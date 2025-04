TZB-info / Voda, kanalizace / Armatury pro vodovod / SCHELL zaujal na veletrhu ISH 2025 ve Frankfurtu svými inovacemi v sanitě a přístupem k úsporám

Zavedená německá společnost SCHELL na letošním veletrhu ISH 2025 ve Frankfurtu nad Mohanem opět potvrdila svou silnou a stabilní pozici na trhu sanitární techniky. Firma s více než devadesátiletou historií ale zdaleka nestaví jen na tradici, ale překvapuje svými moderními a inovativními řešeními.

Čím především SCHELL lákal na svůj stánek ve hale 3 frankfurtského výstaviště? Každý znalec oboru sanity dobře ví, že toto jméno už dávno není jen synonymem pro rohové ventily, byť v tomto směru je Schell pořád suverénem na trhu. Stejně tak se prosazuje díky svým neustále inovovaným kvalitním armaturám pro veřejný a soukromý sektor, chytrými řešeními pro hospodaření s vodou a důrazem na výrobky garantující vysokou míru hygieny a nezávadné pitné vody.

Mezi hlavní lákadla prezentace Schell určitě patřila nová generace elektronických armatur E² sérií XERIS E², CELIS E² a PURIS E². Ty přichází s intuitivním ovládáním prostřednictvím aplikace s integrovaným Bluetooth modelem, vysoce přesnou technologii ToF (time-of-flight) a robustní konstrukci. To v souhrnu přináší nejen větší uživatelský komfort, ale také značné úspory vody a energie a v neposlední řadě také velkou odolnost vůči možnému nešetrnému zacházení ve veřejných prostorech.

Pozornost už několik let vzbuzuje integrovaný a inteligentní systém hospodaření s vodou SCHELL SWS a doplňkovým systémem SMART.SWS. Tato technologie umožňuje automatizované řízení hygieny pitné vody, vzdálený přístup a jeho efektivní monitorování. Pro majitele a nájemce budov SWS představuje významnou úsporu času, peněz a lidské práce. Optimalizace procesu správy budov je jedním z trendů dnešní doby a není se pro to co divit, že SWS jen v domovském Německu najdete instalovaný ve stovkách objektů.

Se systémem SWS úzce souvisí téma úspor. Všechny armatury Schell jsou navrhovány s důrazem na co možná nejefektivnější provoz. Ať už projektanti a provozovatelé budov sáhnou po klasických tlačných, nebo moderních elektronických armaturách, vždy se můžou spolehnout nejen na hospodárný provoz, ale především také dlouholetou bezvadnou funkčnost. Čím dál více investorů si je vědomo, že kvalita se z dlouhodobého hlediska vyplatí a Schell se svojí tradiční visačkou „made in Germany“ tyto požadavky plní bezezbytku.

Více informací získáte na www.schell.eu, nebo přímo u obchodního manažera Schell pro Česko, ing. Aleše Řezáče, tel. 602 754 712, ales.rezac@schell.eu