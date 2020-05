TZB-info / Voda, kanalizace / Likvidace odpadních vod / Odpadní vody, ČOV, řeky a koronavirus

Odpadní vody, ČOV, řeky a koronavirus

Koronavirus v nepříznivých podmínkách kanalizace a ČOV dlouho nevydrží. Ale obecně rybařit pod ČOV není dobrý nápad. Analýza odpadních vod je vhodná i pro další účely než je aktuálně koronavirus.

Analýza odpadních vod při odhalování skutečného počtu lidí nakažených koronavirem

Odpadní vody obsahují nepatrné zbytky viru, nejsou infekční a nevyžadují rozsáhlé testování jedinců. Podle vědců tento typ odhalování skutečného počtu nakažených může fungovat.

"Toto se obecně nazývá epidemiologický přístup k odpadním vodám. A používá se to léta i na mnoho jiných ukazatelů. V ČR se to například používalo na screening drog v odpadních vodách. Nyní používáme i na koronavirus, ale metodicky je to zatím neprozkoumaná oblast. Správné nastavení metod je velmi důležité, aby výsledky byly relevantní," říká Ing. Libor Ansorge, Ph.D. ze Sekce pro výzkumnou a odbornou činnost Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka.

Koronavirus v nepříznivých podmínkách kanalizace a ČOV dlouho nevydrží

"Viry se dostávají kanalizačním systémem na ČOV. Koronavirus je specifický v tom, že v nepříznivých podmínkách kanalizace a ČOV, na rozdíl od jiných agens, dlouho nevydrží. Tedy teoreticky může virus ČOV projít, ale pravděpodobnost je velmi nízká," uvádí Libor Ansorge a doplňuje: "Pokud bychom chtěli mít 100% jistotu, musely by čistírny být vybaveny desinfekčním systémem, což samozřejmě běžně nejsou."

Zvýšené množství desinfekce, které se v současné době dostává do kanalizace a do ČOV může zásadním způsobem narušit proces čištění. Ale samotné množství desinfekce působí proti viru, který je na tyto látky hodně citlivý.

K situaci se vyjádřil i Český rybářský svaz

"Nedomnívám se, že by se koronavirus dostával do ryb, ale pod ČOV se může vyskytovat řada dalších kontaminantů, které by se mohly vyskytovat v rybách ve zvýšené míře. Proto rybaření v blízkosti ČOV doporučit nelze," řekl Pavel Vrána, odborný referent pro životní prostředí, čistotu vod ČRS.

"Jedná se o odpadní vody, kterými se člověk zbavuje špatných látek a některé agens i procházejí čistírnami. Prostě rybařit pod ČOV obecně není dobrý nápad," potvrzuje i Libor Ansorge.

Analýza odpadních vod i pro další účely

"Například sledování drog nebo léků už probíhá delší dobu (viz STU Bratislava, nebo VÚV v Praze). Na druhé straně je to jako orientační informace, možný důležitý podklad pro strategické rozhodování a pro kontrolu stavu," potvrzuje Ing. Karel Plotěný, jednatel ASIO NEW, spol. s r.o. a uvádí příklad dalšího využití:

"Stejně tak by do budoucna bylo zajímavé mít přehled o tom, jak se šíří v kanalizacích, tocích a následně i v prostředí (včetně měst a zemědělství) rezistentní bakterie na antibiotika – je to problém (obdobný jako viry, co se týká potencionálního rizika), o kterém se už ví dlouho, ale chybí reálné posouzení rizik a rizikům odpovídající preventivní reakce. Zatím jsou informovanost a akce spíše náhodné a podstatně ovlivněné zájmy loby skupin, které prosazují své zájmy. Myslím, že ze současné situace bychom se jako společnost mohli poučit v tom, jak reálněji posuzovat rizika spojená s šíření rezistence a odpovídající tomu zracionálnit předběžnou opatrnost."

