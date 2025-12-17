Prádelny, hotely i lázně hledají úspory. Šetřit pomáhá rekuperace tepla z odpadní vody
Prádelny, hotely i lázně hledají úspory. Šetřit pomáhá rekuperace tepla z odpadní vody
Návratnost během pár měsíců. Bochořské lázně ukazují, jak výrazných úspor je díky rekuperačnímu výměníku možné dosáhnout. Spotřeba plynu, kterým se v lázních ohřívá voda spadla o 45 procent.
Sektor služeb patří mezi největší spotřebitele teplé vody. Hotely, prádelny či wellness centra denně vypouštějí tisíce litrů odpadní vody ohřáté na desítky stupňů. Spolu s ní ale bez užitku odchází i značná část energie – a to v době, kdy provozy dál čelí velkému tlaku na snižování nákladů. Stále více podniků proto zavádí technologii rekuperace tepla z odpadní vody, která umožňuje s tímto nevyužívaným potenciálem dále pracovat.
Podle Jany Puškáčové, prezidentky Asociace prádelen a čistíren ČR, se sice trh s energiemi po extrémním nárůstu v letech 2022 a 2023 uklidnil, ceny ale zůstávají pro podniky v oboru stále vysoké. „Energie a doprava dnes tvoří zhruba třetinu nákladů, takže jakékoli další zdražení se okamžitě projeví,“ uvádí.
Zájem o technologie, které pomáhají náklady snižovat, tak podle ní nikdy nebyl větší. Poptávka je po modernizaci strojů, řízení spotřeby, fotovoltaice, ale třeba právě i rekuperaci tepla. „Energetická efektivita už není doplněk, ale základní součást konkurenceschopnosti,“ dodává Jana Puškáčová.
Teplo, které by jinak odteklo
Pomoci s úsporami může například česká patentovaná technologie společnosti Akire. Ta dokáže využít teplo, které z objektu odchází společně s odpadní vodou.
„Princip je přitom poměrně jednoduchý,“ vysvětluje Vladimír Brandt, jednatel společnosti Akire. „Odpadní voda odcházející například z pračky nebo sprchy má teplotu 30 až 60 stupňů. Rekuperační výměník toto teplo odebere a využije ho k předehřevu studené vody přicházející do objektu. Díky tomu spotřebiče, tepelná čerpadla, kotle nebo výměníkové stanice ohřívají již vodu předehřátou, což v praxi znamená výraznou úsporu nákladů,“ doplňuje.
Úspora pro lázně i prádelny
Efekt je pak nejpatrnější právě tam, kde se pracuje s velkými objemy vody, tedy například v prádelnách, lázních, wellness centrech anebo hotelích. Před několika měsíci výměník na rekuperaci odpadní vody nainstalovali třeba v lázních Bochoř na Přerovsku.
„Čerpáme vodu ze studny, která není termální. Pro klienty ji tak musíme ohřívat a do kanalizace nám pak odtéká voda o teplotě asi 35 stupňů. To je mrhání energií,“ vysvětluje motivaci pro pořízení nové technologie Tomáš Volek, starosta obce Bochoř, jíž lázně patří.
Právě bochořské lázně tak ukazují, jak výrazných úspor je díky rekuperačnímu výměníku možné dosáhnout. Vodu ze studny se tam teď podle Tomáše Volka daří předehřívat zhruba o deset stupňů Celsia. „Spotřeba plynu, kterým v lázních ohříváme vodu, tak spadla o 45 procent,“ dodává starosta.
Podobnou zkušenost mají i v prádelně společnosti Lindström v Žebráku na Berounsku. Rekuperační výměníky tam využívají již delší dobu. I tady bylo motivací hlavně ušetřit za plyn. „Poměrně dlouho jsme věděli, že je u nás dost zbytkového tepla, které jde do odpadu. Jen jsme netušili, jak s ním naložit,“ nastiňuje Zdeněk Křivanec, zástupce společnosti Lindström. Technologie ale nešetří jen peněženky. „Významným způsobem jsme snížili i naši uhlíkovou stopu, takže tam vidím taky velký přínos pro životní prostředí,“ doplňuje.
Návratnost během pár měsíců
Rekuperace tepla pomocí výměníků se tak osvědčuje v různě velkých společnostech – od menších lázní až po větší průmyslové podniky. Instalace probíhá zpravidla bez omezení provozu a údržba je minimální.
„Návratnost samozřejmě závisí na objemu teplé vody i ceně energií, u většiny provozů se ale investice vrátí v řádech měsíců,“ doplňuje Vladimír Brandt. Rekuperace tak podle něj může představovat řešení pro podniky, které hledají stabilní cestu ke snižování nákladů, zároveň ale chtějí splnit stále přísnější požadavky evropské legislativy na energetickou udržitelnost.
