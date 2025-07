TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Koupelna podle vaší osobnosti? Vyberte, který ze 3 interiérových stylů vám sedne nejlépe

Koupelna podle vaší osobnosti? Vyberte, který ze 3 interiérových stylů vám sedne nejlépe

Při navrhování interiéru řešíme sebemenší detail, koupelnu ale často opomíjíme. Podobně jako obývací pokoj nebo ložnice by však i ona měla ladit s naší osobností a být příjemným prostorem. Právě v ní totiž začínáme i končíme náš den. Funkční a zároveň osobitou koupelnovou místnost přitom není složité vytvořit, stačí se inspirovat aktuálními trendy. Letos se nejčastěji objevuje severský minimalismus, přírodní boho styl i noblesní elegance ve stylu Old Money. Který z nich vás osloví – nebo si vyberete prvky z každého?

Skandinávský minimalismus

Koupelna inspirovaná skandinávským stylem je prostorná, vzdušná, světlá a funkční. Snaží se být protikladem ponurému počasí skandinávských zemí, s cílem maximalizovat denní světlo, které je zde cenným prvkem. Místnosti jsou oázou klidu, pohody a harmonie, kterou nijak nenarušují nadbytečné prvky. Je proto skvělou volbou nejenom pro vyznavače severského designu, nadšené minimalisty, ale také citlivé lidi, kteří ocení minimum rušivých podnětů v prostoru. Vhodným řešením je i pro malé prostory, které prosvětlí a opticky zvětší.

„Skandinávský minimalismus se propisuje do všech interiérových prvků. Klade důraz na čisté linie, které se projevují v jednoduchých až geometricky přesných tvarech umyvadel, van i toalet. Respektují je ale i koupelnové skříňky. Styl pracuje především s neutrálními barvami – kromě bílé také se světle šedou, pískovou nebo béžovou. Doplněné jsou často o detaily ve výraznější tmavě modré nebo tmavě zelené. Oblíbené jsou přírodní materiály, jako je kámen, keramika nebo světlé dřevo,“ říká Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace společnosti LAUFEN CZ.













Střídmé linie bez přebytečných detailů, bílá barva a tlumené odstíny vytváří vzdušný a prosvětlený prostor, který je vysoce funkční a nadčasový zároveň (Kolekce MEDA, INO a VAL). Střídmé linie bez přebytečných detailů, bílá barva a tlumené odstíny vytváří vzdušný a prosvětlený prostor, který je vysoce funkční a nadčasový zároveň (Kolekce MEDA, INO a VAL).

Přírodní boho styl

Uvolněný styl inspirovaný přírodou vnese do interiéru útulnost a vřelost. Na rozdíl od minimalismu se nebojí nejrůznějších kombinací barev, materiálů nebo textur. Inspiraci čerpá z dalekých kultur, takže v něm najdeme prvky z Maroka, Bali, Mexika nebo Indie. Typické jsou pro něj zemité a teplé odstíny jako krémová, písková, hnědá, terracotta nebo olivová. Oblíbený je u fanoušků přírody, ale i milovníků hřejivých a exoticky laděných interiérů. Z materiálů je nejčastější dřevo, součástí boho koupelny je proto mnohdy nábytek z masivu, bambusu nebo s dřevěným dekorem. „Velmi efektní jsou v přírodně laděném interiéru barevná keramická umyvadla, například v kávové nebo černé barvě. Nabízí je třeba kolekce IlBagnoAlessi. Ve svých oblých a podlouhlých tvarech nezapřou inspiraci přírodou a krásně ladí se zemitými tóny. Populární jsou v boho stylu ale i kamenná a betonová umyvadla,“ uvádí Iva Šedivá.

Z doplňků jsou preferované dřevěné a ratanové prvky, proutěné koše, sušené květiny nebo kamínky.













Přírodní boho styl nedá dopustit na dva klíčové materiály – dřevo a kámen. Povrchy skříněk proto často disponují dekory ze světlého dřeva nebo s imitací kamenného povrchu. Nechybí ani koupelnová keramika inspirovaná tvarem oblázků (Kolekce Arun, IlbagnoAlessi a Palomba). Přírodní boho styl nedá dopustit na dva klíčové materiály – dřevo a kámen. Povrchy skříněk proto často disponují dekory ze světlého dřeva nebo s imitací kamenného povrchu. Nechybí ani koupelnová keramika inspirovaná tvarem oblázků (Kolekce Arun, IlbagnoAlessi a Palomba).

Old Money s nádechem luxusu

Styl známý jako „Old Money“ upřednostňují vyznavači luxusu, ale i elegantního a tradičního stylu, který nepodléhá trendům nebo módním výstřelkům. Inspiraci nachází v anglických venkovských sídlech, francouzských zámcích nebo v italských vilách. Zakládá si na prémiové kvalitě i materiálech, kterých si lze všimnout například v podobě mramoru, propracovaného dřevěného nábytku, zlatých a mosazných detailech, ať už ve formě úchytů nebo baterií. Typické jsou tlumené odstíny a z barev převažuje champagne, bílá slonová kost, tmavě zelená, námořnická modř nebo černobílé kombinace.

„Kolekcí, která krásně ladí se stylem Old Money, je například The New Classic. Její koupelnová keramika dodržuje historické a po dekády prověřené linie a propracované detaily. Zahrnuje ale i prvky typické pro Old Money, jako je volně stojící vana, rámované oválné zrcadlo, umyvadla s romantickým nádechem nebo koupelnový nábytek na designových nožičkách. Časté jsou pro tento styl taktéž skleněné doplňky, ale i mozaiky s geometrickými tvary,“ doplňuje Iva Šedivá. Kombinace prvotřídních materiálů, precizních tvarů a sofistikovaných linií činí tento styl ideálním do reprezentativních prostor.













Prvotřídní materiály, propracované linie, zlaté detaily a nádech dávných dob. Styl Old Money čerpá inspiraci v historii a honosných sídlech. Poznáme jej ale také podle specifických barev, například podle zastřené traffic šedé nebo měděné (Kolekce The New Classic a PRO X). Prvotřídní materiály, propracované linie, zlaté detaily a nádech dávných dob. Styl Old Money čerpá inspiraci v historii a honosných sídlech. Poznáme jej ale také podle specifických barev, například podle zastřené traffic šedé nebo měděné (Kolekce The New Classic a PRO X).

Kolekce značky LAUFEN jsou k vidění v pražském showroomu LAUFEN space Prague v blízkostí náměstí I. P. Pavlova.

www.laufen.cz