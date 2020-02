TZB-info / Voda, kanalizace / Likvidace odpadních vod / Čistá voda a žádný kal? Nenaleťte na plané sliby!

Čistá voda a žádný kal? Nenaleťte na plané sliby!

Ekologické, úsporné, udržitelné, samočistící, samoregulační. To jsou magická slůvka, která v dnešní době při nakupování na zákazníky mají srovnatelný vliv jako cena. A nevyhýbají se jim ani výrobci septiků nebo domácích čističek odpadních vod.

V Hellstein se občas sami musíme pozastavit nad tím, jak někteří výrobci slibují, že čistírna z odpadu vyrobí takřka pitnou vodu bez kalu. Existuje vůbec taková technologie? Podívejme se na fungování čističek zblízka, jak čištění probíhá a zda nejsou slova některých výrobců jen planými sliby.

Během jediného dne každý z nás využívá vodu k ranní hygieně, sprchování, večerní koupeli, při přípravě jídla a mytí nádobí v kuchyni, k úklidu, vytírání podlah, praní oblečení a také splachování toalety. Z pitné vody se rázem stane voda odpadní, znečištěná různými čistícími a dezinfekčními prostředky nebo biologicky nerozložitelnými látkami, mezi které nejčastěji patří písek, prach, tuky, mikroplasty a další.

Taková odpadní voda je silně toxická a její složení nebezpečné pro všechno živé. Jejím vypuštěním do volné přírody bychom si zadělali na pořádný malér. V místech, kde chybí obecní kanalizace, musí v tento okamžik přijít na scénu domácí čistička odpadních vod, která vodu zbaví nejrizikovějších látek.

Skutečně jde čistit vodu bez kalu?

Biologická čistička odpadních vod zbavuje splašky nečistot pomocí bakterií a vzduchu. Nerozložitelnou složku nebo dezinfekční prostředky bakterie pochopitelně odstranit neumí, respektive pro ně představují smrtící koktejl. Proto je nutné tyto látky oddělit v dostatečně velké předřazené nádrži, kde se pevné částice usadí a chemikálie rozředí nebo vypaří.

V další fázi se bakterie prožerou znečištěním a jejich usilovnou prací se oddělí přečištěná voda od aktivovaného kalu, který začne pozvolna sedimentovat. Efektivita čištění závisí především na technologickém řešení celého systému. Z toho logicky vyplývá, že čím více kalu se nám podaří získat, tím více je voda přečištěná. Stejně jako u vysavače je třeba vyměnit plný pytlík prachu, abychom mohli vysávat dál, je nutné čas od času přebytečný kal odčerpat. Běžné čističky odpadních vod neodčerpávají kal do kalové nádrže, pouze jej v ČOV akumulují. U čistírny STMH od Hellstein k tomu slouží předřazená nádrž hrubého přečištění.





„Není možné, aby čistička donekonečna běžela na plný výkon bez vývozu. Čeští zákazníci by si měli dát pozor na výrobky, které slibují maximální výkon s minimem kalu a téměř pitnou vodu. Taková zařízení, za které zbytečně vynaložili desítky tisíc korun, zůstanou funkční pouze na papíru,,“ upozorňuje Rostislav Hellstein.

Třístupňové čištění STMH pro domácnosti

Jako přední výrobce Hellstein nabízíme domácí čističku odpadních vod STMH, která vodu zbavuje nečistot v několika fázích. Podle intenzity zátěže pak stačí objednat odčerpání přebytečného kalu a biologicky nerozložitelných látek jednou za pár let. Ve srovnání s pravidelným měsíčním vývozem septiku čtyřčlenná rodina ušetří v průměru 45 tisíc korun ročně. Třístupňový proces navíc recykluje vodu natolik dokonale, že ji pak můžeme využít jako užitkovou na zalévání během sucha nebo ji lze po získání povolení vypustit do kanalizace, vodních toků nebo nechat zasáknout do půdy.





Kompletní nabídku čistíren pro rodinné domky, průmyslové výrobny včetně příslušenství a doplňkových služeb najdete na e-shopu obchod.hellstein.cz. S výběrem vhodné čistírny a vytvořením řešení na míru všem rádi pomůžeme.