Rekuperace tepla ze splaškové odpadní vody: AKIRETHERM Universal vstupuje na trh
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Rekuperace tepla ze splaškové odpadní vody: AKIRETHERM Universal vstupuje na trh
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Společnost AKIRE s.r.o., která se specializuje na zpětné získávání tepla z odpadních vod, dokončila vývoj nového rekuperačního výměníku AKIRETHERM Universal určeného pro rekuperaci tepla z nerozdělené splaškové odpadní vody.
O vývoji tohoto zařízení jsme již informovali v polovině roku 2025. Dokončením vývoje společnost AKIRE splnila svůj záměr nabídnout komplexní řešení pro využití tepelné energie z různých typů odpadních vod – od vody šedé až po smíšenou splaškovou vodu.
Dosavadní řada rekuperačních výměníků AKIRETHERM Home, Profi a Profi+ je určena především pro využití tepla ze šedých odpadních vod v rodinných domech, bytových domech a technologických provozech. Nový typ AKIRETHERM Universal rozšiřuje možnosti využití i tam, kde není možné odpadní vody oddělit.
AKIRETHERM Universal – princip funkce
Rekuperační výměník AKIRETHERM Universal je navržen jako tubusová konstrukce o délce přibližně 3,5 m a průměru 0,8 m včetně tepelné izolace. Součástí zařízení je přípojná armatura pro napojení na objektové rozvody.
Princip funkce vychází z předávání tepelné energie mezi splaškovou odpadní vodou a čistou tlakovou vodou bez jejich vzájemného kontaktu.
Splašková odpadní voda vstupuje do výměníku, volně protéká jeho vnitřním prostorem a následně odtéká do kanalizace. Ve spodní části zařízení se nachází vnitřní výměník, který odebírá teplo z protékající odpadní vody a předává jej kapalinové náplni uvnitř tubusu.
Tato náplň následně předává získané teplo hornímu výměníku, kterým proudí čistá tlaková voda určená pro další využití v objektu.
Akumulační funkce vyrovnává nepravidelné průtoky
Významnou součástí řešení je vnitřní kapalná náplň tubusu. Ta plní několik důležitých funkcí:
- akumuluje tepelnou energii získanou z nepravidelně odtékající odpadní vody,
- umožňuje předávat teplo čisté tlakové vodě i při nepravidelném odběru,
- vyrovnává časový nesoulad mezi průtoky odpadní a čisté vody,
- spolehlivě zajišťuje oddělení systémů čisté a splaškové vody v souladu s požadavky ČSN EN 1717.
Právě schopnost akumulace a oddělení médií umožňuje využití systému v objektech, kde klasické průtočné rekuperační výměníky nelze efektivně použít.
Široké možnosti využití
Roční účinnost rekuperačního výměníku AKIRETHERM Universal se podle konkrétních podmínek pohybuje přibližně mezi 45 a 55 %. Oblast použití je velmi široká.
Významný potenciál představují zejména stávající objekty, kde již není možné stavebně oddělit jednotlivé druhy odpadních vod. Typickými příklady jsou:
- bytové domy,
- ubytovací zařízení,
- hotely,
- domovy seniorů a další objekty s vysokou spotřebou teplé vody.
Další významnou oblastí jsou provozy s technologickou odpadní vodou, kde dochází k pravidelnému odvádění vody s vysokým tepelným potenciálem. Připravovány jsou například projekty pro potravinářský průmysl, mlékárny, masokombináty nebo velké prádelenské provozy.
Vedle úspory provozních nákladů může být využití rekuperace významným přínosem také při energetickém hodnocení budov. Zapracování systému do projektové dokumentace může pozitivně ovlivnit výslednou klasifikaci objektu v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).
Příklad realizace v bytovém domě
Jedna z realizací rekuperačního výměníku AKIRETHERM Universal probíhá v bytovém domě se 69 bytovými jednotkami, kde je využíván právě princip rekuperace tepla z nerozdělené splaškové odpadní vody.
Podpora projektantů a investorů
Společnost AKIRE s.r.o. poskytuje zájemcům komplexní technickou podporu zahrnující:
- posouzení vhodnosti využití rekuperace v konkrétním objektu,
- výpočet předpokládaných energetických úspor a návratnosti investice,
- spolupráci při návrhu technického řešení a zpracování projektu.
AKIRE s.r.o. je český výrobce rekuperačních systémů, který zajišťuje vlastní vývoj, výrobu i odbornou podporu. Všechny typy rekuperačních výměníků AKIRETHERM jsou certifikovány a evidovány pod SVT kódem v rámci Státního fondu životního prostředí.
Více informací o technických možnostech řešení a kontakty na odborné pracovníky společnosti jsou dostupné na webových stránkách společnosti AKIRE.