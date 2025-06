TZB-info / Voda, kanalizace / Příprava teplé vody / Lázně Karlova Studánka využívají odpadní teplo bez potřeby elektrické energie

Lázně Karlova Studánka využívají odpadní teplo bez potřeby elektrické energie

Instalace rekuperačních výměníků AkireTherm Profi v Horských lázních Karlova Studánka umožňuje efektivní zpětné získávání tepla z odpadní vody vypouštěné z bazénů a van. Systém využívá zásobník s nerezovým výměníkem tepla, ve kterém se studená voda z vodovodu předehřívá bez potřeby elektrické energie s účinností 80 %.

Horské lázně Karlova Studánka se nově pyšní rekuperačními výměníky AkireTherm Profi, které umožňují zpětně využívat odpadní teplo z vody vypouštěné z bazénů a van pro předehřev studené vody. Tímto způsobem je dosaženo výrazného snížení spotřeby energie na ohřev teplé vody a provozních nákladů.

Protože je tok odpadní vody přerušovaný a závislý na provozu lázní, není možné použít protiproudý výměník. Teplá šedá voda je vedena do akumulačního zásobníku opatřeného tepelnou izolací. Uvnitř se nachází nerezový vlnovec, který slouží jako výměník tepla. Protéká jím studená voda z vodovodního řadu a odebírá teplo šedé vodě. Voda se uvnitř zásobníku přirozeně teplotně stratifikuje, studená voda klesá ke dnu, zatímco teplá stoupá. Ochlazená šedá voda pak odtéká do kanalizace pomocí tzv. sifonového efektu. V okamžiku, kdy přitéká další teplá voda z bazénu nebo van, vytlačí hydraulický tlak stejný objem studené šedé vody do kanalizačního potrubí.

Studená voda ve vlnovci je připojena na spodní straně zásobníku, prochází nahoru, a přitom se ohřívá. Když dojde k odběru teplé vody v objektu, předehřátá voda odteče z vlnovce a je nahrazena další studenou z vodovodu. Celý systém je velmi jednoduchý, nevyžaduje elektrickou energii ani obsluhu. Účinnost rekuperačního výměníku se v pohybuje okolo 80 %.

Rekuperační výměníky teplé vody AkireTherm Profi je možné instalovat uvnitř nebo vně objektu. Kromě lázeňských objektů jsou vhodné i pro rodinné nebo bytové domy, prádelny a další provozy s větším množstvím teplé odpadní vody. V rámci programu Nová zelená úsporám je možné žádat o dotaci na instalaci systému v rodinných a bytových domech.