Vodoměry versus SVJ, díl 5.
Výměnou vodoměrů vaše práce zdaleka nekončí
Součástí celé propracované akce je precizní naplánování. Vše probíhá v legislativních mantinelech podle zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. a samotnou výměnou celá práce nekončí. Potřebujete seriózní firmy, které vše zrealizují. Pokud se smluvená kalkulace potká s finální částkou, máte vyhráno.
Vodoměry, které putují na ověření, zabalíte společně s protokoly (které si ještě uložíte do PDF) a zašlete firmě, která vám umožnila koupi nebo přímo do státní zkušebny. Pokud máte kvalitní firmu, pak celá akce může být vlastně výměna kus za kus. Tedy obdržíte 152 vodoměrů ověřených, nainstalujete a původní odešlete na ověření. Ty si následně ponechá firma pro další obdobnou akci. Jinak u menších firem znamená celá akce ještě další logistickou bombu. Protože nedisponuje takovým množstvím ověřených vodoměrů a pošle vám kupříkladu vodoměry pro jeden dům (v horším případě pouze náhradní vodoměry), vy provedete demontáž, montáž, odeslání a toto opakujete podle množství ověřených vodoměrů, které vám dokáže firma poskytnout. Tušíte, že v 5 domech se tahle taškařice odehraje tolikrát, kolik vodoměrů dostanete ověřených a v časech, které následně určí, jak celý cyklus proběhne. Nejhorší možná varianta je, pokud firma nemá sadu ověřených vodoměrů vůbec. Pak jste odkázaní čekat na ověřené vodoměry, ty vrátit zpět a takto dále po domech. Ani varianta náhradních vodoměrů (tedy dvojí návštěva a montáž), ani varianta, že se mění po pár kusech již ověřených, ale v dílčích etapách, není nic zábavného a ani levného.
Často firma zodpovědnost překlopí na SVJ a nechává na nich, aby si držel sadu náhradních vodoměrů použitých v době výměny. Nicméně je zde ještě jiná varianta, kterou jsme absolvovali před nákupem Kamstrupů. Osadili nám levné vrtulkové vodoměry. Ty už měly radiomodul, tudíž odečítání nebylo nutné fyzicky po bytech. Ovšem odečítejte něco velmi nepřesného radiomodulem v následné digitální podobě s velmi slušným procentem chybovosti. V prvním roce provozu vám část vodoměrů přestane poskytovat data, jejich počet se s přibývajícím časem v úseku 5 let zvyšoval. Následně jsme se dozvěděli, že ověření spočívá ve vyhození vodoměrů i s radiomodulem. Takže žádná zkušebna, levné vodoměry jsou na odpis a celý cyklus můžete směle opakovat. Nehospodárnost je slabé slovo. Za tohoto stavu lze teoreticky vše opakovat co 5 let. Paradoxně toto chování překvapilo pouze mě. Chcete to tak? Sledujte, co pak nastane. Buďto přistoupíte na tuhle nesmyslnou hru anebo provedete obšírnou a pracnou analýzu a volba padne na výrazně dražší, ale prakticky bezchybné a také neovlivnitelné vodoměry Kamstrup. Ovšem už na počátku druhého ověřovacího období se cena srovnává (s těmi nehospodárnými a nekvalitními) a ve třetím vyhráváte na plné čáře cenou i kvalitou. Deklarovaná výdrž tří ověřovacích období není vůbec smyšlenkou a baterie má proto životnost 16 roků. A hlavně, kolik je potřeba špatných zkušeností a zcestných a nehospodárných rozhodnutí, aby člověk dozrál k rozumnému řešení?
Když jsme u kalkulace, pak peníze „až“ na prvním místě
Celá tahle hra není nic levného, zdržím se u firem, co provádějí montáž. Optáním po realizačních firmách v republice se dozvíte, na co že vás přijde ten jeden až pět dnů. Stejně tak snadno naleznete ceny montáže vodoměrů vyzobané Ai. Světe div se. Rozpětí je od cca 170,- Kč bez daně až po krásných 500,- Kč/ks. Vcelku slušné, hovoříme-li o rodinném domku, vem to čert. Máme-li však 150 vodoměrů a někde taky více, pak už to taková legrace není. Ten rozdíl je opravdu alarmující.
Co jsem to napsal? No, pravdu. Paradoxně hledejte ty nižší relace v Praze a v Čechách a ty vyšší na Moravě. Vidíte, jak roste domnělá pohostinnost směrem na východ republiky společně s mindráky, že v Praze je blaze a tudíž draze? Tudíž to musíme mít na Moravě taky. Jenže…
Koukneme se na to zevrubněji
Nebudeme tedy škarohlídi a vezmeme realizační firmy v cenovém rozpětí 250,- Kč až 500,- Kč za vodoměr. Ale přátelé, to je při 50 vodoměrech 25 000,- Kč nebo 50 000,- Kč. Ten dvojnásobek byl zřejmý už u té jednotkové ceny vodoměru, ale u bytových domů u jednoho většinou nezůstaneme. Proč se tak děje? Je to prosté, další postřeh do deníčku předsedů SVJ. Každý, kdo vaše společenství navštíví, postupně získá pocit, že jsme něco jako stát potažmo dojná kráva. Takové anonymní srocení s neomezeným účtem, který čeká jen na dotyčného. Co jsem už slyšel o každé započaté hodině pana mistra, a zdali tuším, že takto se fakt neuživí. Za totality se kupříkladu dělaly některé revize v gesci těch různých OPBH, ale hlavně se jich spousta nedělala. Stejně tak ověření vrtulkových zázraků, co byly na místě vodoměrů, už tehdy spadalo pod ověření v daném čase pod stejnou pokutou. Za 15 let se vodoměrů u nás nikdo ani nedotknul, což jsou tři ověřovací období. Komín u kotle nám tehdy nekontroloval nikdo 15 let, byť dnes tak činíte v periodách 1x za rok nebo 1x za dva roky. Tak můžete pokračovat, co dnes potřebuje revizi, elektroinstalace, plyn, požární ochrana, hromosvody a spousta dalších. Dnes ano a tehdy ne? Je to prosté. Teď to platí SVJ, tak ho vezmeme útokem. Předtím to platil stát, potažmo město, tudíž ta povinnost byla často opomenuta a tedy nezaplacena. A s vodoměry je to obdobné. Úmyslně vám nepodsouvám, zda si nechat udělat operaci „D“ za jednotkovou cenu moravskou nebo českou.
On vás ten systém stejně semele, protože jste nuceni ze zákona operaci prostě provést, a tudíž vám leckdo řekne, ber nebo neber a vy většinou ještě rádi sáhnete i po tom drahém řešení, neboť nemáte prostě na výběr. Ale já vás jen vybízím k obezřetnosti, protože specifikace prováděných prací mohou ukrývat různé taje, které potom vyplavou v podobě rozdílu finálních financí vašich a „mistrových“ představ. Okřídlená je tedy i další věta: „Takto si fakt už nic nevyděláme.“ Následně já při představě trudných Vánoc brečících dětí „mistrových“ rád zaplatím. Ale houby, nezaplatím. Tak bujnou představu ani sociální cítění opravdu nemám. Jejich Vánoce jsou mi fakt lhostejné, ale zkuste je pak sehnat, když vám někde zurčí voda, kde nemá nebo prasklá kanalizace odchází volně do vašich sklepů. Že přeháním? Vše poctivě odžito, vyzkoušeno na vlastní kůži. Pokud se vám zdám trošku cynický nebo excitovaný, pak vězte, že: „Předseda má rovněž povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a v případě pochybení nese odpovědnost za vzniklou škodu.“ To je další věta vět ze stanov, která je tam pro lepší spánek toho, kdo může být za snahu o dobrý skutek po zásluze potrestán.
Plně elektronický ultrazvukový vodoměr z Dánska
Vodoměry Kamstrup Multical 21 jsou tím nejlepším, co v současné době lze v nabídce vodoměrů s radiomodulem naleznout. Jde o plně elektronické ultrazvukové vodoměry s vysokou přesností měření ve všech montážních polohách. Tyto vodoměry neobsahují žádné pohyblivé části a nejsou ovlivnitelné magnetem. Díky nízké světlé výšce se vejdou i do mělkých instalačních míst. Životnost vodoměrů je 16 let, po pěti letech je vždy nutné provést ověření a počítat s náklady na demontáž a zpětnou montáž. Z pohledu v časovém horizontu tří ověřovacích období vychází jednoznačně cenově výhodněji než méně přesné mechanické vodoměry s radiomodulem. Vodoměr je vybaven zabudovaným dálkovým odečtem a lze jej odečítat z chodby nebo integrovat do systému pro ONLINE přenos dat.
Z pohledu našeho SVJ jsme po pečlivém zvážení a propočtech zvolili jednoznačné řešení cestou měření bez kompromisů aneb vodoměr Kamstrup, „Mercedes“ mezi vodoměry. Kdo dával pozor, ví, že je řeč o plně elektronických ultrazvukových vodoměrech KAMSTRUP MULTICAL 21, Q3=1,6, R=160, které navíc detekují a upozorňují na možný únik, prasklé potrubí, sucho, zpětný tok či neoprávněnou manipulaci. Jednotlivá kritéria hodnocení zvoleného řešení těchto BYTOVÝCH VODOMĚRŮ jsou neoddiskutovatelná a zcela průkazná.
Po práci tudíž nemáte nikdy
Pokud se domníváte, že nejhorší máte za sebou, pak jste podle Murphyho zákonů něco přehlédli. No jistě. Obdobná anabáze totiž nastane měsíc po vodoměrech (den D) a tou je výměna integrovaných rozdělovačů topných nákladů s radiomodulem, tedy IRTN. Těch je na každý byt počet identický s počtem radiátorů. Je nezbytné se na takové chvíle těšit a udělat si to pěkné.
Vzhledem k tomu, že vám nic neprodávám ani od vás nic nekupuji, mohu se s vámi směle podělit o anabázi zvanou výměna a ověření vodoměrů z pohledu předsedy SVJ. Třeba to někomu pomůže. Kdo chce, ať toho využije, kdo nechce, ať nechá být…
