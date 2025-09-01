Jednoduché řešení, jak zpětně získat až 80 % energie z odpadní vody
Celoročně odtéká z domácností do odpadu obrovské množství teplé odpadní vody, jejíž energie zůstává nevyužita. Přitom její zpětné využití je technicky velmi jednoduché a bez ztráty komfortu obyvatel. Teplo lze použít například na předehřátí studené vody z vodovodního řadu. Šetří se tak nejen životní prostředí, ale i provozní náklady. Realizaci na bytovém domě na kameru představuje Ing. Jiří Červený.
Šedá voda je odpadní voda ze sprch, umyvadel, praček a myček nádobí. Neobsahuje žádné zdravotně závadné látky a má vysoký tepelný potenciál. Díky systému AKIRETHERM® je možné zpětně získávat až 80 % této energie a předávat ji dále do systému ohřevu vody.
Při rekonstrukci menšího bytového domu byl pro rekuperaci odpadního tepla zvolen systém AKIRETHERM® Profi. Aby ho bylo možné instalovat, bylo nutné v rámci rekonstrukce oddělit šedou odpadní vodu od splaškové. Pokud by tato úprava nebyla možná, nabízí společnost Akire variantu AKIRETHERM® Universal. Tu je možné instalovat i do stávajících objektů bytových domů, hotelů nebo průmyslových provozů bez nutnosti rozdělení odpadu a velkých staveních zásahů.
Princip fungování výměníku je jednoduchý. Teplá šedá voda je odváděna do tepelně izolované nádrže, ve které se nachází nerezový vlnovec. Tím protéká studená voda z vodovodního řadu a odebírá šedé vodě teplo. Dále pokračuje k zařízení určenému k ohřevu teplé vody, například tepelné čerpadlo nebo boiler. Ochlazená šedá voda pak odtéká do kanalizačního řadu. Oba systémy jsou zcela oddělené, nemůže tedy dojít ke kontaminaci vody.
Celý systém se vyznačuje především svou jednoduchostí a naprosto tichým provozem. Nepotřebuje žádnou energii, vše funguje na základě fyzikálních zákonů. Neobsahuje žádné pohyblivé části, riziko mechanického poškození je tedy minimální. Rekuperační výměník může být instalován uvnitř objektu nebo venku pod zemí. Musí být ale umístěn tak, aby teplá šedá voda samotížně přitékala do nádrže a zchlazená následně odtékala do kanalizačního potrubí.
Instalace systému rekuperace tepla z odpadní vody je podporována v rámci programu Nová zelená úsporám. Dotaci lze čerpat ve výši 50 000 Kč pro rodinné domy a 15 000 Kč na každou bytovou jednotku v bytových domech.