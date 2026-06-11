Laufen představí na ARCHITECT@WORK Prague 2026 inovativní materiál vitreon steel
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Laufen představí na ARCHITECT@WORK Prague 2026 inovativní materiál vitreon steel
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Prestižní švýcarská značka LAUFEN, která již více než 130 let formuje podobu moderních koupelen, se představí na letošním ročníku ARCHITECT@WORK Prague 2026. Ve své expozici zaměřené na inovativní materiály a současný koupelnový design představí novinku VITREON steel, prémiový materiál spojující pevnost oceli a jemnost glazury. LAUFEN tak naváže na své dlouhodobé působení na mezinárodních ročnících ARCHITECT@WORK v Nizozemsku, Francii nebo Polsku a po pozitivním ohlasu z prvního českého ročníku ukáže v Praze prezentaci postavenou na detailu, materiálu a architektonickém přístupu k designu.
Druhý ročník ARCHITECT@WORK Prague se uskuteční 17. a 18. června 2026 v PVA Expo Praha. Akce určená architektům, interiérovým designérům a dalším profesionálům z oboru naváže na úspěšnou premiéru z minulého roku a nabídne pečlivě vybraný výběr inovací, inspirativních přednášek i prostor pro odborná setkání a diskuse.
„ARCHITECT@WORK nevnímáme jako klasický veletrh. Je to především komorní platforma pro inspiraci, diskusi a navazování profesních kontaktů, kde jsou architekti a designéři v centru dění. Tento formát je značce LAUFEN velmi blízký, dlouhodobě pracujeme s architekty po celém světě a sdílíme stejný důraz na inovace, materiály i sílu detailu,” říká Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace LAUFEN CZ.
VITREON steel: materiál pro současný koupelnový design
Hlavním tématem prezentace LAUFEN bude nový prémiový materiál VITREON steel, který měl světovou premiéru na letošním Salone del Mobile. Novinka představuje další krok ve vývoji koupelnového designu a rozšiřuje možnosti práce s tvary, povrchy i estetikou koupelnových interiérů.
VITREON steel vzniká trvalým spojením oceli a hladké glazury. Výsledkem je materiál hladký jako sklo a pevný jako ocel, který umožňuje vytvářet subtilní tvary, tenké hrany a precizní detaily při zachování vysoké odolnosti pro každodenní používání. Povrch je neporézní, odolný vůči poškrábání, korozi i ztrátě barvy a zároveň odpuzuje nečistoty i mikroorganismy. Vedle technologických vlastností ale přináší především nový estetický rozměr: umyvadla působí lehce, téměř sochařsky, a přirozeně propojují koupelnu se současným interiérovým designem.
Nový materiál zároveň otevírá větší svobodu při navrhování koupelnových interiérů, ať už díky jemné geometrii, práci se světlem nebo možnosti výraznějších barevných a metalických povrchů. Přirozeně tak rozšiřuje materiálový svět LAUFEN a potvrzuje dlouhodobý důraz značky na inovace, estetiku i funkčnost.
Nová vizuální identita: tichý luxus a minimalismus
Součástí letošní prezentace bude také nová vizuální identita značky LAUFEN, která stojí na principech tichého luxusu, minimalismu a prémiové střídmosti. Právě v tomto duchu bude navržena i samotná expozice na ARCHITECT@WORK Prague, s důrazem na čisté linie, harmonickou geometrii, tlumenou barevnost a precizní práci s materiály i detailem. Nový vizuální jazyk není pouze estetickou proměnou, ale přirozeným vyústěním hodnot, na kterých LAUFEN dlouhodobě staví. Potvrzuje směřování značky směrem k nadčasovému designu, technologickým inovacím a sofistikovaným materiálům, které společně vytvářejí klidné, sebevědomé a architektonicky čisté prostředí.
Důraz na inovace a kvalitu detailu
Právě inovace jsou jedním z hlavních pilířů konceptu ARCHITECT@WORK. Každý produkt prezentovaný na akci musí projít posouzením odborné poroty složené z architektů a interiérových designérů, která vybírá pouze řešení splňující přísná kritéria originality a přínosu pro obor. „Samotný formát akce se zároveň výrazně odlišuje od běžných veletrhů. Místo klasických expozic nabízí komorní prostředí, lounge zóny pro networking a důraz na kvalitní prezentaci produktů v jednotném konceptu, kde vyniká samotný materiál a detail, což je značce LAUFEN blízké,“ uzavírá Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace LAUFEN CZ.
ARCHITECT@WORK Prague 2026 se uskuteční 17. a 18. června 2026 v PVA Expo Praha.
Na akci je nutná registrace, využít můžete tento link.
Výrobce kompletního koupelnového vybavení české značky JIKA, švýcarské značky LAUFEN a španělské značky ROCA.