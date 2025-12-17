Koupelna LAUFEN bez bariér: Jak ji přizpůsobit dětem, seniorům i hendikepovaným?
Koupelna LAUFEN bez bariér: Jak ji přizpůsobit dětem, seniorům i hendikepovaným?
Koupelna je pro nás zejména oázou relaxace. Pro děti, seniory nebo osoby s hendikepem je však důležitější bezpečnost, přístupnost a komfort. Proto při navrhování vícegeneračních koupelen platí odlišná pravidla. Jak správně rozvrhnout místnost, proč dát přednost walk-in sprše a jaké materiály zvolit, aby koupelna sloužila všem bez rozdílu? Švýcarská značka koupelnového vybavení LAUFEN přináší praktického průvodce, který pomůže naplánovat interiér do posledního centimetru tak, aby byl designový a funkční zároveň.
Prostornost a rozvržení interiéru
Pro člověka s omezenou pohyblivostí je základem dostatek místa a snadný přístup. Koupelna by měla disponovat manévrovacím prostorem alespoň 1 600×1 600 mm, ve kterém se bez problému otočí člověk s berlemi, ale i na invalidním vozíku. Součástí by měly být širší dveře i vstup do sprchy (alespoň 80 cm). Nejlepší variantou jsou posuvné dveře, které se snadno ovládají a zároveň šetří cenné centimetry. „Pro vícegenerační koupelnu je bezbariérový přístup nutností, a to včetně vstupu do sprchového koutu. Jakékoliv zábrany v podobě prahů nebo přepážek bezpečnost a komfort koupelny sníží. Často opomíjeným prvkem jsou vypínače a zásuvky, které je lepší umístit do výšky 90–110 cm, aby byly přístupné i z vozíku,“ říká Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace společnosti LAUFEN CZ.
Správné materiály zvýší bezpečnost
Jak v prostoru koupelny, tak sprchy a vany zvolte protiskluzový povrch. Protiskluzové dlaždice poznáte podle speciálního značení R9-R13. Ideální hodnota pro vícegenerační koupelnu je R10 nebo vyšší. U vany a sprchy pak preferujte kvalitní materiály nebo ochranné prvky v podobě protiskluzových podložek. „Existuje řada moderních materiálů, které jsou oproti běžnějším variantám výrazně bezpečnější. Jedním z nich je námi vyvinutý materiál Marbond, který je protiskluzový, antibakteriální a díky minerálnímu složení také velmi příjemný na dotek. Využíváme jej jak u van, tak sprchových vaniček, takže nehrozí uklouznutí,“ doplňuje Iva Šedivá.
Raději sprchový kout
Pro osoby se sníženou pohyblivostí či jiným hendikepem je vždy nejlepší variantou sprchový kout. Moderní sprchy jsou realizovány v úrovni podlahy (walk-in), takže v přístupu nebrání žádná výšková překážka. Kout by měl zahrnovat prakticky rozmístěná madla pro oporu při vstupu, sprchování a vstávání. Nezbytností je odolné sedátko, určené pro koupelnové prostředí a s dostatečnou nosností. Ať už bude ve stojací nebo sklopné variantě, poskytne prostor pro sezení a odpočinek. Jasnou volbou by měla být termostatická baterie, s níž nehrozí nepříjemné opaření. Lepší je vybrat sprchovou hlavici s hadicí, která je maximálně flexibilní, takže vyhoví všem individuálním potřebám. Umístěná by měla být v rozsahu 85–110 cm od podlahy.
Nižší toalety i sprchovací řešení
Ať už plánujete koupelnu pro děti, osoby se sníženou pohyblivostí nebo na vozíčku, přizpůsobte umístění toalety. Ideální výška sedátka je 46–50 cm, protože umožňuje snadné přesedávání z vozíku. Kolem klozetu by měl být dostatečný prostor pro bezproblémový přístup s berlemi nebo vozíkem. Z obou stran toalety počítejte s dodatečnými 90 cm. Preferovanou stranu, případně obě, je praktické doplnit o podpůrné, dostatečně nosné madlo. Extra místo je nutné i před toaletou, alespoň 120 cm.
K vyššímu komfortu a samostatnosti u toalety může přispět také sprchovací varianta. Integrovaná očista vodou je výrazně šetrnější, a proto je vhodná i pro citlivou či podrážděnou pokožk. Zároveň zajišťuje důkladnější hygienu a pocit svěžesti po každém použití. Sprchovací funkce usnadňuje každodenní péči dětem, seniorům i osobám s omezenou pohyblivostí, které se díky ní mohou hygienicky ošetřit rychleji, pohodlněji a často i bez asistence. V neposlední řadě přináší i praktické benefity pro domácnost – snižuje spotřebu papíru, zjednodušuje údržbu a podporuje celkově čistší provoz toalety.
Umyvadlo s odkládacími plochami
Umyvadlo je jedním z nejpoužívanějších prvků koupelny. V případě hendikepu je potřeba jej instalovat do atypické výšky 80–85 cm. Místo pod umyvadlem ponechte volné (bez skříňky), aby byl přístup na vozíku maximálně komfortní. Vhodnou volbou jsou umyvadla z tenkostěnné keramiky, která jsou oproti běžným materiálům bytelnější, prostorově úsporná a s bohatými odkládacími plochami. Právě ty mírně kompenzují absenci umyvadlové skříňky. Lepší je zvolit umyvadlo s oblými hranami, u kterého nehrozí nebezpečí úrazu. Pokud máte děti, lze jej umístit do běžné výšky, ale nezapomeňte pořídit stabilní stoličku, která jim umožní pohodlný přístup k umyvadlu.
Jak zakomponovat skříňky?
Úložné prostory jsou jedním ze základů koupelny, ať už v podobě skříněk, poliček nebo regálů. Jestliže plánujete koupelnu pro děti, seniory nebo hendikepované osoby, je nezbytné vybrat správnou výšku pro instalaci prvků, ideálně v rozmezí 90–120 cm. Jedině tak budou úložné prostory snadno přístupné všem. Pro maximální komfort a bezpečnost vyberte skříňky s oblými hranami, integrovanými a šikovně tvarovanými madly, posuvnými dveřmi nebo otevřené regály.
Název koupelnové řady MEDA je odvozen ze sousloví „Made for Life“ a zaměřuje se nejenom na design, ale také maximální praktičnost. Umyvadla se vyznačují zaoblenými rohy, díky nimž nehrozí žádná nepříjemná nehoda v koupelně. Zahrnují také dostatečné odkládací plochy, takže vše nezbytné bude neustále po ruce.
Sprchovací toalety LAUFEN přinášejí vyšší standard každodenní hygieny díky spojení čistého designu a chytrých technologií. Letošní novinkou je model CLEANET ALVIA, který nabízí intuitivní používání a nastavení sprchovacích funkcí podle individuálních preferencí. Základy celé řady přitom položila první revoluční sprchovací toaleta CLEANET RIVA, která ukázala, jak lze technologii elegantně integrovat přímo do keramického těla. Součástí nabídky je mimo jiné i minimalistická toaleta CLEANET NAVIA zaměřená na jednoduché ovládání a snadnou údržbu.
Sprchové vaničky z kolekce Solutions jsou perfektní volbou, pokud pro sprchový kout hledáte řešení v úrovni podlahy, které dokonale splyne s okolím. Vaničky mají jednoduchý design s decentním středovým nebo bočním lineárním odtokem. Na výběr jsou ve čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru v různých rozměrech. Díky materiálu Marbond je povrch vaničky příjemný na dotek, protiskluzový a antibakteriální.
Kolekce MEDA nabízí stylové umyvadlové i závěsné skříňky. Lze je pořídit v nejrůznějším provedení a velikostech, takže je snadno přizpůsobíte své koupelně a individuálním potřebám. Poskytnou dostatek místa pro hygienické potřeby, ručníky, ale i další pomůcky. Zaujmou integrovaným madlem se specifickým tvarováním pro pohodlné otevírání. Zásuvky jsou vybaveny zpomaleným zavíráním.
Designovou stoličku z řady Kartell využijete jako sedátko ve sprše nebo další odkládací prostor v koupelně. Je vyrobena z odolného plastu a potěší lehkostí, díky které ji podle potřeby snadno přesunete. Materiál taktéž zaručuje jednoduché čištění. Zaujme trendy odstíny v jantarové, modré, pudrově růžové, smaragdově zelené nebo v barvě oranžová mandarinka.
Minimalistická kolekce Kartell nabízí nejenom umyvadlové a závěsné skříňky, ale také regály, ve kterých budou koupelnové potřeby vždy na dosah. Vyrobené jsou z odolného plastu, který perfektně odolá náročnému koupelnovému prostředí. Zároveň se snadno udržují čisté. Zakoupit je lze v nejrůznějších barvách, například pudrově růžové, smoky grey, ale i transparentní variantě.
Koupelnové vybavení značky LAUFEN si můžete prohlédnout v pražském showroomu LAUFEN space Prague v blízkosti I. P. Pavlova.
Výrobce kompletního koupelnového vybavení české značky JIKA, švýcarské značky LAUFEN a španělské značky ROCA.