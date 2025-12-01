MEA žlaby a odlučovač pomáhají nové poliklinice v Neratovicích hospodařit s dešťovou vodou
MEA žlaby a odlučovač pomáhají nové poliklinice v Neratovicích hospodařit s dešťovou vodou
Nově vybudovaná poliklinika v Neratovicích vsadila na zajímavou architekturu, pasivní energetický standard a moderní technologie. V oblasti hospodaření s dešťovou vodou kombinuje vysoce odolné kompozitní žlaby MEARIN PLUS s čištěním vod pomocí odlučovače lehkých kapalin ORL EH0520D.
Lehké a odolné kompozitní žlaby MEA
Odvodnění areálu stavby je založeno na žlabech MEARIN PLUS vyrobených z kompozitu SMC vyztuženého skelnými vlákny. Tento materiál vyniká nízkou hmotností, vysokou pevností a dlouhou životností. Žlaby se snadno instalují bez těžké mechanizace. Konstrukce žlabu odolá náročnému provozu až do třídy zatížení D 400. Výběrem roštů z různých materiálů může projektant nebo stavitel ovlivnit limity zatížení.
SMC kompozit současně umožňuje použití žlabů i tam, kde se pokládá asfalt. To běžné plastové žlaby často neumožňují.
Pro polikliniku znamená jejich instalace dlouhodobě spolehlivý provoz bez náročné údržby.
Účinné čištění dešťových vod s odlučovačem ORL
Součástí odvodňovacího systému je také odlučovač lehkých kapalin ORL EH0520D o velikosti průtoku 20 l/s. Odlučovač zajišťuje čištění dešťových vod před jejich odtokem do kanalizace. Využívá kalovou jímku a koalescenční filtr, kterým účinně zachycuje hrubší nečistoty, tuky i ropné látky.
Nádrž je vyrobena z recyklovatelného polyetylenu pomocí rotačního odlévání a lze ji doplnit nástavcem pro flexibilní osazení do terénu. Oblé tvary usnadňují čištění a minimalizují tvorbu usazenin.
Objekt byl přihlášen do Soutěže STAVBA ROKU 2025:
Budova má celkem 3 nadzemní podlaží, s tím že 3.NP je pouze 1/3 půdorysného rozměru budovy. Na vstupní halu navazuje vertikální komunikační jádro s výtahy a schodištěm a vnitřní atrium lemované velkorysou chodbou, která zároveň slouží jako čekárna. V okolí polikliniky byly provedeny chodníky a zpevněné plochy s venkovním mobiliářem a sadové úpravy.
Budova je navržena v pasivním standardu „Pasiv Plus“, což je označení pro energeticky velmi úsporné budovy, které vyrobí více energie z obnovitelných zdrojů, než sami spotřebují. Na to má pozitivní vliv jak kompaktní tvar objektu, tak i instalované technologie.
Více na www.stavbaroku.cz
Zdroj foto: soutěž Stavba roku 2025, MEA Water Management
Autoři: Adam Rujbr, Vít Benda/Adam Rujbr Architects s.r.o.
Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Dodavatel: SDRUŽENÍ KASTEN – EMH POLIKLINIKA NERATOVICE/KASTEN spol. s r. o., EMH stavební CZ s. r. o.
