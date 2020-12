TZB-info / Voda, kanalizace / Likvidace odpadních vod / Olej patří do speciálních nádob a ne do kanalizace

Olej patří do speciálních nádob a ne do kanalizace

Tuk ze štědrovečerního kapra nebo řízků do kanalizace nepatří, stejně jako zbytky jídel. Do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí vniknout látky podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami.

Tuk ze štědrovečerního kapra nebo řízků do kanalizace nepatří

Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. Nikoliv však do kanalizace, kde způsobuje značné problémy. Proto Pražské vodovody a kanalizace varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali.

„Tuk v kanalizaci ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání,“ zdůraznil tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

„Naše varování samozřejmě platí celoročně, nejen v období vánočních svátků,“ dodal.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou Pražané najít v Kanalizačním řádu na našich webových stránkách www.pvk.cz.

Do kanalizace nepatří ani zbytky jídla

Rozhodně se do kanalizace nesmí dostat biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), tuky (fritovací a motorové oleje), veškeré hygienické potřeby, chemikálie a léky. Všechny tyto věci ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů.

Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání. Plastové části z hygienických potřeb, které nepodléhají rozkladu, zase mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. Čerpadlům také vadí vhazování vláknitých materiálů do kanalizace (kousky vaty, hadry apod.). Ty se pak namotávají na oběžná kola čerpadel a způsobují jejich ucpávání, případně se dostávají mezi oběžné kolo a hydraulickou skříň s následkem poškození ucpávky, zatečením do rotoru a zničení pohonného elektromotoru. Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají negativní vliv na biologické procesy při čištění odpadní vody.

Do stokové sítě nesmí vniknout:

látky radioaktivní, látky ropné

látky infekční a karcinogenní

látky omamné a hořlavé

jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy

biologicky nerozložitelné tenzidy

organická rozpouštědla

průmyslová a statková hnojiva, zeminy

silážní šťávy

látky působící změnu barvy vody

neutralizační kaly

hygienické potřeby

pevné odpady včetně kuchyňských

Na pražskou stokovou je napojeno 1,297 miliónů obyvatel. Její délka včetně přípojek činí 4 720 kilometrů. V centrální části města je vybudován jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody společně s dešťovými srážkami do Ústřední čistírny odpadních vod. Oddílný systém v okrajových částech Prahy odvádí dešťové vody zvlášť. PVK provozují kromě ústřední čistírny dalších dvacet pobočných čistíren – Březiněves, Dolní Chabry, Holyně, Horní Počernice-Čertousy, Horní Počernice-Svépravice, Kbely, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Nedvězí, Sobín, Uhříněves-Dubeč, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř a Zbraslav.

Lepší variantou, i když ne ideální, je oleje slít do PET lahve a následně ji vyhodit do směsného komunálního odpadu

„Budeme moc rádi, pokud zvolíte ekologičtější variantu a využijete k odložení olejů naše sběrné dvory. Použité oleje nemusí být odpadem, ale cennou surovinou. Pokud je odevzdáte do sběrného dvora, putují ke zpracovateli, který je po vyčištění dále používá v široké škále produktů a služeb,“ říká radní Jana Plamínková.