Nové možnosti v oblasti vody a její recyklace

Červnový seminář v Technologickém centru Praha (TC Praha) ukázal nový pohled na vodárenství v souvislosti s aktuálními evropskými směrnicemi a dotacemi, s možnostmi využití umělé inteligence a membránových technologií v digitální a zelené transformaci, a to včetně ověřování modrozelených řešení a vyhodnocení možných rizik. Ve spolupráci s pořadatelem Českou membránovou platformou (CZEMP) nabízíme malé ohlédnutí.

Čistota vody a její recyklace patří k hlavním tématům CZEMP. Problematiku dlouhodobě sleduje v rámci projektu MEMGREENTRANS, přičemž součástí aktivit je i následná konference MEMPUR na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Letošnímu ročníku, který se bude konat 9. a 10. září, dominují přednášky o úpravě a recyklaci vody pomocí membránových technologií, řeší se i problematika látek ve vodních tocích, které nejsou systematicky monitorovány a mohou ohrožovat kvalitu vody. „Záměrem je dosažení vhodného propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, které se zabývají technologiemi pro trvale udržitelný rozvoj. Konference je určena k prezentaci výsledků nejenom z oblasti separačních membránových procesů, ale i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií uplatňovaných při inovačních technologiích v oblasti životního prostředí,“ uvedl ve svém příspěvku Jan Bartoň z České membránové platformy (CZEMP).

Seminář odhaluje některá témata letošní konference

Třetí ročník akce s názvem Čistota vody a její recyklace proběhl v Technologickém centru Praha (TC Praha) v druhé polovině června, aby odkryl některá důležitá témata následné konference a nabídl inspirativní řešení, a to včetně dotačních možností v rámci programu Horizont Evropa. Petr Pracna a Jana Čejková (TC Praha) připomněli aktuální pracovní programy s uzávěrkami v září a říjnu a druhé kolo dvoukolových programů, které budou vypsané v lednu/únoru 2026, a další výzvy na roky 2026 a 2027, na nichž se pracuje. Jednalo se převážně o ekologická témata se zaměřením na vodu, její čištění, půdu, zemědělství a ochranu vodních zdrojů (např. BIODIV, FARM2FORK, CIRCBIO či CLIMATE) a nejrůznější odborná partnerství (např. WATER4ALL, EIT WATER Community Officer for Czech a další).



Zdroj: TC Praha; všechny výzvy a konkrétní programy najdete na internetových stránkách TC Praha či přímo na Zdroj: TC Praha; všechny výzvy a konkrétní programy najdete na internetových stránkách TC Praha či přímo na Horizont Evropa

Většina přednášejících se na semináři shodla na nutnosti modernizace celého vodohospodářského sektoru a částečně i na závěrech evropské směrnice 91/271EHS, která byla s obsáhlými připomínkami schválena v loňském roce, jakožto směrnice EP a Rady EU 2024/3019 o čištění městských odpadních vod (přepracované znění). Novelizace stanovila přísnější podmínky pro celý vodohospodářský sektor, což bude dle účastníků semináře vyžadovat nemalé finanční prostředky a zvýšení motivace zvláště pro menší obce a města (analýza pro SMO zde). Pomoci by mohly (kromě jiného) výše zmíněné dotace a příklady dobré praxe v tuzemském i mezinárodním kontextu. Některé z podmínek evropské směrnice byly u nás již zdárně implementovány – v právním řádu je například zavedena povinnost postupně realizovat terciární čištění, neboli dočišťování (například filtrací, ionizací, membránovými procesy…), zavádí se přísnější monitoring látek a složek, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví (např. viry, PFAS, mikroplasty či antimikrobiální rezistence). Městské odpadní vody již nyní procházejí kvalitním sekundárním čištěním, tedy odstraněním biologicky rozložitelných látek (biologická a chemická úprava vody po primárním čištění). Veškerá další opatření by měla být zaváděna postupně a v souladu s dalšími směrnicemi a zákony. Členské státy EU takto mají relativně dostatek času k implementaci do vnitrostátního práva. Od 1. ledna 2025 u nás platí již zmíněná směrnice EU 2024/3019 o čištění městských odpadních vod (mj. s terciárním odstraňování fosforu), dále je tady směrnice EU 2020/2184, která požaduje monitoring PFAS (platnost od 2021); jsou tady i další rámcové EU směrnice, které souvisejí s ochranou vody a hospodářství a politikou v oblasti životního prostředí (viz). To vše by mělo hrát svoji úlohu také u tuzemských návrhů změn, například u novely zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., včetně aktuálních prováděcích vyhlášek; u návrhů změn vodního zákona č. 254/2001 Sb. či u zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb., včetně dalších souvisejících právních předpisů.



Zdroj: European Environment Agency (EEA); další informace a aktuální grafy Zdroj: European Environment Agency (EEA); další informace a aktuální grafy zde

„Provozovatelé vodovodů a kanalizací reagují doplňováním úpraven vod o technologie odstraňování reziduí (GAU, ozonizace, membránové procesy a další). Podíl vody s pokročilou úpravou sorpcí na granulovaném aktivním uhlí (GAU) nebo membránovou úpravou výrazně vzrostl mezi lety 2013 a 2023 pro podzemní i povrchovou vodu. Evropská unie stanovila určité cíle, jak dosáhnout dobrého stavu všech vodních útvarů, nicméně podle hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v období 2015–2021 tohoto cíle dosáhlo pouze 29 % vodních útvarů v Evropě,“ konstatovala ve své přednášce Jitka Chromíková z VŠB TU Ostrava, katedry enviromentálního inženýrství a dále odkázala na program konference MEMPUR 2025 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, který prostřednictvím přednášek a posterů dané téma dále rozvíjí.

Membránové technologie a partnerství pro nové inovace

První ryze odbornou přednáškou semináře byla prezentace Jaroslava Lva a Lucie Báborské, kteří představili konkrétní aplikace s využitím membránových procesů. Pozornost vzbudil zejména projekt Polygon recyklace vod, který si klade za cíl porovnávat účinnost různých technologických prvků pro odstranění polutantů, prokázat vhodnost navržených technologií pro recyklaci v rámci daného využití, posoudit zdravotní rizika, replikovat technologická řešení s potenciálem ekonomických úspor a posouzení spolehlivosti technologie v dlouhodobém provozu. Kromě několika konkrétních příkladů (např. Chytré Líchy, ČOV Brno Modřice, ČOV Zeleneč a další) byl na závěr přednášky prezentován i projekt recyklace bazénových vod v Aquapalace Praha.

„Voda o denním průměrném objemu 85 m3 byla vypouštěna do kanalizace. Provozovatel přicházel nejen o značné množství vody, které byl poté nucen doplnit, ale i o teplo nutné k ohřevu bazénové vody. Technologie recyklace výše zmiňovaný stav výrazně mění, dokáže navrátit 80 % vod zpátky do systému při porovnatelné teplotě s teplotou vody v bazénech. Díky nové technologii je každý den vyčištěno průměrně 65 m3 vody a vráceno zpět do systému,“ uvedli v prezentaci zástupci společnosti ASIO a odkázali na galerii úspěšných projektů (zde).



Zdroj: ASIO Zdroj: ASIO

Zástupci organizátora semináře a konference MEMPUR 2025 ve své odpolední části seznámili přítomné s novými trendy v oblasti membránových technologií, s novými materiály (nanomateriály, 2D materiály a biomembrány) a nastínili další vývoj membránového výzkumu. Ten bude dle Jana Bartoně stále více směřovat k membránám, které mohou dynamicky měnit svou propustnost nebo selektivitu v reakci na změny v okolních podmínkách; ve vývoji jsou i membrány s integrovanými senzory umožňující detekci a sledování znečišťujících látek, nebo změn ve složení separovaných látek přímo během procesu či membrány s nízkou energetickou náročností schopné fungovat v kombinaci s fotovoltaickými systémy, nebo se systémy využívajícími obnovitelnou elektřinu z větrných zdrojů.

„Do roku 2045 se očekává, že membránové technologie budou i nadále hrát klíčovou roli v řadě průmyslových aplikací, přičemž jejich vývoj bude směřovat k ještě vyšší efektivitě, udržitelnosti a integraci s novými technologiemi, jako jsou digitální systémy a bio mimetické přístupy. Vývoj v oblasti membránových technologií bude také stále více ovlivněn využitím umělé inteligence (AI), jejíž aplikace umožní zefektivnit návrhy, výrobu, řízení a optimalizaci těchto technologií,“ uvedl závěrem s pozváním na zářiovou konferenci MEMPUR 2025 Jan Bartoň z České membránové platformy (CZEMP).

