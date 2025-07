TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Umyvadlové mísy, které utvářejí atmosféru koupelny

Umyvadlové mísy, které utvářejí atmosféru koupelny

Umyvadlové mísy dokážou každodenní hygienické rituály pozvednout na novou úroveň. Nabízí však nejen praktické využití, ale i široké možnosti, jak do koupelny vnést osobitost a styl. Umyvadlová mísa se totiž může stát výrazným prvkem interiéru, který podtrhne charakter celé koupelny. Záleží na tvaru, materiálu i způsobu instalace, které ovlivní nejen vzhled, ale také pohodlí při každodenním používání. Výběr proto stojí za pečlivé zvážení, aby se funkčnost potkala s estetickým dojmem. Jak vybrat tu pravou radí česká značka koupelnového vybavení JIKA.

Stylový středobod koupelny

Umyvadla a umyvadlové mísy už nejsou pouhým funkčním prvkem. Od praktického vybavení se posunuly do kategorie produktů, které pomáhají utvářet atmosféru koupelnového interiéru a které mu dodávají na osobitosti. „Lidí dnes od koupelnového designu očekávají nejen funkčnost, ale také estetický zážitek, a právě to umyvadlové mísy perfektně splňují. Dovolují nám hrát si s kombinacemi tvarů, velikostí i barev a díky umístění na desku nebo nábytek se stanou stylovým solitérem, který ihned upoutá pozornost,“ vysvětluje za značku JIKA architektka a designérka Lucie Opluštilová.

Velkou výhodou umyvadlových mís je kromě jejich designu také flexibilita. Díky různým rozměrům a tvarům se dají snadno přizpůsobit danému interiéru, od těch prostorných až po kompaktní koupelny. Současně umožňují více experimentovat s výškou baterií nebo materiálem podumyvadlové desky, což jsou právě ty detaily, které dělají koupelnu jedinečnou a utváří celkovou atmosféru.

Tvar, který ovlivní výraz interiéru

Výběr tvaru umyvadlové mísy může zásadně ovlivnit, jak koupelna působí. Vedle tradičnějších kulatých či oválných mís se prosazují i hranaté a obdélníkové. „Každá varianta má své kouzlo. Zatímco oválné mísy působí měkce a jsou vhodné spíše do jemněji laděných interiérů, hranaté a obdélníkové modely vnáší do interiéru moderní geometrii a mohou vytvářet velmi zajímavý kontrast,“ doplňuje dále Lucie Opluštilová. Tvar umyvadlové mísy má ale i praktické dopady Ovlivňuje každodenní používání i to, jak voda stéká, jak snadno se umyvadlová mísa čistí nebo kolik místa kolem ní zůstane. Všechny tyto aspekty je potřeba při výběru zvážit tak, aby plně vyhovovala vašim potřebám a preferencím.

Hra barev a povrchů

Vedle tvarů a rozměrů je pro výsledný dojem klíčová také barva a povrchová úprava. Bílá lesklá glazura patří ke klasice, která nepodléhá trendům, působí čistě a je nadčasová. Na popularitě ale získávají i další varianty. Pokud chcete udělat krok ze zajetých kolejí, je alternativou bílá matná úprava, která působí sofistikovaně a představuje jemný a nečekaný detail upoutávající pozornost. Odvážnější variantou je pak černá. Její využití se v posledních letech naplno prosadilo i v sanitární keramice. Do koupelny vnáší výrazný kontrast a lehkou extravaganci. „Černá keramika se v současnosti stává ikonou moderních interiérů. Skvěle ladí s přírodními materiály, jako jsou dřevo nebo kámen, s nimiž vytváří zajímavou designovou kombinaci, i s industriálněji pojatými interiéry,“ doplňuje Lucie Opluštilová. Bez ohledu na barvu je vždy dobré volit umyvadla s povrchovou úpravu, která prodlužuje životnost a zjednodušuje jejich údržbu. Značka JIKA například vyvinula úpravu JIKA perla, která svými vlastnostmi zamezuje vzniku nevzhledných map.

Kombinace s dalšími prvky

Při výběru umyvadlové mísy je důležité myslet také na její sladění s dalším koupelnovým vybavením a celkovým pojetím místnosti. „Ať už se rozhodnete pro jemné oblé tvary, nebo ostré linie, nezapomeňte vhodně doladit i baterii a zohlednit i další prvky v koupelně, od nábytku po vany, abyste předešli nechtěnému vizuálnímu nesouladu,“ uvádí Lucie Opluštilová za značku JIKA a dodává, že dnes je možné pojmout koupelnu velmi individuálně. Na trhu je k dostání spousta možností, které lze mezi sebou vhodně kombinovat. Díky tomu máte prostor a svobodu vytvořit si koupelnu přesně podle svých představ.

Architektka radí:

„Při výběru umyvadlové mísy byste měli vzít v úvahu jak její vzhled, tak také použití v každodenním koupelnovém provozu. Hlubší mísy jsou ideální, pokud chcete zabránit rozstříknutí vody, zatímco nižší a širší varianty působí v interiéru vzdušněji a v současné době jsou velmi trendy. Výšku mísy nezapomeňte sladit i s baterií, a to z praktických i estetických důvodů. Zvažte také, jak velký prostor potřebujete kolem mísy, abyste měli dostatek místa na odkládání věcí i pohodlnou údržbu. Právě tyto detaily totiž nakonec rozhodnou, jestli se ve své koupelně budete cítit opravdu dobře.“

Lucie Opluštilová

architektka a designérka spolupracující se značkou JIKA

Ing. arch. Lucie Opluštilová Architekturu Lucie vystudovala na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V rámci své kariéry postupně působila v několika studiích, kde měla možnost pracovat na rozmanitých projektech. V roce 2024 založila vlastní studio Archikon, v rámci kterého realizuje zakázky po celé České republice. Ve své tvorbě uplatňuje přístup postavený na čistých liniích, funkčnosti a udržitelnosti a hledá cesty, jak naplno využít potenciál a jedinečnost každého prostoru s respektem k přáním a návykům klienta. Tvorba je pro ni dialog – cesta k hledání řešení, která jsou estetická, praktická a odpovídají potřebám klienta.

Tipy značky JIKA:

Umyvadlové mísy ASTRA značky JIKA jsou novinkou letošního roku. Řada nabízí hned několik stylových řešení, takže můžete zvolit design na míru vašim potřebám. K dostání jsou mísy s oblými liniemi i v geometrickém provedení. Všechny varianty jsou v nabídce v klasické bílé lesklé, bílé matné i výrazné černé.

Umyvadlové mísy ze série Lyra Plus značky JIKA upoutají na první pohled. Navrženy byly v příjemném nadčasovém designu a k dostání jsou ve variantě s armaturní deskou i ve variantě bez, kterou lze doplnit i o moderní podomítkové baterie. Volit lze provedení v bílé lesklé, bílé matné a černé barvě.

Pro sérii Cubito Pure značky JIKA je charakteristický elegantní minimalistický design. Umyvadlové mísy představují moderní řešení, které perfektně doladí styl různorodých koupelnových interiérů. Na první pohled zaujmou svými tenkými hranami. Elegantní dojem umocňují také keramické umyvadlové zátky. Volit lze ze tří barevných provedení – bílé lesklé, bílé matné a černé.