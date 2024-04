TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Velký kotel s výjimečnou přípravou teplé vody

Nesta+ je velký plynový kotel s výjimečnou přípravou teplé vody. Menší kotle Nesta jsou určeny pro bytové domy a pro menší hotely. Dříve se často počítalo se 100% zálohou. Jak se toto řeší v současné době, zejména u kotlů s velkým objemem vody?

„Tento konkrétní kotel má 840 kW a ve výměníku 563 litrů vody, tj. výkony a objemy vody jsou obrovské, tento kotel Nesta+ zrovna pojede do hotelu Don Giovanni Prague. Jeden tam již je a nyní přijede jeho dvojče,“ uvádí jednu z realizací Ing. Drahomíra Wachtlová, Ph.D., vedoucí oddělení plynové spotřebiče Quantum, a.s. a doplňuje další detaily:

„Kotle se dají dávat i do kaskády, tj. když hovoříme o tomto konkrétním kotli Nesta+, tak výkony se pohybují od 350 do 1240 kW, v kaskádách i několik desítek MW. A to jsme dosud v nabídce Quantum neměli,“ říká Wachtlová. V nabídce jsou tyto kotle již od července 2023, tj. není to nic, na co by bylo třeba ještě čekat, což se u výrobků na výstavách někdy stává.

„Kromě řady NESTA+ máme samozřejmě stacionární kotle i nižších výkonů Nesta pro takové ty univerzálnější kotelny. Běžně jimi vybavujeme kotelny v bytových domech, menších hotelích, například hotel Elite v Praze. Tyto kotle se pohybují od výkonu 120 do 300 kW a zase mají v sobě velký objem vody, tj. 75 litrů vody v zásobníku a dají se použít i do kaskád 6 kotlů,“ říká Wachtlová.

Jaký zvolit poměr záložního zdroje?

Dříve se často počítalo se 100% zálohou. Jak se toto řeší v současné době, zejména u kotlů s velkým objemem vody?

„Dříve jsme měli závěsný kotel Q7K od 24 do 48 kW. Tam jsme dělali i kaskády 12 kotlů, kdy 6 bylo potřeba a 6 záloha. Dnes obvykle 2 kotle + 1 záloha. Výjimku samozřejmě tvoří například zdravotní zařízení, kde zůstáváme u modelu 1/1,“ popisuje změnu přístupu Wachtlová.

Závěsný kotel Nesta Chrome NC 32 WH s nerezovým výměníkem tepla Fire Tube

Objem vody ve výměníku 8 litrů

Tepelný příkon G20 3,2 až 32 kW

Tepelný příkon G31 3,2 až 32 kW

Účinnost 108 %

Modulační poměr 12.1

Energetická třída A

Emisní třída 6

„Jsou to kotle o výkonu od 24 kW do 150 kW, opět vhodné pro kaskády 6 kotlů. Charakteristikou technologie Fire Tube je soustava tepelných trubic výměníku, ve kterých proudí spaliny. Jsou umístěny svisle, a tak se samočistí. A v trubici, která je po obvodu v řadě kotlů CoilMaster proudí teplá voda,“ doplňuje Wachtlová.