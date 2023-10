TZB-info / Voda, kanalizace / Kanalizace splašková / Jak odvodnit podlahu, aby zápachová uzávěrka nevysychala a nezapáchala?

Jak odvodnit podlahu, aby zápachová uzávěrka nevysychala a nezapáchala?

Primus blue je zápachový uzávěr, který řeší nepříjemné vysychání zápachových uzávěrek i zatékání ze zařizovacích předmětů přes podlahovou vpust na podlahu v technických místnostech. Je pomocníkem i v bazénových provozech.

Možná i vy máte nějakou technickou místnost nebo třeba zimní zahradu, kde musíte mít podlahovou vpust v podlaze, ale vody nepřitéká dostatek, zápachová uzávěrka vysychá a do prostoru pak pronikají pachy z kanalizace. Řešení nabízí novinka se značkou HL.

Novinka Primus blue

„Primus blue je zápachový uzávěr, inovace osvědčeného systému Primus, který máme na trhu více než 20 let. Plovákový systém, který byl doposud, byl nahrazen ventilem. Tento ventil již neplave, ale je pouze nadlehčen průtokovým množstvím vody a jakmile voda odteče, ventil se uzavírá. Ventil uzavírá systém uzávěrky i přesto, že v něm zůstává voda. Zásadní kvalitativní změnou je odolnost až 400 Pa podtlaku. (Běžná zápachová uzávěrka, která má 5 centimetrů vody, musí odolat 400 Pa.) Primus blue odolává dokonce i přetlaku až do 800 Pa," říká k novince Ing. Jaroslav Maňas, technický poradce HL.

V kanalizaci vzniká jak podtlak, tak přetlak

Která jsou typická místa, kde tyto novinky odvedou nejvíce práce?

„Vpusti v technických místnostech nejsou nijak udržovány, vpusti vysychají a lidé na problém zápachu v podstatě přijdou pokaždé, když do kotelny přijdou, Mají obvykle na podlaze láhev s vodou, tu vylijí a zaplní zápasový uzávěr,“ popisuje bohužel běžnou praxi Maňas.

„Přetlak může nastat mnoha způsoby. Například když máte výše uloženou vanu, která protéká přes nějakou špatně nainstalovanou odbočku a voda se vám tlačí samozřejmě na podlahu. Primus blue se v tuto chvíli uzavírá. Jsou to také různé proplachovací systémy bazénových technologií. Tedy tolik k novince HL 541, která je již v katalogu,“ říká Maňas.

„My jsme tenhle systém přinesli s první podlahovou vpustí, kterou jsme nazvali sprchová vpust, kde balení obsahuje izolační soupravy a i tuhle novinku s označením HL 541, případně HL 540, což jsou podlahové vpusti, které jsou kompletním instalačním systémem do sprchových stání bodově odvodněných. Také máme podlahové vpusti, které jsou velice nízké svou stavební výškou a i ty jsou již včetně této novinky Primus blue. Stejně tak máme i sprchový žlab, který je inovací staršího provedení 531, který také obsahoval Primus, ale teď je to v novém provedení,“ uzavírá výčet inovací Ing. Jaroslav Maňas.