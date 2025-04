TZB-info / Voda, kanalizace / Novinky ve zdravotní technice 2025 – kromě výrobkových novinek i změny norem

Novinky ve zdravotní technice 2025 – kromě výrobkových novinek i změny norem

Blíží se tradiční odborný seminář v Praze a v Brně. Novinky v odborném kontextu. Nové požadavky a připravované novinky vám nesmí chybět. Teplá voda, kanalizace, HDV, úspory a další témata.

Blíží se tradiční odborný seminář v Praze a v Brně. Tradičně jsou novinky prezentovány v odborném kontextu a s prostorem pro otázky a diskusi. Seminář pořádá Společnost pro techniku prostředí, sekce Zdravotní a průmyslové instalace 23. 4. 2025 v Praze 6 – Dejvicích a 24. 4. 2025 v Brně.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a CTI ČR. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem. Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět a jejich studenti mají vstup na seminář zdarma.

Letošní témata

Novou legislativu a technická řešení pro odečty vody a rozúčtování jsme probírali na loňském semináři. Letos se zaměříme na technické specifikace, které je třeba uvádět v projektech.

Návrh zdroje teplé vody byla vždy zdatnost z těch složitějších. O to více znalostí a zkušeností to vyžaduje pro objekty s většími odběry nebo výraznými odběrovými anomáliemi. Je připravena přednáška ke zdrojům pro větší množství vody a řešení pro špičku s průtokem.

Čím dál více se setkáváme s haváriemi a poškozením objektů v době nadměrných srážek a přívalových dešťů. Téma špatného řešení ochrany proti zpětnému vzdutí a dimenzování lapačů se stává každoročním mementem chyb v projektech nebo v realizaci.

Mění se ceny materiálů i staveb, požadavky na materiály a hygienu vody. Mění se i priority investorů? Novinky v potrubí.

Legislativa na letošním semináři

Chystá se aktualizace norem z řady ČSN EN 806 vnitřní vodovody. Finální verze nejsou hotové, ale je třeba se na změny připravit.

Aktuálně je v procesu přípravy také nová norma Hospodaření se srážkovými vodami ČSN 75 9010. Norma ještě není hotová, ale Ing. Jakub Vrána, předseda TNK, se jednání účastní a tak směr vývoje legislativy a zejména provázání se stávajícími normami a dopad na profesi projektování ZTI může komentovat.

Norma se odkazuje na další legislativu: Samostatná centrální řešení nakládání se srážkovými vodami mimo stavební pozemek jsou předmětem ČSN EN 752 a ČSN 75 6261 a nezabývají se principy přírodě blízkého odvodnění. Konstrukční řešení vegetačních střech (resp. střešních zahrad) je obsaženo v ČSN 73 1901-4. Proto se jim ČSN 75 9010 věnuje pouze tak, aby je zasadila do kontextu uvedených technických norem.

Norma ČSN 75 9010 obsahuje návod zásady ke správnému výběru způsobu HDV a ke správnému technickému řešení, a to včetně problematiky znečištění předčištění srážkových vod a ochrany jakosti půdy, podzemních vod a povrchových vod. Norma dává do souvislosti typické druhy znečištění s typem plochy, která je odvodňována, a s typem zařízení či opatření, které je vhodné pro odstranění specifického druhu znečištění. Dále norma popisuje technická řešení objektů používaných k hospodaření se srážkovými vodami, stanovuje výpočetní metody a postupy pro jejich dimenzování a předkládá základní informace k jejich údržbě a provozu. Norma uvádí i základní specifikaci údržby objektů HDV.

Jedním ze základních požadavků na principy návrhu a provedení HDV je důraz na propojení srážkové vody s vegetací do systémů modrozelené infrastruktury. Pro její efektivní návrh je nutné zásady dané touto normou aplikovat společně s požadavky na výsadbu a údržbu vegetace. Zásadní je též koordinace s požadavky na pozemní stavby, komunikace, pokládku a obnovu inženýrských sítí a vodohospodářské stavby.

Přihlašte se a těším se na viděnou. Nové požadavky a připravované novinky vám nesmí chybět.

On-line přihláška v článku.