možné také řezat a uzpůsobit dokonale prostoru, který je k dispozici. Pro ještě větší variabilitu pak nabízí umyvadlo obě varianty umístění baterie a ploch – vpravo i vlevo. Pokud je prostor opravdu omezený existuje v sérii VAL ještě menší produkt, a to umývátko VAL o rozměrech i tohoto minimalistické provedení je možné dosáhnout právě díky materiálu SaphirKeramik.

Každopádně nejen malá umývátka jsou nápaditým řešením série VAL. Umyvadla z této kolekce nabízejí opravdu nepřeberné možnosti ve výběru. Klasická umyvadla s jednotnou šířkou 42 cm vynikají čistými geometrickými liniemi. Svěží změnu ve tvaru a provedení pak představují umyvadla s jemně texturovanými povrchy a oblými tvary. Variabilita tvarů se promítá i do dalších produktů jako je toaleta, baterie a vany.

Zrcadla Leelo

Nová zrcadla Leelo perfektně ladí se sérií VAL ale i s dalšími sériemi značky Laufen. Opět nabízejí širokou škálu rozměrů a zároveň moderní prvky. Zejména systém vodorovného LED osvětlení na zrcadlech je propracovaný a snadno se ovládá pomocí dotykových spínačů zabudovaných přímo do zrcadla. Produkty nabízejí variantu pro napojení na externí vypínač, variantu s dotykovým senzorem a nejvyšší výbavu v podobě tří dotykových senzorů, které ovládají zapnutí a vypnutí osvětlení s prostorovým osvětlením, změnu barevné teploty a stmívání.

Sortiment pro malou koupelnu rozšiřuje také značka Jika

Nová umyvadla a nábytek ze série Mio-N se v letošním roce rozrostla o asymetrické umývátko Mio-N, které disponuje velikostí pouhých 45 cm a umístěním baterie vpravo. Doplňuje ho stejně jako klasická umyvadla nábytek v provedení bílý lesk a jasan. Umývátko tak najde skvělé uplatnění na samostatných toaletách a v koupelnách s nedostatkem prostoru. Uživatelé pak ocení i úložný prostor, který nabízí právě varianta umývátka v kombinaci s nábytkem.