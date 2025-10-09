The New Classic: Poezie designu v LAUFEN space Prague
Pražský showroom LAUFEN space Prague se mění v jedno z hlavních center Designbloku. K vidění je zde expozice kolekce The New Classic, kterou pro švýcarskou značku LAUFEN navrhl světoznámý nizozemský designér Marcel Wanders. Výstava, která měla premiéru na madridské Casa Decor, jedné z nejuznávanějších přehlídek interiérového designu, přináší Wandersovu vizi návratu poezie, lidskosti a emocí do tvorby. Expozice bude přístupná v pražském showroomu značky v blízkosti náměstí I. P. Pavlova nejen v průběhu Designbloku (7.–12. října 2025, včetně soboty a neděle), ale i během celého října a listopadu.
Zážitek, který překračuje hranice koupelny
Samotná expozice představuje kolekci The New Classic, kterou Marcel Wanders nově interpretoval a přetvořil. Klasické tvary v ní dostávají současnou interpretaci, jemné křivky se prolínají s jasně vedenými liniemi a dohromady vytvářejí harmonii, jež dodává prostoru noblesu a lehkost. Expozice tedy není jen ukázka jednotlivých produktů, ale prostředím, které design proměňuje v zážitek. „Jde o novou definici koupelny – nejen jako místa hygieny, ale i prostoru pro zklidnění, zamyšlení a každodenní rituály. Instalace vytváří snové prostředí, které propojuje návštěvníky a oslavuje emocionální rozměr designu. Zve lidi k tomu, aby koupelnu vnímali jako poetický prostor, kde se současnost setkává s nadčasovou elegancí,“ vysvětluje sám autor, Marcel Wanders.
Výstava odhaluje i hlubší filozofii, která za projektem stojí. Nejde jen o představení koupelnových prvků, ale o ukázku, jak se může spojit řemeslné mistrovství s moderními technologiemi a tvůrčí imaginací. The New Classic: Poezie designu je dialogem mezi estetikou a funkčností, mezi tradicí a budoucností, mezi racionalitou a emocí. A především je pozvánkou k objevování krásy v každodenním životě – v předmětech, které nás obklopují a dokáží proměnit náš vztah k prostoru i sobě navzájem. Instalace zároveň odráží filozofii značky LAUFEN i vizionářský přístup Marcela Wanderse – propojení funkčnosti s krásou a řemesla s inovací.
Tradice v moderním pojetí
Kolekce The New Classic je poctou tradici, ale zároveň jejím moderním reinterpretováním. Zahrnuje umyvadla v různých velikostech, toalety, bidety i vany, které propojuje jednotný jazyk forem. Typické jsou pro ni jemné křivky, vyvážená symetrie a štíhlé proporce, díky nimž působí lehce a elegantně. Kolekce dokazuje, že koupelna nemusí být pouze praktickým prostorem, ale může se stát místem kultivovanosti a noblesy, kde se funkčnost přirozeně snoubí s estetikou a každý detail má pevné místo.
Za výjimečným charakterem kolekce stojí inovativní materiál Saphirkeramik, vyvinutý samotnou značkou LAUFEN. Tento materiál znamenal v oblasti koupelnového designu revoluci. Je dvakrát pevnější než běžná keramika a díky obsahu korundu vyniká tvrdostí i dlouhou životností. Přitom si zachovává lehkost a umožňuje vytvářet extrémně tenké stěny a precizní detaily, které byly dříve nemyslitelné. Saphirkeramik je jen jedním z příkladů, jak LAUFEN posouvá hranice oboru – vedle něj značka pravidelně přichází s novými technologiemi. Díky spojení tradice a inovací patří LAUFEN k lídrům, kteří určují budoucnost koupelnového designu.
Kdo je Marcel Wanders?
Marcel Wanders patří k nejvýraznějším osobnostem současného designu. Se svým studiem stojí za více než 1 900 projekty po celém světě, od produktového designu přes nábytek až po interiéry pro značky jako Alessi, Baccarat, Flos, Louis Vuitton nebo Hyatt Hotels. Jeho tvorba je charakteristická důrazem na estetiku, detaily a schopností proměnit i každodenní předměty v objekty s osobitostí a poezií. Wandersovo poselství je jasné: vrátit designu lidskost a emoce, tvořit prostředí naplněné vášní a přinášet do života sny i inspiraci.
Designblok 2025
7.–12. října 2025, Praha
Během konání Designbloku otevřeno:
Středa–sobota: 9:00–18:00
Neděle: 10:00–16:00
Výstava Poezie designu:
7. října – 30. listopadu 2025
Místo konání
LAUFEN space Prague
I. P. Pavlova 1789/5, Praha 2, vchod z Legerovy ulice, 120 00 Praha 2
