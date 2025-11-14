Nejnavštěvovanější odborný web
MEA navrhla lávku z kompozitu, kterou při povodni rozeberete osmi šrouby

14.11.2025
MEA Water Management s.r.o.
V obci Malá Baška nedaleko Frýdku-Místku vznikla nová pěší lávka z kompozitního materiálu MEA, která byla zhotovena přes vodoteč u nově budované cyklostezky. Obec leží v oblasti, která je dlouhodobě ohrožena povodněmi. Samospráva Malé Bašky potřebovala přemostit vodoteč s ohledem na protipovodňová bezpečnostní opatření.

Jednoduché, ale promyšlené řešení od MEA

Projekční tým MEA navrhl oproti původnímu projektu technicky jednodušší a efektivnější řešení. Místo lávky do oblouku z lepených kompozitních profilů byla navržena rovná konstrukce bez ložisek, což zjednodušilo výrobu i montáž. Požadovaná únosnost zůstala zachována.

Snížení výšky lávky by mohlo v případě povodní představovat nebezpečné zúžení průtoku. Toto omezení ale specialisté z MEA vyřešili velmi snadnou demontáží.

Navrhli technické řešení lávky tak, že ji lze rozpojit pouhým povolením osmi šroubů a přemístit na bezpečné místo.





Až o 60 % lehčí kompozitní lávka na 8 šroubů

Ačkoliv je lávka široká přes 2 m a v délce přes 7,5 metru, díky kompozitnímu materiálu je její váha o cca 60 % nižší, než kdyby byla vyrobena z oceli. Váha lávky z kompozitu je totiž pouze 1 125 kg.

Kompozitní materiál je přibližně 4× lehčí než ocel, takže manipulace s ním je jednoduchá. Standardní 6m U-profily s výškou 200 mm by nevyhověly požadavkům projektu, proto byly vyrobeny speciální profily vysoké 300 mm. Pochozí část lávky je vyřešena plnými kompozitními kryty.

Kompozitní materiál odolává vlhkosti, solím i chemikáliím, takže nekorodujenepotřebuje údržbu. Pevnost a stabilita materiálu zůstává zachována i po letech. Výsledkem je moderní a trvanlivé řešení lávky, která bude obyvatelům sloužit po mnoho let bez potřeby údržby.

Montáž proběhla v září a celý proces od dodání po usazení konstrukce na místo zabral pouhé čtyři dny. Funkčnost demontáže a opětovné osazení lávky byly ověřeny již při montáži lávky. Celá lávka (konstrukce, mostovka, zábradlí) byla smontována mimo místo určení. Následně byla malým jeřábem přesunuta do místa přes vodoteč, usazena a přišroubována 8 šrouby.

Projekční tým MEA opět potvrdil, že umí nejen navrhovat systémy odvodnění a obslužných kompozitních konstrukcí, ale je odborným partnerem i pro stavitele nebo samosprávy měst a obcí.

