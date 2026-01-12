Koupelnové trendy 2026: Konec nudným koupelnám, nastupuje osobitost
Inovace a proměna životního stylu zásadně změnily způsob, jakým vnímáme koupelnu a jak v ní trávíme čas. Z ryze funkční místnosti se stala prostorem pro každodenní rituály, regeneraci i sebevyjádření, a právě proto na ni dnes klademe stále vyšší nároky. Které koupelnové trendy budou tento posun definovat v roce 2026?
Dokonalý mix designu a funkčnosti
Zatímco dříve se koupelnové vybavení vybíralo podle funkčnosti, dnes už jako jediný rozhodovací faktor zdaleka nestačí. Na koupelny jsou kladeny vysoká očekávání, od perfektního vzhledu, přes praktičnost až po odolnost a výdrž po dlouhá léta. Řady jsou proto navrhovány renomovanými designéry, kteří nejlépe vědí, jak pracovat s inovativními materiály a umí skloubit jedinečný vzhled s denními požadavky na koupelnové prvky. Takový přístup uplatňuje i švýcarská značka LAUFEN. „Příkladem může být kolekce PRO X. Je esteticky propracovaná, s minimalistickým designem, ale vyznačuje se také všestranností a vysokou mírou přizpůsobivosti. Zahrnuje umyvadla s organickými tvary, toalety s tichým splachováním Silent Flush 2.0, ale také bidety a baterie. Součástí řady je taktéž zcela nová sprchovací toaleta Cleanet PRO X,“ uvádí příklad Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace společnosti LAUFEN CZ.
Řada PRO X je skvělou ukázkou moderního koupelnového vybavení. Splňuje všechny požadavky, které jsou na současné koupelny kladeny – elegantní design, pokrokové technologie, prémiové materiály a bezchybný provoz po dlouhá léta.
Hygiena bez kompromisů
Moderní technologie zcela proměnily hygienické standardy v koupelnách, a to včetně toalet. Očekává se od nich maximální uživatelský komfort, úspornost, ale také snadná údržba. V Evropě se proto čím dál více prosazuje trend, který je roky běžný v Japonsku nebo Jižní Koreji – bidetovací toalety. „V jednom těle kombinují funkci klozetu a bidetu, takže v koupelně šetří místo. Současně nabízejí celou řadu inovací. Jedním z nejnovějších a nejpokročilejších modelů je CLEANET AURIA. Krásný minimalistický design ukrývá prvotřídní funkce, které nabízejí multisenzorický zážitek a nejvyšší úroveň hygieny. Jsou vybaveny technologií Silent Flush 2.0, která zajišťuje tiché a úsporné splachování, ale i efektivnější čistění po každém použití. Novinkou je speciální tryska pro dámskou hygienu se sušícím programem. Nechybí ani samoúdržba pomocí termálního čistění a dezinfekce trysky UV světlem,“ doplňuje Šedivá.
Bidetovací toaleta CLEANET AURIA nastavuje zcela nový standard celému odvětví. Minimalistické tělo z prémiové keramiky ukrývá jedny z nejpokročilejších technologií.
Designové solitérní prvky
Do popředí se stále více dostávají solitérní prvky s propracovaným designem. V prostoru fungují jako dominanta i umělecký objekt zároveň a interiér povyšují na další úroveň. Nijak přitom neslevují ze své funkčnosti, právě naopak – mnohdy ji ještě podporují. Ukázkou takového koupelnového klenotu může být samostatně stojící umyvadlo VOLTA. Švýcarská společnost LAUFEN jej vytvořila ve spolupráci se světovým designérem Yvesem Behárem, který hledal inspiraci v samotné podstatě vodního elementu. Výsledkem je umyvadlo s revolučním tvarem se dvěma úrovněmi. Voda v nich přirozeně teče ve spirále a vytváří vizuálně krásný a samočisticí efekt. Tvar umyvadla navíc perfektně demonstruje kreativní možnosti tenkostěnné keramiky Saphirkeramik.
Umyvadlo VOLTA dokazuje, že v navrhování sanitární keramiky nejsou hranice a vždy lze překvapit novým pojetím.
Maximalismus
Svébytný interiérový styl byl doposud uplatňován zejména v obývacích pokojích a ložnicích, stále větší oblibu získává ale i v koupelnách. Vyznačuje se pestrostí a hojností vzorů, textur a dekorací. Záměrně kombinuje více stylů, výsledkem je přitom harmonický celek. Díky tomu vzniká jedinečný interiér, který je živý a přesně vyjadřuje individualitu majitele. „Nová kolekce JUNA je skvělým základem maximalisticky laděné koupelny. Osobitá řada zaujme na první pohled hravým designem a atypickým reliéfem skříněk v podobě jemně tvarovaných vlnek. K dispozici je v široké paletě barev, takže můžeme dát volnost kreativitě a vytvořit koupelnu podle vlastních představ,“ říká Iva Šedivá a dodává, že kolekce je exkluzivně vyráběna v Evropě a striktně dodržuje požadavky na udržitelnou výrobu.
Nová kolekce koupelnového nábytku JUNA zaujme elegancí a krásným reliéfem. Skříňky lze pořídit v nejrůznějších barvách, takže s nimi jednoduše vytvoříme maximalisticky laděný interiér, který souzní s vaší osobností.
Minimalismus
Milovníci jednoduchých linií, čistého designu, geometrických tvarů a subtilních barev nedají dopustit na minimalismus. Poslední dekádu je jedním z nejoblíbenějších interiérových stylů a bude tomu tak i nadále. Je skvělým řešením, pokud plánujeme koupelnu s nadčasovým interiérem, s minimem rušivých prvků, ale i pokud nechceme složitě promýšlet osobitý vzhled koupelny nebo je pro nás prioritou snadný úklid. Oblíbený je také proto, že opticky zvětšuje interiér a chytře skrývá technické části koupelny. Současně si zachovává maximální funkčnost a pracuje s prémiovými materiály.
Minimalismus vyznává jednoduché linie, geometricky přesné tvary a absenci jakýchkoliv přebytečných prvků. Příkladem můžou být kolekce Kartell • LAUFEN nebo MEDA společnoti LAUFEN, které se řadí mezi nejpropracovanější koupelnové řady v minimalistickém stylu.
Koupelnové vybavení značky LAUFEN si můžete prohlédnout v pražském showroomu LAUFEN space Prague v blízkosti I. P. Pavlova.
Výrobce kompletního koupelnového vybavení české značky JIKA, švýcarské značky LAUFEN a španělské značky ROCA.