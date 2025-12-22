Nejnavštěvovanější odborný web
Pražská voda v roce 2026: rekordní investice a jen mírný růst cen

22.12.2025
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražané v příštím roce zaplatí za vodné a stočné 140,37 Kč bez DPH za m3. Cena tak meziročně vzroste o 3,93 %. Pražská voda se nadále drží hluboko pod hranicí tzv. sociálně únosné ceny vody stanovené OECD a českými dotačními orgány.

Díky úsporám v provozu je nárůst cen nižší, než předpokládá schválená Strategie rozvoje vodohospodářské infrastruktury do roku 2035, která umožňuje růst až o dva procentní body nad celoroční inflaci do roku 2028.

Pražská voda se nadále drží hluboko pod hranicí tzv. sociálně únosné ceny vody stanovené OECD a českými dotačními orgány. Tato hranice činí pro Prahu 232,31 Kč/m3, zatímco reálná cena pražských vodohospodářských služeb zůstává výrazně nižší. V průměrném spotřebním koši domácnosti tvoří výdaje na kompletní vodohospodářské služby zhruba 1,2 % ročních výdajů – pro srovnání, alkohol a tabák představují 2,6 %.

Za jeden litr vyrobené a dodané pitné vody včetně odvedení a ekologického vyčištění zaplatí Pražané méně než šestnáct haléřů. Nové ceny tak průměrně zvýší měsíční výdaj domácnosti o pouhých 19 Kč.

Obnova a rozvoj vodohospodářského majetku budou v roce 2026 pokračovat v mimořádném rozsahu. Návrh investičního rozpočtu počítá s částkou 4,386 miliardy Kč. Z toho přibližně 3,93 miliardy Kč půjde z nájemného, které Pražské vodovody a kanalizace odvádějí Pražské vodohospodářské společnosti, jež investice zajišťuje. Další prostředky pokryjí dotace Státního fondu životního prostředí a převody z roku 2025. Na opravy a údržbu majetku vynaloží Pražské vodovody a kanalizace dalších 2,2 miliardy Kč.

V roce 2026 se také předpokládá zahájení jedné z nejvýznamnějších vodohospodářských investic posledních desetiletí – rekonstrukce stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Tato klíčová modernizace v hodnotě 6,4 miliardy Kč zajistí, aby Praha i nadále bezpečně a ekologicky čistila odpadní vody v souladu s evropskou legislativou, a zároveň podpoří dlouhodobý udržitelný rozvoj hlavního města.

Nejvýznamnější investiční akce roku 2026:

  • obnova vodovodních řadů DN 1100 vodojem Flora – Kyjský uzel, VI. etapa
  • obnova vodovodních řadů Albertov a okolí, II. etapa
  • rekonstrukce kanalizace Albertov a okolí, II. etapa
  • obnova vodovodních řadů v kolektorech Stodůlky, střed
  • rekonstrukce kanalizace v ulici Anny Řezníčkové
  • vybudování protipovodňové ochrany na stokové síti v oblasti Karlína – retenční nádrž Jih
  • rekonstrukce pobočné čistírny odpadních vod Kbely
  • zkapacitnění pobočných čistíren odpadních vod Královice a Březiněves

Cena pro vodné a stočné v Praze na rok 2026

2025
Kč/m3		 2026
Kč/m3		 Meziroční nárůst
Vodné cena bez DPH 66,92 69,53 3,90 %
cena vč. DPH 74,95 77,87 3,90 %
Stočné cena bez DPH 68,14 70,84 3,96 %
cena vč. DPH 76,32 79,34 3,96 %
Celkem vodné + stočné cena bez DPH 135,06 140,37 3,93 %
cena vč. DPH 151,27 157,21 3,93 %

O společnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., provozují vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabývají se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Kromě své hlavní činnosti společnost také zajišťuje havarijní opravy vodovodních a kanalizačních sítí, zákazníkům nabízí průzkum a měření stokové sítě, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizaci a další činnosti. PVK jsou členem skupiny Veolia, 49 % akcií vlastní Pražská vodohospodářská společnost. Obrat společnosti v roce 2024 dosáhl 12,4 miliardy korun. Firma zaměstnává 1 200 lidí.

 
 