Monitoring odpadních vod na přítomnost covid-19 ochrání děti

Můžeme získat informace o přítomnosti nákazy až o 2 týdny dříve, než bychom zjistili z testů. Metoda je zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější, ušetříme děti testování a metoda umožňuje sledovat také šíření nových mutací.

Žáci základních a středních škol se ve čtvrtek 9. 9. 2021 naposledy testovali na covid. Další kolo podle ministra zdravotnictví nebude. Jeho úřad také nepočítá s povinným očkováním, na pořadu dne také není vakcinace dětí mladších 12 let.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ve středu uvedl, že v září je mezi novými případy covidu-19 asi 30 % školních dětí. Další velká část jsou podle něj mladí do 30 let a neočkovaní ve věku 30 až 40 let, kde je stále mnoho neočkovaných.

Žáci se po letních prázdninách testovali na covid-19 již dvakrát, a to 1. a 2. září a toto pondělí. Výsledky podle ministra zatím ukázaly, že šíření nákazy se ve školách v současnosti nezhoršuje, i když epidemie roste.

Data získaná z odpadních vod mohou indikovat vývoj epidemie až s dvoutýdenním předstihem

Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a Praha-Lysolaje od začátku školního roku monitorují odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV-2 u základních škol v těchto městských částech. Chtějí tak získat okamžité informace o případném šíření nákazy ve školách. Jedná se celkem o sedm objektů.

„Sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, které provádí řada vyspělých zemí, nás inspirovalo k tomu, že jsme oslovili Pražské vodovody a kanalizace s návrhem, abychom tuto metodu použili cíleně k monitoringu kolektivů dětí v našich základních a mateřských školách. V případě indikace zhoršující se epidemiologické situace chceme přejít v dané škole k cílenému testování jednotlivých dětí. Od kombinace obou metod očekáváme významné zvýšení jejich účinnosti a zároveň snížení zátěže dětí,“ vysvětlil starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík.

Monitoring odpadních vod na přítomnost COVID-19 ochrání děti, reportáž Tomáš Sehnal, kamera Milan Zadělák Monitoring odpadních vod na přítomnost COVID-19 ochrání děti, reportáž Tomáš Sehnal, kamera Milan Zadělák

Levnější než testy, snadné a bez zátěže pro děti

„Jde o průkopnický projekt, který má včas odhalit zhoršující se epidemiologickou situace v místní komunitě. Ve většině případů totiž lidé začínají virus vylučovat ve stolici několik dní předtím, než se u nich nákaza projeví. Velkou výhodou monitorování odpadní vody je, že tato metoda je navíc zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější a umožňuje sledovat také šíření nových mutací. Můžeme tak získat informace o přítomnosti nákazy až o dva týdny dříve, než bychom zjistili z testů,“ řekl náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček. „Pokud pilotní testování potvrdí účinnost metody, chceme jako hlavní město Praha nabídnout možnost testování škol postupně všem městským částem,“ dodal.

Od července 2020 probíhal pilotní monitoring ve 14 lokalitách s důrazem na sídliště, vilovou zástavbu, centrum Prahy, VŠ koleje a další důležité objekty, jako jsou Letiště Václava Havla, nemocnice či obchodní centrum. „V současné době provádíme odběry jednou až dvakrát týdně. Doposud získané výsledky potvrzují možnost predikce nákazy z odpadních vod s předstihem,“ řekl Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací.

Jednou ze sledovaných škol v deváté městské části je Základní škola Novoborská. Byla mezi prvními v Praze, v níž se žáci testovali spolehlivými PCR testy, třebaže to znamenalo zvýšenou administrativní zátěž pro pedagogy i další povinnosti pro rodiče dětí. „Vytvořit bezpečné prostředí pro naše žáky je pro nás prvořadé. Proto jsme při testování zvolili sice náročnější, ale velmi efektivní cestu. A pokud existuje další možnost spolehlivého testování, které nás navíc nezatíží, využijeme ji,“ dodala ředitelka ZŠ Novoborská Tereza Štaubrová.

Nová analytická metoda je založená na stanovení obsahu RNA viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. Ve většině případů totiž lidé začínají virus vylučovat ve stolici několik dní předtím, než se u nich nákaza projeví. Nová metoda je navíc zcela nezávislá na ochotě nakažených podstoupit klinické testování, je výrazně levnější a umožňuje sledovat také šíření nových mutací.

Z klinických dat vyplývá, že významná část pacientů s nemocí covid-19 vylučuje ve stolici RNA viru SARS-CoV-2, a to i v případě, že netrpí průjmovými obtížemi, popř. nevykazují vůbec symptomy onemocnění covid-19.

Vzhledem k tomu, že podstatná část pacientů vyhledává lékařskou pomoc až při propuknutí závažnějších syndromů nemoci, mohou data získaná z odpadních vod indikovat vývoj epidemie až s dvoutýdenním předstihem oproti klinickým datům, a to i přesto, že pacienti s covidem vylučují virovou RNA ve stolici poněkud později, než je detekovatelná v horních cestách dýchacích.

Průkopníkem metody sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách je Nizozemsko, kde je v současnosti centrálně organizován tento monitoring ve více než 300 městských čistírnách odpadních vod.

Zdroj: v článku jsou využity tiskové materiály PVK, a.s.