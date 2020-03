Moderní čistírna odpadních vod STMH na splátky bez navýšení

Objevilo se nové optimální řešení nejen pro ty zájemce, které by mohla od realizace kvalitní čistírny odpadních vod odradit vyšší počáteční investice. Širší okruh klientů může snadněji využívat výhod ekologické likvidace odpadních vod jako např. použití vyčištěné odpadní vody na zalévání zahrad a může přispět k řešení velice aktuálního a palčivého problému sucha v ČR.

Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:

Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR

Smlouvu nemohou uzavřít – nezaměstnaní, studenti, ženy / muži pobírající jiné sociální dávky (vyjma žen / mužů na mateřské / rodičovské dovolené).

Společnost Hellstein spol. s r.o. vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o., poskytovatele finančních služeb. Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

Zkušenosti s moderní čistírnou odpadních vod STMH:

Při provozování Pensionu Calla v Dolní Vltavici na břehu Lipenského jezera jsme platili velmi vysoké částky za odvoz a likvidaci splaškových vod, které byly shromažďovány v původním septiku, následně podle předpisů byla ze septiku zřízena žumpa.

Hledali jsme možnost ušetřit zbytečné finanční náklady a rozhodli se vrátit likvidaci splaškových vod do původního záměru ale v souladu se současnými hygienickými podmínkami. Potřebovali jsme do původního septiku vložit moderní bezúdržbovou čistící technologii. Hledali jsme na internetu a komunikovali s různými dodavateli čistící technologie, bohužel většina dodavatelů byli jen prodejci a nebyli nám schopni technologii čištění vysvětlit, pouze byli schopni přečíst svůj vlastní leták. Až jsme narazili na zajímavou technologii firmy HELLSTEIN z Kopřivnice a při telefonické konzultaci jsme zjistili, že Ing. Hellstein je nejen skutečný odborník ale i velký fanda v tomto oboru, který dovede vše podrobně vysvětlit. Zajeli jsme do Vlčovic u Kopřivnice a prohlédli si výrobu a nabrali mnoho užitečných informací od skutečného odborníka a fandy, který svou práci dělá s radostí a potěšením. Poradil nám jak vybrat správnou domovní čistící stanici pro naše podmínky, jak postupovat při vyřizování administrativních formalit s úřady, které musí zřízení a provoz domovní čističky povolit.

Technologii jsme objednali, přijeli táta se synem – Hellsteinovi, technologii během jednoho dne namontovali, vyzkoušeli, nás zaškolili a od toho dne nám čistička funguje, nemáme žádné starosti ani problémy s údržbou, jen si tiše brouká. Od toho dne šetříme finance za odvoz a likvidaci a platíme jen minimální náklady za elektrickou energii na provoz dmychadla. Toto jsou naše zkušenosti, o které se rádi podělíme.

Ema a Petr Kondyskovi – Pension Calla Dolní Vltavice 225, 382 23 Černá v Pošumaví