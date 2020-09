AquaCell, novinka pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou

Společnost Wavin přichází na trh s novým modulárním systémem pro efektivní a ekologické hospodaření s dešťovou vodou. Jeho hlavní součástí jsou akumulační boxy AquaCell a AquaCell Lite, které zachycují srážkové vody a kontrolují jejich vsakování do okolní půdy. Tyto akumulační jednotky jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaného plastu a díky své univerzálnosti a modularitě jsou ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení.

Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, se tématu hospodaření s dešťovou vodou věnuje dlouhodobě. Svými inovativními produkty a řešeními pomáhá v boji se suchem, záplavami, nedostatkem podzemních vod i znečišťováním vod povrchových. Novinka v podobě akumulačních boxů AquaCell pomáhá vracet dešťovou vodu zpět do přírody a vyznačuje se zejména rychlou a snadnou manipulací, instalací i údržbou.

Modulární systém AquaCell – pro velké realizace i v oblastech se silnou dopravní zátěží

Pro velké realizace, a to i v místech se silnou dopravní zátěží, jsou určeny akumulační boxy AquaCell. Jsou vyrobené ze 100 % recyklovaného a 100 % recyklovatelného polypropylenu (PP) a díky jednoduchému stavebnicovému systému z nich lze rychle a snadno vytvořit nádrž potřebného tvaru i velikosti. Díky stohovatelné konstrukci nejsou náročné na skladovací prostor a při jejich užití se ušetří i za dopravu: do jednoho kamionu lze naložit až čtyřikrát více kusů než v případě běžných boxů. Tím se výrazně snižují i emise CO 2 a zábor místa na staveništi je také mnohem menší. Jednoduchá je také možnost čištění a revize, a to díky svislému přístupu do obousměrného kontrolního kanálu.

AquaCell Lite – jednoduché a praktické řešení pro zelené plochy i domácí použití

Menší alternativou jsou boxy AquaCell Lite, které jsou speciálně navrženy pro zelené plochy bez velkého dopravního zatížení nebo pro domácí použití. Příkladem mohou být parky, zahrady nebo okolí rodinných domů. Jednotky AquaCell Lite jsou cenově výhodné a snadno se instalují.

Novinky doplňují již dříve uvedený produkt Q-Bic Plus, s jehož pomocí lze snadno stavět i skutečně velké retenční nádrže, a který umožňuje nejlepší přístup pro revizi a čištění na trhu. „Dle platné legislativy je dnes každý investor povinen zajistit zasakování či retenci dešťové vody ze zpevněných ploch. Díky našim novinkám jim můžeme nabídnout řešení pro všechny typy projektů, od malých domácích realizací až po obří projekty v místech se silnou dopravní zátěží,“ říká Ondřej Jelínek, produktový manažer pro hospodaření s dešťovou vodou společnosti Wavin Czechia, a dodává: „Péče o vodu patří k prioritám naší společnosti. Jsem rád, že tímto způsobem můžeme i my přispět k řešení problémů, které přináší změna klimatu a rostoucí urbanizace.“

Více informací naleznete na www.wavin.cz.