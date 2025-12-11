Design, hygiena i úspora. Toaleta JIKA není jen funkčním prvkem
Časy, kdy jsme si vybírali toaletu jen podle tvaru mísy a ceny, jsou už dávno pryč. Lidé dnes od koupelny očekávající více než jen funkčnost. Chtějí čistotu a snadnou údržbu, úsporný provoz, dlouhou životnost i vzhled, který ladí se zbytkem interiéru. Dříve čistě funkční zařízení koupelny se tak postupně proměnilo v chytrý, hygienický i designový prvek, který ovlivňuje každodenní pohodlí i šetrnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.
Úspora vody bez ztráty efektivity
Pokud bychom počítali, že každý člověk spláchne v průměru 7× denně, znamená to 2 555 spláchnutí za rok, což v případě čtyřčlenné domácnosti činí více než 10 tisíc spláchnutí ročně. Není proto divu, že se inovace v segmentu soustředí právě na tuto oblast a hledají cesty, jak i s menším množstvím vody dosáhnout efektivního oplachu toaletní mísy. Každý ušetřený litr přináší v celkovém objemu obrovskou úsporu. „Za poslední roky prošly klozety obrovským vývojem a od toalet, které využívaly 9 litrů, jsme se posunuli k modelům s duálním splachováním, které využívají 4,5/3 litry nebo dokonce pouhé 4/2 litry,“ vysvětluje Iva Šedivá, manažerka komunikace společnosti LAUFEN CZ, pod níž spadá i česká značka JIKA.
Inovace se soustředí na vedení proudu vody i geometrii a konstrukci mísy, díky čemuž jsou schopny dosáhnout stejné účinnosti při použití nižšího objemu vody. Příkladem je splachování Vortex, postavené na principu vodního víru. Během splachování voda nepadá shora jako v případě tradiční konstrukce, ale vytváří silný, přesně vedený proud, díky čemuž zajistí rovnoměrné opláchnutí i při nižší spotřebě. Jeho výhodou je tak hygieničnost, a navíc i tichost, je totiž téměř neslyšitelné.
Udržitelnost v materiálu i životnosti
Ve spojitosti s přístupem ohleduplným k životnímu prostředí se ale nemluví pouze o spotřebě. Důležitým faktorem jsou také udržitelné materiály, kvalita a ruku v ruce s ní i životnost výrobku. Keramika je v tomto ohledu materiál, který má velkou výhodu. Ze své podstaty je udržitelná, recyklovatelná a je přirozeně odolná. Při správné výrobě a také péči vydrží sloužit dlouhé roky. „Důležitá je kvalita vypalování i přesnost tvarů. Tyto parametry stojí za tím, jak se keramika chová i po letech používání. Její životnost navíc mohou prodloužit moderní glazury zvyšující odolnost a zabraňující usazování nečistot a vodního kamene. Z hlediska udržitelnosti jsou právě celková životnost a dlouhodobá funkčnost klíčové, protože nedochází k časté výměně zařízení, což je značně neekologické,“ uvádí Iva Šedivá.
Hygiena a údržba: rimless jako standard
Obdobně jako narůstají nároky na šetrnost, vzrostly také požadavky na hygienu i snadnou údržbu. Prakticky standardem se proto stala technologie rimless, tedy konstrukce toalety bez oplachového kruhu. „Rimless technologie jednoznačně proměnila sortiment toalet. Bezokrajové mísy mají výhodu, která spočívá v absenci záhybů, pod nimiž se drží nečistoty, které se velmi špatně čistí. Vnitřní prostor je hladší, přístupnější a také jej lze lépe opláchnout,“ upřesňuje Iva Šedivá.
Design jako stěžejní aspekt
Toaleta už v koupelnovém segmentu nehraje druhé místo. Naopak. Designéři, architekti i návrháři pracují na tom, aby byla vizuální součástí interiéru a vhodně doplňovala zbývající vybavení. Svědčí o tom velký výběr stylů a také tvarů. Vedle tradičních oválných designů roste zájem i o méně tradiční verze s geometrickými liniemi a hranatými tvary se zaoblenými rohy.
Variabilita narůstá i v barevných provedeních. Bílá zůstává klasikou, ale už dávno není jedinou volbou. V moderních interiérech se prosazují tmavé a kontrastní akcenty, a to včetně černé keramiky nebo matných povrchů. Trendy v tomto ohledu jednoznačně směřují k výraznějším a osobitějším koupelnám.
Z hlediska provedení a ukotvení pak trendem zůstávají závěsné toalety. Ty koupelnu opticky odlehčí a současně usnadní úklid. Stranou ale nezůstávají ani samostatně stojící klozety, které rozhodně upoutají pozornost.
Tipy značky JIKA:
Klozety Cubito Style značky JIKA disponují inovativním splachováním Vortex i technologií rimless. Na malé spláchnutí stačí pouhé 2 litry, na velké 4 litry. V nabídce jsou závěsné klozety, samostatně stojící varianta i kombiklozet.
Toaleta Mio-N značky JIKA nadchne svým elegantním nadčasovým designem, kvalitou provedení i technologií rimless a splachováním Vortex. Toaleta je k dostání v klasické bílé barvě i trendy černé.
Klozet Deep by JIKA s konstrukcí bez oplachového kruhu pro maximální hygienu a snadnou údržbu je vybaven pokrokovým splachováním Vortex. Díky tomu je splachování maximálně účinné, úsporné a také tiché.
